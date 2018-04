“La gobernadora buscó un funcionario que esté en permanente contacto con la gente”

El flamante secretario de Seguridad contó que la “gobernadora me pidió que me asesore rápido, y me rodee de gente capacitada”. Además manifestó que le de a la secretaría el “mismo impulso de trabajo que le di a la secretaria General”. Adelantó que “agilizará los trámites para adquirir nuevas cámaras de seguridad para Río Grande, y Ushuaia, como así también este lunes mantendrá una reunión de trabajo con el Juez Federal”.

Río Grande.- Tras haber tomado juramento este viernes Javier Eposto como nuevo secretario de Seguridad en reemplazo de Ezequiel Murray, el flamante funcionario en la cartera dialogó con Radio Fueguina señalando que “el “objetivo que tengo es poder replicar el trabajo realizado en la secretaria General, imprimirle la misma dinámica de trabajo, particularmente he pasado por una fuerza de seguridad, tengo un buen vinculo con la policía, como con la penitenciaria, donde durante mi paso por la secretaria General hemos trabajado conjuntamente en un montón de situaciones, lo cual seguramente me va a facilitar el trabajo porque soy conocido dentro del ambiente, y rápidamente podemos comenzar a revertir algunas situaciones que no nos gustan, por lo cual entiendo que la gobernadora genera el cambio para modificar ciertas situaciones”.

En tal sentido indicó que “Murray en su primera etapa ha realizado un trabajo muy bueno en lo que respecta insertar en la comunidad policial indumentaria, la incorporación de elementos para combatir el narcotráfico, y ahora lo que la gobernadora pedía es otra dinámica de trabajo, estar cerca de la gente, escuchar al vecino, estar permanentemente a disposición de las fuerzas federales y poder trabajar en conjunto, y a eso me voy a abocar, estar cerca de la gente, escuchar al vecino, ver realmente lo que está pasando en cada uno de los barrios, me gusta lo territorial, dado que no me gusta trabajar en oficinas, por lo cual la gobernadora busco eso, un funcionario que este en permanente contacto con la gente”.

En tal sentido Eposto contó que la “gobernadora me pidió que me asesore rápido, que me rodee de gente capacitada, que le ponga el mismo impulso de trabajo desde que asumimos, que no cambie en nada, y que a la secretaria de Seguridad le de la dinámica de trabajo por la cual me ofrecieron esta cartera”.

Puntualizó que uno de los puntos a los cuales nos vamos a abocar es que el “policía camine la calle, como así también vamos a trabajar rápido para la adquisición de las cámaras de seguridad, de forma de poder tener equipada con cámaras las dos ciudades, y un centro de monitoreo para estar antes del ilícito, es decir realizar lo que se denomina la prevención del delito, y trabajar respecto de lo que tiene que ver con el flagelo de la droga”.

Asimismo indicó que este “lunes mantendré una reunión con el Juez Federal, a los efectos de poner a disposición todos los equipos de trabajo para ir en contra del flagelo de la droga”.

Respecto de los grupos de Whatsapp que supieron ser utilizados entre los vecinos y diferentes comisarías para la prevención de delitos, dijo que “a esto lo voy a trabajar con los comisarios, soy muy respetuoso de la investidura, por lo cual lo trabajaremos con el Jefe de la policía”.

Ante los últimos hechos vandálicos sucedidos taxistas y remiseros, dijo que “voy a intentar juntarme en el transcurso de esta semana con ellos, la preocupación que tenemos es mucha, por lo cual me voy a poner a disposición de ellos para que no se signa sucediendo este tipo de cosas”.

Finalmente resaltó que voy a “armar mi propio equipo de trabajo, pero me voy a tomar unos días para definir los nombres”.