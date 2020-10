El secretario de Energía, Moisés Solorza remarcó que “la empresa de hidrocarburos no es HIFUSA y quién mejor que el Fiscal de Estado para decir cuál es la diferencia entre una y otra, porque formó parte de eso. Nosotros hemos expresado en la Legislatura cuál es el objetivo de una empresa de estas características y habla muy bien de nuestra gestión poner a todos los actores en una mesa de diálogo para resolver los problemas entre todos: el endeudamiento por un lado, las gestiones que se tienen que llevar adelante para el puerto de Ushuaia, y para los proyectos que vienen”.

Río Grande.- El secretario de Energía, Moisés Solorza, expuso por Radio Universidad 93.5 la necesidad de avanzar en la creación de la empresa provincial de hidrocarburos y señaló que “la discusión está en la Legislatura, ya respondió la IGJ y los legisladores están en conocimiento. Se aumentó el capital y va a ser una empresa del Estado. La decisión de tener un instrumento de estas características es política”, subrayó.

“Si en el debate democrático y plural que se dio en la Legislatura sale lo mejor que necesitamos los fueguinos, bienvenido sea. Lo importante es tener la herramienta y que sea lo más fortalecida posible por la discusión política que se da en ese marco. Si la decisión es avanzar, yo veo con buenos ojos que tengamos una empresa que cumpla el rol del que siempre hablamos”, planteó.

Respecto de la intervención del Fiscal de Estado para llegar a un acuerdo con la empresa de capitales chinos, consideró que “no le hace bien a nadie un juicio de esas características y debemos sentarnos con seriedad a discutir y ver de qué forma se solucionan los inconvenientes que tienen trabado el proyecto, por las burradas que se cometieron en las administraciones anteriores. Debemos dar una muestra de seriedad desde el Gobierno de la provincia, porque nosotros nos hicimos cargo de la administración, así que vamos a charlar para ver de qué modo podemos instrumentar alguna medida que lleve a resolver este conflicto, que a lo largo del tiempo condiciona más inversiones y compromete las arcas del Estado a futuro. Llegar a un acuerdo razonablemente es la forma, y que el Estado nacional pueda acompañar en esta mirada que hay que darle a un proyecto de esta envergadura. Es poco serio lo que se ha hecho y lo hemos hablado mucho antes de esta gestión. La decisión tomada en su momento era equivocada y merecía un marco más sólido desde lo jurídico, con respecto a los hidrocarburos y al endeudamiento que se tiene. Después saldrán los responsables y, como dijo el gobernador, no hay impunidad para nadie en este sentido. Ahora tenemos que ver cómo discutimos estos escollos con que nos encontramos para poder avanzar hacia proyectos futuros, reacomodando las piezas que haya que reacomodar, en un marco de diálogo y respeto, para que no condicione el desarrollo de los fueguinos a futuro y que no tengamos juicios internacionales, como podemos llegar a tener en este caso. Necesitamos una tregua y buscar a través del diálogo una solución que le sirva a todas las partes”, sostuvo.

“Dentro de cuatro años podremos ver si lo pudimos resolver o no. Estamos en una gestión de la que nos hicimos cargo, con una transición inexistente, con un montón de problemas que estamos intentando solucionar, en medio de una pandemia. Esto habla muy bien del gobierno, porque lo primero que tratamos de hacer es establecer el diálogo con todos aquellos que tienen un conflicto con la provincia. Creemos que a través del diálogo lo podemos resolver. Lo peor que podemos hacer es estar todos divididos y cada uno opinando de manera aislada de lo que parece que se tiene que hacer. El gobierno ha llamado a una tregua, ha puesto al Fiscal de Estado para que busque la forma de saldar las diferencias y que sea lo más rápido posible. Este contexto mundial nos tiene a todos abocados al tema de salud, pero esto no impide que nos podamos sentar a discutir cómo vamos a avanzar en los proyectos que le hacen falta a la provincia. El país está resolviendo el problema de su deuda y nosotros tenemos que ver cómo resolvemos los problemas de nuestra provincia”, dijo.

Remarcó que “la empresa de hidrocarburos no es HIFUSA y quién mejor que el Fiscal de Estado para decir cuál es la diferencia entre una y otra, porque formó parte de eso. Nosotros hemos expresado en la Legislatura cuál es el objetivo de una empresa de estas características y habla muy bien de nuestra gestión poner a todos los actores en una mesa de diálogo para resolver los problemas entre todos: el endeudamiento por un lado, las gestiones que se tienen que llevar adelante para el puerto de Ushuaia, y para los proyectos que vienen. Más allá de la coyuntura, debemos planificar los próximos cinco años, diez años o veinte años, para resolver todos los problemas que vivimos los fueguinos. En este barco estamos todos y acá solo no se salva nadie, por eso tratamos de establecer canales de diálogo para poder resolverlo. De otra forma es imposible. Vamos a hacernos cargo de lo que se ha hecho para poder resolverlo. Es poco fructífero si nos seguimos peleando y dividiendo. Tenemos que ver qué vamos a hacer con nuestros hidrocarburos y cómo vamos a resolver el problema con el convenio chino, para que no siga la judicialización que se está llevando adelante. Me parece sano que el diálogo también se dé en la Legislatura, porque va a tener un trabajo muy importante por delante”, aseguró.

Plan de obras provincial

Por otra parte se refirió al presupuesto nacional y la inclusión de obras para la provincia por más de 80 mil millones de pesos. “Yo he presentado un plan de obras a cinco años. Es un plan quinquenal y el Estado nacional está en conocimiento de ese plan que presentamos, para que forme parte del presupuesto nacional. Venimos arrastrando problemas como la deuda que mantiene el sistema eléctrico mayorista de Tierra del Fuego con CAMMESA, tenemos que ver cómo vamos a resolver el descongelamiento tarifario, todo lo que la pandemia nos deja, de qué modo vamos a colaborar con la matriz productiva nacional, y cuáles son las obras prioritarias para nuestra provincia. El plan de obras fue presentado por la diputada Mabel Caparrós en el presupuesto nacional a Carlos Heller, que es el presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados. Hay un plan de obras que incluye desde Almanza y cómo vamos a incorporar energía para los barrios más postergados de nuestras ciudades. A nadie escapa que necesitamos reforzar el abastecimiento de energía eléctrica en la margen sur, y alimentar la industria en la nueva etapa de post pandemia. En Ushuaia es enorme la cantidad de obras por hacer”, advirtió.