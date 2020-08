“La DPE pagó la totalidad y la empresa nunca entregó los materiales”

La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo dio detalles de la denuncia penal radicada el viernes pasado, con el fin de que la justicia investigue a funcionarios de la gestión anterior por el pago total de una compra de elementos que nunca fueron entregados. El monto involucrado es de “un poco más de dos millones de pesos”, dijo, y aseguró que hubo varias intimaciones previas antes de llegar a esta instancia. Explicó que se derivó a la justicia, además de iniciar un sumario administrativo interno en la DPE, por recomendación de la Secretaría Legal y Técnica, luego de analizar las observaciones del Tribunal de Cuentas. También dio a conocer la importante cancelación de “deudas históricas” con las contratistas de obra pública, algunas que datan “de abril de 2019”, a fin de que luego de la veda puedan retomar los trabajos y ocupar mano de obra. En cuanto a la deuda global que reclamaban las empresas de construcción, de unos 700 millones de pesos, aseguró que “en la última semana hemos pagado 100 millones de pesos en certificados, más otros montos previos importantes”.

Río Grande.- La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre la denuncia radicada en el fuero penal por una compra realizada en la gestión anterior de la DPE, de elementos que nunca fueron entregados, pese a lo cual se pagó el total del monto involucrado, que ronda los dos millones de pesos.

“El año pasado hubo una autorización a la DPE para la compra de terminales, empalmes y elementos eléctricos que se necesitan para llevar adelante la distribución de energía en Ushuaia y Tolhuin. En esa contratación hubo una empresa, Ingeniería 65 SRL, a la que se le dio un orden de compra. Esta contratación tenía prevista la entrega de los elementos en 45 días, hubo un adelanto financiero del 80% de la compra, que no estaba contemplado en el pliego de la licitación. Esto sucedió a principios de noviembre y a fines de ese mes se hizo el pago del remanente, es decir del 20% del monto de contratación, sin haber recibido los elementos”, indicó la funcionaria.

“La DPE pagó la totalidad y la empresa no entregó los materiales. Ante este hecho, ingresada la actual gestión, se hizo una intimación a la empresa a que presente los elementos. Tomamos conocimiento de que no estaban en el stock los elementos de la compra. La intimación se reiteró en febrero, nuevamente en marzo, la empresa propuso hacer una entrega gradual, por tandas. Esto no sucedió y, más allá de esto, hubo una investigación administrativa, el expediente fue al Tribunal de Cuentas, que hizo observaciones sustanciales con relación a la compra. En función de esto pasó a la Secretaría Legal y Técnica y se instruyó al presidente de la DPE a llevar adelante una investigación sumaria para determinar los responsables de esta situación”, manifestó.

“Por otro lado se avanzó en una presentación en la justicia penal el viernes pasado, por indicación de la Secretaría Legal y Técnica, por presuntas irregularidades en la compra. La justicia determinará si existen responsabilidades o no, y quiénes son las personas responsables involucradas en la compra”, planteó, con la salvedad de que “hablamos de una presunción” de delito. “En función de lo indicado por el Tribunal de Cuentas a través de las observaciones y la orientación de la Secretaría Legal y Técnica, el ingeniero Juan Alberto Mancini avanzó con esta denuncia en representación de la institución que conduce”, dijo.

“El monto involucrado en la compra es de un poco más de dos millones de pesos. Está constatado el no ingreso de materiales al pañol de distribución, que es donde debería estar el acopio de todos estos elementos que se habían comprado muy cerca de fin de año. Esto no tiene que ver con la pandemia y fue sobre el final de la gestión anterior”, subrayó.

Respecto de la investigación de otras irregularidades de la gestión anterior, indicó que “ha habido instancias de trabajo de la auditoría de UBA, algunas todavía están en proceso porque seguimos atravesados por la pandemia y el equipo hoy no está activo en Tierra del Fuego porque no pueden volar. Este expediente tiene que ver con los organismos formales de control, como el Tribunal de Cuentas, la Secretaría Legal y Técnica y el proceso de control administrativo de los expedientes”, diferenció.

Obras en Margen Sur

Por otra parte se la consultó sobre el avance de obras en margen sur, y afirmó que “hay algunas obras que están en ejecución, como las redes de gas, de agua y cloacas en el barrio Arraigo, la estación reguladora de gas en la margen sur para garantizar la interconexión de los barrios. Se van a habilitar las obras troncales y las redes de distribución que están terminadas. Estamos a la espera de la posibilidad de conexión con Camuzzi en cuanto se levante todo esto. Por un lado se van a reactivar obras que están en marcha y hay otras proyectadas. Entre las obras con posibilidad de retomar la ejecución está la planta de tratamiento de la margen sur, la escuela técnica del barrio Argentino, el gimnasio de la margen sur a la altura del barrio Arraigo. Está planificado trabajar en las redes de gas del barrio Miramar cuando tengamos la factibilidad para llamar a licitación. Hay una obra adjudicada de redes de gas en una parte de las chacras productivas, y obras de agua y cloacas para terminar el barrio Provincias Unidas”, enumeró la ministra.

“Todas las obras que tienen que ver con hormigonado y trabajo afuera están autorizadas por veda. Los trabajos en las escuelas que habían recomenzado, como el gimnasio de la margen sur, están neutralizados por la situación de pandemia en Río Grande. A ese gimnasio le falta muy poco, en dos meses de trabajo debiera estar terminado, y estas obras que he detallado terminan antes de fin de año”, garantizó.

Redeterminaciones destrabadas

También informó sobre la resolución favorable que tuvieron las gestiones vinculadas con redeterminaciones de obras: “Con la obra del barrio Arraigo había una deuda histórica importante de certificados y redeterminaciones, hemos gestionado a nivel nacional las redeterminaciones y este lunes las autorizaron. Esto le va a permitir a la empresa poder cobrar y comprar la tecnología que falta para terminar la planta elevadora cloacal del barrio Arraigo. Por PROMEBA se hicieron las redes de agua y cloacas y queremos transferirlas al municipio, si bien está faltando la planta elevadora grande. Con este pago, esta obra se restablecería para poder terminarla y el plazo es muy corto, así que se termina en la próxima temporada”, celebró.

Respecto de las financiadas con los bonos de la ley 1312, dijo que “se incluyó la planta de tratamiento de la margen sur, y en este caso hablamos de la elevadora cloacal que está en la obra del barrio Arraigo, desde la que se impulsa hacia la planta de tratamiento. Esa estación elevadora es la que teníamos trabada, pero ya se ha destrabado para poder avanzar en el pago y con la obra. Esta obra la está haciendo PROALSA y Cóccaro está con la obra de tratamiento de efluentes de la margen sur”.

“Una vez aprobadas las redeterminaciones, uno hace el pedido de los fondos, pero igualmente lo más complicado era la habilitación del cálculo de las redeterminaciones para que puedan ser pagadas. Estas redeterminaciones son por alrededor de 15 millones de pesos. En el caso de la planta de tratamiento están en ejecución los expedientes para el pago de redeterminaciones habilitadas por la ley 1312, más los certificados básicos”, apuntó.

Poniendo al día los pagos

En cuanto a la deuda global que reclamaban las empresas, de unos 700 millones de pesos, aseguró que se han puesto al día con muchos certificados atrasados. “Venimos avanzando fuertemente con los pagos de las empresas para poder garantizar que luego de la veda estemos al día. Tengo prevista una videoconferencia para el viernes con las autoridades de la Cámara de la Construcción, por distintos temas que han consultado, particularmente sobre la reactivación de la actividad cuando lo defina el Ministerio de Salud. Tenemos algunos temas pendientes más allá de las nuevas obras que vengan por delante. Los proyectos de las licitaciones están en distintas etapas. Algunas ya están saliendo, hay trabajos de refacciones y en breve se estarán terminando todos los proyectos con los pliegos. Esto pasa por distintos mecanismos de control y hay un montón de procedimientos para legar a la instancia pública. Hay unas cuantas obras próximas a esta etapa para llamar a licitación, que es lo que están esperando las distintas empresas”, manifestó.

“El fuerte de trabajo en este período fue achicar la deuda con los proveedores y destrabar todas las cuestiones administrativas que impedían pagar tanto certificados de obra como redeterminaciones. Hemos avanzado considerablemente y en la última semana hemos pagado 100 millones de pesos en certificados, más otros montos previos importantes. Realmente hay un esfuerzo del equipo para que los proveedores puedan contar rápidamente con el pago de los certificados atrasados. Teníamos deudas desde abril del año pasado, y había una gran cantidad de certificados por actualizar. Se han actualizado planes de trabajo, curvas de inversión, multas que estaba previsto aplicar a empresas. Este trabajo lo llevamos adelante con las obras que tenemos en ejecución y con las obras que se han terminado y tienen certificados sin pagar, para cerrar administrativamente las obras”, expuso.

“Le hemos empezado a comunicar a las empresas cuál es la situación de pago de cada una de las obras, para que tengan la tranquilidad de que se ha avanzado y en qué lugar del trámite administrativo estamos de estas deudas históricas. Queremos que cuando se levante la veda no haya motivos para que una empresa no esté trabajando”, remarcó.

“Ahora todos los expedientes son digitales y esto permite trabajar desde el hogar. Los inspectores están en la casa y en Río Grande todo el personal está trabajando desde el hogar. Es una ventaja porque el expediente papel había que trasladarlo de una ciudad a otra. En estos pagos históricos el expediente sigue siendo de papel, más allá de que ahora el expediente de pago se haga de manera electrónica, y hay algunos expedientes que vamos digitalizando para poder dar curso a algunos pagos”, indicó.

“En este pago de 100 millones están involucrados 25 expedientes en papel que llegaron a Tesorería, lo que da cuenta de un importante trabajo. Si todavía le estamos debiendo a alguna empresa, es importante que sepan que estamos en este proceso y a disposición para cualquier consulta sobre la situación del pago. Parte del equipo está llamando a los proveedores para hablar de las situaciones particulares”, agregó.

Castillo puso énfasis en que “la reactivación de las obras es reactivación de empleo en forma directa y es una premisa del gobernador que podamos avanzar en la ejecución para que rápidamente haya ingreso de mano de obra”.

Hospital de Ushuaia

Consultada sobre la obra de ampliación del hospital de Ushuaia, recordó que “se hizo una convocatoria a través del Colegio de Ingenieros, que hizo una preselección de ocho profesionales de categoría senior para llevar adelante la auditoría. Se los convocó desde el Ministerio de Obras Públicas y tres de esos ocho preseleccionados mandaron una propuesta de trabajo. Esta semana se inicia la contratación y en unos días van a estar realizando el trabajo de campo dentro de la obra del hospital, para determinar cómo sigue la obra y poder trabajar fuertemente en la próxima temporada en la estructura. En paralelo vamos a trabajar sobre la obra de arquitectura, contemplada por la ley de endeudamiento, para que pueda iniciar finalizada la estructura”, dijo.

Ampliación de puerto de Ushuaia

También dio cuenta de la ampliación del muelle, que “está en la etapa administrativa, se están haciendo las correcciones luego de la consulta al Tribunal de Cuentas para poder llamar a licitación. Esperamos estar trabajando en la próxima temporada con la ampliación del puerto en 80 metros. Es una obra que lleva adelante la Dirección de Puertos, con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas. La partida está para llevar la obra adelante”, aseveró.

Presupuesto 2021

Finalmente se le consultó sobre el presupuesto del área para el ejercicio próximo. “Ya ha sido presentado al área de Finanzas y se está trabajando en el ajuste del proyecto para entregarlo antes de fin de mes a los legisladores. Estamos terminando de cerrar los números por área para no trabajar con presupuestos reconducidos sino con presupuestos aprobados. Es el desafío que tenemos como gestión”, concluyó.