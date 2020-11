La edil Marina Oviedo rechazó de plano las acusaciones

La concejal del Movimiento Popular Fueguino en Ushuaia, Mariana Oviedo, rechazó las acusaciones en su contra por parte de la Municipalidad de Ushuaia que la involucran en noticias falsas que fomentan las usurpaciones. “De ninguna manera voy a permitir que se pretenda ensuciar o menoscabar el trabajo que vengo desarrollando en el Concejo Deliberante, con la excusa del accionar individual de una persona; soy consciente de que se me intenta vincular directamente en su decisión personal de actuar de esta repudiable manera por integrar la oposición y no acompañar las acciones de esta gestión municipal”, dijo la edil en un comunicado oficial.

Ushuaia.- Mariana Oviedo, concejal del Movimiento Popular Fueguino en Ushuaia, repudió el accionar del denunciado penalmente que en una acción privada, por su cuenta y en desconocimiento absoluto de la concejal, realizó publicaciones falsas que atentan contra los principios y la metodología de trabajo que diariamente lleva adelante el equipo de Mariana Oviedo.

“Lamento que por el accionar individual de esta persona, que por obvias razones será desvinculado inmediatamente, se me haga responsable e incluso se me acuse de financiar semejante mensaje que no comparto ni avalo de ninguna manera”, expresó la edil, y agregó que «acompaño cualquier investigación y medida que se deba tomar contra las personas que promueven las usurpaciones, que no avalo ni comparto en absoluto, e incluso está a la vista de todos los vecinos que vengo promoviendo la planificación de la ciudad aunque esa no sea la mirada y el objetivo del oficialismo, por el contrario. No es mi manera, ni es necesario, recurrir a noticias falsas para exponer los desaciertos de esta gestión municipal”.

“De ninguna manera voy a permitir que se pretenda ensuciar o menoscabar el trabajo que vengo desarrollando en el Concejo Deliberante, con la excusa del accionar individual de una persona; soy consciente de que se me intenta vincular directamente en su decisión personal de actuar de esta repudiable manera por integrar la oposición y no acompañar las acciones de esta gestión municipal. Apelo a la responsabilidad del Ejecutivo Municipal a la hora de comunicar sus actos, y espero que su acusación en mi contra se sostenga ante la Justicia porque constituye un ataque hacia mi persona”, agregó.