La DPOSS quiere hacer frente a la dolarización

El presidente de la DPOSS Guillermo Worman adelantó la presentación de un proyecto que busca reducir el impacto de la corrida del dólar en el costo de la obra pública. El tema fue conversado con el ministro de Obras Públicas y el Tribunal de Cuentas, para deslindar dentro de la cadena de costos sólo los ítems dolarizados, en lugar de aplicar el incremento a la totalidad. Dio un detalle de las obras en marcha y también la paralización de proyectos por falta de envío de fondos de nación al Fideicomiso Austral.

Río Grande.- El presidente de la DPOSS Guillermo Worman dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la ejecución del presupuesto del área y el impacto que tendrá la corrida del dólar. Indicó que desde el inicio de la gestión, “en obras de agua y saneamiento el mes pasado pasamos los mil millones de pesos. Tenemos 500 millones de un crédito que tomamos con el Fondo Fiduciario y en las dos obras más grandes, que son la planta cloacal nueva Bahía Golondrina y la planta Arroyo Grande, dos tercios los aporta la nación y un tercio la provincia con la colocación de bonos, y el aporte de nación es no reintegrable. Hasta ahora estamos al día con los pagos”.

“Hay una serie de obras menores que estamos afrontando con recursos del tesoro. Usamos fondos de la soja en 2016 y 2017, este año no usamos prácticamente nada y el año que viene no vamos a tener recursos de la soja”, advirtió, luego de la eliminación por decreto que quedaría plasmada en la ley de presupuesto 2019.

“En este momento no tenemos atrasos de obras, luego de la veda invernal se reactivan a partir del 15 de septiembre. Las únicas cuatro obras que no neutralizamos por el frío fueron las construcciones que estamos haciendo en Tolhuin para ampliar la planta potabilizadora, la planta de tratamiento 1 de junio, y hay un nuevo edificio de la oficina de redes. Esas obras se van a inaugurar entre octubre y noviembre”, adelantó.

Consultado sobre la cantidad de viviendas que tienen agua corriente en Ushuaia, dijo que “estamos por alcanzar los 26 mil usuarios entre Ushuaia y Tolhuin, donde vamos a tener habilitadas en noviembre aproximadamente 2.500 cuentas. No tenemos ningún medidor conectado en viviendas residenciales, los únicos que hay son para comercio e industria y acabamos de comprar 800 nuevos medidores de última generación con ultrasonido y lectura remota, que se puede tomar desde una camioneta. Hasta ahora hemos hecho recambio de medidores y en adelante vamos a conectar 600 medidores de acá a diciembre. Estuvimos en Santiago de Chile y Valparaíso la semana pasada, para comprar otro lote de entre 500 y 1.000 medidores, para ir creciendo progresivamente y en algún momento llegar a cubrir la totalidad de los usuarios”, informó.

El agua más cara

Respecto del costo del servicio, para Worman no es importante en comparación con otros servicios. “Nosotros no cobramos por metro cúbico sino por metro cuadrado de la vivienda”, aclaró, al no tener medidores residenciales. “Una vivienda tipo de entre 60 y 80 metros en la zona este de la ciudad, sin tratamiento cloacal, está pagando menos de 400 pesos por mes. Una vivienda grande, de arriba de los 300 metros cuadrados, llega a pagar 1.000 o 1.100 pesos. Depende de la zona, porque tenemos una fórmula polinómica y los sectores populares tienen menor costo que los sectores más consolidados. Quien tiene más capacidad económica paga más, porque no tenemos una tarifa plana. La casa grande que paga de agua entre 1.000 y 1.100 pesos, paga 1.500 pesos de energía; y de televisión y cable paga 2.500 pesos; y con el gas estamos arriba de esos valores”, comparó.

Por el momento no prevé un aumento de las tarifas de agua: “La gobernadora tomó la decisión de contener el incremento de la tarifa, hasta que podamos. Desde enero del año pasado no incrementamos la tarifa y el año pasado subió un 18%. No está congelada pero la estamos sosteniendo todo lo posible. Obviamente con el nivel inflacionario que hay, cada vez se va devaluando más nuestra tarifa. Yo estuve en Chile estos días en una casa muy pequeña que está pagando 30 dólares mensuales -algo más de mil pesos según el cambio-, y es casi el triple de lo que paga una casa chica en Ushuaia. Esto tiene que ver con que el dólar se ha disparado y nosotros estamos conteniendo la tarifa”, señaló.

Contaminación en Río Grande

También se lo consultó sobre la situación en la zona norte, pero deslindó a la DPOSS del sumario iniciado contra el Municipio. “Nosotros no prestamos el servicio en la ciudad, pero la DPOSS es autoridad de aplicación de agua y saneamiento en toda la provincia, incluyendo Río Grande. Por eso cada tanto vamos y hacemos toma de muestras de agua potable y de aguas residuales. La totalidad de las muestras de agua potable nos dio bien, en Río Grande y en toda la provincia”, afirmó.

“Nosotros tenemos muy buena calidad de agua, pero en alguna época del año tenemos la presencia de color, tanto en Río Grande como en Ushuaia, que responde a una cuenca atravesada de turbales. En Tolhuin esto no sucede porque tomamos agua del lago Fagnano, por eso hay coloración estable todo el año”, dijo.

En cuanto a la situación con las cloacas, sostuvo que “el sumario administrativo el Municipio lo tiene que tramitar con el área de medio ambiente a cargo de Pérez Toscani, y la DPOSS no tiene ninguna incidencia”.

Nuevas obras y deudas de nación

También dio a conocer nuevas obras para esta temporada. “En Tolhuin vamos a extender la red de agua y cloaca prácticamente hasta la base de la hostería Kaikén, con fondos de la ley 1.235, que es la última que aprobó la Legislatura para obras. La actual estructura y las futuras tendrán garantizado el abastecimiento de agua y un correcto tratamiento de aguas residuales. En Tolhuin vamos a duplicar la capacidad de potabilización del agua, y de 25 litros por segundo se va a llevar a 50 litros. Vamos a llevar agua y cloacas a otros barrios y a conectar 500 nuevas casas después de la veda. Apenas se entra a la ciudad, detrás de la cisterna, estamos haciendo el nuevo edificio para la DPOSS, que no tiene oficina de atención al público porque atiende en la planta. Vamos a dejar de alquilar una casa que usamos para el edificio de redes, que lo estamos terminando en la zona del tanque verde”, detalló.

Consultado sobre la refuncionalización del edificio Eolo, por donde pasarán las redes, dijo que si bien se trata de “un lugar extraordinario” y había proyectos presentados, se han puesto “en pausa” por la deuda de la nación con la provincia.

“El Fideicomiso Austral incluye varias obras vinculadas con la DPOSS pero está latente en este momento porque la nación no le está inyectando recursos. Yo integro el Fideicomiso junto al senador ‘Nato’ Ojeda y el ministro de Obras Públicas Luis Vázquez; y el diputado Stefani representa al gobierno nacional. En este momento la provincia está generando anticipos de obras que iban a ser financiadas por el Fideicomiso Austral, porque lamentablemente hay demoras con el financiamiento que tiene que inyectar la nación, y espero que sean transitorias”, deseó.

“En un escenario de demoras y falta de transferencias hemos puesto en pausa una serie de proyectos y hemos empezado a evaluar distintas alternativas. Todo está retrasado por la coyuntura nacional”, aseguró.

Asimismo, dio a conocer la tarea conjunta con otras dependencias, como la que tiene a cargo el tendido de la red de fibra óptica. “Se articulan los trabajos con Daniel Moffa, para la construcción de un nuevo troncal sanitario en Ushuaia, porque desde la avenida Alem hasta la base de la aerosilla del glaciar Martial no hay troncal y son todos sistemas autónomos o privados. Esta obra implica el tendido de caños y cámaras, y estamos articulando que tengan fibra óptica los distintos establecimientos deportivos, gastronómicos y turísticos que están en ese sector”, dijo.

“Hemos incorporado en la ley 1.235 algo más de 40 millones de pesos para hacer nuevas redes de agua y cloaca en los barrios Chacra II, Chacra IV y Chacra XI, que tienen redes muy viejas y generan pérdidas. Vamos a cambiar redes para que los vecinos puedan tener mejor caudal y presión. Esa obra va a empezar luego de la veda y es una obra rápida que va a generar una mejora en estos barrios. El IPV va a hacer una inversión de más de 300 millones en estos barrios para la construcción de escaleras de emergencia en cada uno de los bloques, y el revestimiento externo en chapa como se hizo en Monte Gallinero”, apuntó.

Limitar mayores costos

Por otra parte se le preguntó por el futuro de las licitaciones con valores del dólar a la mitad de la cotización actual, que plantean obras que pueden costar el doble de lo que fueron cotizadas: “Existe el mecanismo de redeterminación de precios y hay saltos cada un incremento del 5%. Estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley, nos reunimos con el Ministerio de Obras Públicas, pedimos asesoramiento del Tribunal de Cuentas, para poder actualizar solamente los componentes de las obras que tengan incidencia del valor dólar, porque el ciento por ciento de la obra no está dolarizada, como los áridos o los salarios”, expuso.

“En el caso de la electromecánica, tableros, bombas, hierro, cierto tipo de pintura, tienen referencia dólar. En una de las primeras adjudicaciones que hicimos el dólar estaba a 15,60 pesos”, recordó, por lo cual extender la devaluación al total arrojaría cifras siderales de redeterminaciones, que pueden morigerarse con la nueva normativa en estudio.