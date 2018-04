La DPE podrá adquirir la Central Termoeléctrica para Ushuaia

La Legislatura provincial aprobó ayer, en sesión especial, el proyecto de Ley que autoriza a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a realizar operaciones destinadas para la adquisición de la Central Termoeléctrica para la capital. Se opuso el bloque del MPF lo que generó amplio debate entre las fuerzas políticas.

Ushuaia.- La norma aprobada autoriza a la DPE a “realizar operaciones de crédito público para ser destinados a la adquisición de la Central Térmica Ushuaia de 15 MW efectivos”, según se desprende del mensaje del Ejecutivo.

La compra de ese equipamiento “permitirá limitar cualquier posible afectación del servicio eléctrico de Ushuaia en miras a garantizar el suministro de energía a sus habitantes”.

Cabe remarcar que los parlamentarios recorrieron junto al Presidente de la DPE las instalaciones de la Central, y durante la sesión los legisladores Pablo Villegas, Mónica Urquiza, Oscar Rubinos, Federico Bilota y Pablo Blanco fundamentaron sus posiciones para aprobar o no la norma que finalmente salió 11 a 3.

La gobernadora Dra. Rosana Bertone entiende que la necesidad de esa adquisición “se encuentra fundada técnicamente en el análisis y conclusiones arribadas en relación al estado del parque generador, la evolución de la demanda y el panorama inmediato del suministro energético” en la capital fueguina.

Esta autorización legislativa “prevé la posibilidad de realizar operaciones de crédito público por hasta un monto de dólares estadounidenses doce millones quinientos mil (U$S 12.500.000) o su equivalente en pesos según la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina”.

Durante la sesión especial que fue presidida por el vicegobernador Juan Carlos Arcando y la legisladora Myriam Martínez (FPV – PJ), el bloque del Movimiento Popular Fueguino cuestionó el “fuerte endeudamiento” que votó el Parlamento.

En este sentido, el legislador Pablo Villegas, refirió a las acciones de la DPE señalando que la “gente me conoce, en más de una oportunidad he tenido una voz crítica sobre las decisiones del Gobierno nacional, en este caso no es justo, no es razonable echarle la culpa”, dijo, al tiempo que pidió que debemos de “hacernos cargo de las responsabilidades” a funcionarios y parlamentarios. Estas afirmaciones las hizo en relación a la quita de subsidios a los servicios distribuidos.

Por su parte, desde la UCR – Cambiemos, el legislador Oscar Rubinos manifestó su postura respecto del empréstito sancionado ayer manifestando que “se necesitan 43 megas” para afrontar el invierno en Ushuaia.

También manifestó su “oposición a los subsidios de origen nacional y pidió que resolvamos nosotros las cuestiones que hacen a Tierra del Fuego”.

“Debemos garantizar, que quienes van a generar emprendimientos, por lo menos tengan energía”, sostuvo.

En otro orden, afirmó que la DPE “no cumplió” con la normativa que refiere a la emergencia energética y detalló el último informe.

En tanto, desde la bancada del FPV-PJ, el legislador Federico Bilota apuntó al déficit del parque generador para Ushuaia indicando que “el Gobierno nacional entendió que no debía continuarse con el Programa Nacional de Energía Distribuida”, dijo.

Igualmente refirió al consumo que se presentará en la temporada invernal y se ajusta al crecimiento de la población y “de la demanda energética”.

En otro orden, Bilota refirió a distintas acciones legislativas en materia energéticas entre ellas, la emergencia y la posición que mantuvo el bloque del MPF. “Hubo un proyecto que fue remitido desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura, hubo una reunión donde se dieron todas las explicaciones del caso. Creyendo que podíamos avanzar, solicitamos que se trate y no pudimos, contó respecto del trayecto legislativo.

En este sentido afirmó que, en el ámbito de la Comisión de Seguimiento, “si había alguna inquietud, se generó un nuevo articulado. La propuesta de alquiler de esos tres generadores, triplica el precio que estaba pagando el Gobierno nacional. Entendemos la necesidad de brindar suministro energético a toda la ciudad”, dijo en sesión.

Cabe recordar que los legisladores Federico Bilota, Marcela Gómez, Ricardo Romano, Daniel Harrington, Myriam Martínez, Angelina Carrasco (FPV – PJ); Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos), fueron recibidos ayer por el presidente de la entidad fueguina, Alejandro Ledesma y parte de su equipo técnico, en las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Ushuaia.

Allí, pudieron interiorizarse de la realidad que vive hoy el organismo, y la justificación, por parte de los Directores y técnicos, de la necesidad de adquirir la Central perteneciente a la firma Sullair SA, que actualmente compone el parque energético de la DPE.