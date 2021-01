“La gente ya no soportaría otra cuarentena”

El responsable de Gestión del sistema sanitario provincial, Dr. Javier Barrios, insistió en que la mejor medida contra el coronavirus es respetar las normas de prevención. Apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para no reunirse más de cierta cantidad en los espacios abiertos. Observó que “la gente está cansada de tanto tiempo de encierro y en una época veraniega, de mucho sol, donde los vecinos no se pueden ir para el norte como en otras ocasiones, se queda en la isla y trata de disfrutar lo que puede”.

Río Grande.- Por FM Fuego, el Secretario de Gestión del sistema sanitario provincial, Javier Barrios, fue consultado sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno nacional y que la provincia finalmente adhirió.

“El sistema de Salud está más o menos acorde, más allá de que tenemos algunos aumentos de contagios de acuerdo a los testeos, tenemos más positividad, pero el sistema de Salud no es que está en cero, sino que tenemos personas internadas y hay capacidad para la internación”, introdujo Barrios.

Agregó que “más allá del sistema de camas y todo lo demás, si bien siempre insistimos en el cansancio que tiene el personal de salud, en estos dos meses, noviembre y diciembre –especialmente diciembre- en que bajaron los casos y también ha bajado la saturación de internación, hemos podido dar un descanso a un grupo del personal de Salud, y queríamos seguir con eso y en paralelo a la vacuna; pero si hay un rebrote tenemos que frenarlo para que no impacte en el sistema hospitalario”.

“En las últimas dos semanas se está viendo un aumento progresivo, no como un estallido, pero sí vemos como van aumentando los síntomas y van aumentando también los testeos en positividad”, dijo.

En ese sentido reveló que “nosotros, al hacer los testeos, nos permite aislar a la persona y al grupo familiar para evitar la cadena de contagios. Estamos por testeos y estamos por nexo, analizando la realidad de cada ciudad ya que esto es muy dinámico, muy variable”.

Consultado sobre los factores que han contribuido al aumento de contagios, el profesional observó que “un poco es por el relajamiento individual de las personas. Por ahí uno no tomó el concepto de burbuja y piensan que son todas microburbujas y estamos partiendo burbujas y se están mezclando con otras burbujas; entonces, no respetan a las otras burbujas, no respetan los comercios, a algunas instituciones o a algunos grupos; a veces pensamos que hay un límite de personas que responsablemente se pueden reunir, pero vemos que en la realidad hay muchas más o bien decimos que al aire libre se pueden reunir determinada cantidad de gente y vemos que se juntan más de 200 personas”, lamentó.

Admitió que “en el campo no estamos haciendo controles, más allá de los operativos en la ruta; pero hemos visto en los portales por las redes sociales que se han juntado en el Lago Yehuin y eso lo vimos como un hecho ya consumado, pero remarco que está la responsabilidad individual, si veo que hay muchas personas me tengo que ir, pero sin embargo no me voy”.

También observó que “la gente está cansada de tanto tiempo de encierro y en una época veraniega, de mucho sol, donde los vecinos no se pueden ir para el norte como en otras ocasiones, se queda en la isla y trata de disfrutar lo que puede”.

Concedió que “esto ocurre porque hemos flexibilizado bastante y nos ha costado flexibilizar en las reuniones con muchos protocolos hasta que llegamos a un consenso donde se estableció la cantidad de personas que pueden reunirse al aire libre, pero no podemos estar con un policía detrás de cada vecino y además, cada uno de los que estamos atrás en los estamentos de gobierno, como el sistema sanitario, también tenemos otras funciones y responsabilidades además del COVID-19. En el sistema hospitalario, una vez que bajó en estos dos meses la cantidad de contagio, han aparecido internaciones de otras patologías que hemos dejado descubiertas en plena pandemia; como las patologías de diabetes, pacientes con ACV, los angor (angina de pecho), accidentes automovilísticos que han empezado a registrarse con la flexibilización y no podemos hacer un parate porque la gente ya no lo tolera. Hay que buscar un equilibrio, pero a ese equilibrio lo construimos entre todos, no solo entre el sistema de salud o el sistema de gobierno y cuando hay un grupo que no entiende esto, perjudica al resto”.

Reunión con las cámaras

Por otra parte informó sobre reuniones con las distintas cámaras provinciales “porque hay preocupación de lo que va a pasar a nivel nacional y ellos entendieron que es un rol preponderante de ellos en cuidar lo que consiguieron, porque cada actividad consiguió una flexibilización que la quieren mantener y entonces es un ida y vuelta”.

Consultado sobre la efectividad de la restricción horaria dispuesta por el Gobierno nacional (la entrevista se concedió antes de la adhesión de la provincia al decreto nacional), el Dr. Javier Barrios recordó que “nosotros ya la habíamos impuesto en su momento como una cuarentena nocturna donde se han aplicado los controles, porque hemos observado que las reuniones se daban más que nada a nivel nocturno y la gente se iba durante el día a trabajar. Lo que pasa es que a nivel nacional es diferente porque se está afectando al turismo puntualmente, no se trata de personas que van a trabajar a la costa, es turismo en toda regla y eso está desbaratando al otro sector de la costa que quiere trabajar que es el propio de ese lugar que está queriendo vender, que está queriendo brindar un servicio de hotelería y un servicio de turismo, y esto los perjudica a ellos directamente”.

Reconoció que “nuestra situación epidemiológica es distinta a la de la costa o de otros centros urbanos, no le podemos decir no a las cámaras empresariales cambiándoles las reglas de juego cuando el año pasado han sufrido pérdidas y hoy tienen protocolos, es una situación bastante compleja de ambos lados”.

El funcionario provincial insistió en las medidas de prevención. “Nosotros lo venimos diciendo desde marzo del año pasado y no son difíciles o costosas; respetar el distanciamiento social, no tocarse la cara, toser con el codo, si estás con síntomas, quedate en tu casa y llamá al 107, etcétera y sin embargo hay gente que no lo hace en cosas tan sencillas como ponerse bien el tapabocas y no dejar la nariz descubierta por respeto a los demás. Son medidas sencillas que no las terminamos de adaptar y eso nos perjudica muchísimo en todos los aspectos”.

Plan de vacunación contra el COVID-19

Barrios fue consultado sobre el porcentaje de médicos que no han querido recibir la vacuna rusa Sputnik V. “Hasta ahora el proceso de vacunación es muy lento debido al flujo de dosis que estamos recibiendo y no solo eso, sino también el procedimiento con el cual citamos a las personas para la vacuna y también tenemos que tener un rango de tiempo para evaluar sino tiene una reacción alérgica o un efecto adverso y todo eso hace que se demore bastante. Nosotros hasta ahora, a las personas que hemos citado en las tres ciudades, todos se han vacunado desde el sistema de Salud”.

En este punto recordó que “la vacunación no es obligatoria sino voluntario, no tengo un registro puntual de los que se han negado”.