“La discusión más temeraria para la provincia es la ley de coparticipación”

La gobernadora participó ayer de los actos oficiales por el aniversario de Río Grande y, en rueda de prensa, expuso como principal preocupación la discusión de la ley de coparticipación, ante la pretensión de un reparto acorde a la cantidad de habitantes. Respecto de la quita del subsidio de gas a la Patagonia, por ahora lo dejó en el terreno de los “trascendidos” y dio a conocer propuestas elevadas junto a otros gobernadores que hasta el momento no tuvieron respuesta. Consultada sobre el armado electoral para 2019, en un fallido admitió que se están llevando adelante reuniones con “los legisladores, concejales y con los intendentes Vuoto y Pérez”, pero pidió tiempo a la militancia peronista para las definiciones.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone se hizo presente ayer en el acto oficial por el 92º aniversario de la ciudad de Río Grande y, en rueda de prensa, destacó la importancia de la ciudad y “la historia la de esta tierra que se ha formado con los pioneros que llegaron cuando no había nada. El desafío que seguimos teniendo hoy es el progreso y el trabajo para todos. Es una ciudad pujante que puede ser más pujante, porque hay un recurso humano muy importante”, sostuvo.

Apuntó a la planificación ante el crecimiento constante, no solamente en la zona norte sino en toda la provincia: “Nosotros todos los meses recibimos entre 400 y 600 personas que se radican en Tierra del Fuego y la gente tiene una visión de futuro que en otros lugares del país no se ve.

Siempre son más lo que vienen que los que se van y es importante tener datos reales para poder planificar”, expresó.

Dio cuenta de los cambios en lo que va de su gestión, porque “encontramos un Estado muy devastado y poco a poco fuimos mejorando. El desafío es mejorar la calidad de la salud pública, que es una lucha permanente para que los vecinos puedan tener una mejor atención, tener más puestos de trabajo principalmente para las mujeres porque muchas quieren tener quizás hasta su primera experiencia laboral”, dijo.

“Como gobernadora me obsesiona ser una provincia próspera como otras y el trabajo es constante todos los días, porque no podemos bajar la guardia”, enfatizó.

Patagonia sin subsidios

Consultada sobre la posibilidad de elevar un reclamo ante las versiones de una quita del subsidio del gas, dijo que “ese es un planteo que venimos viendo por los medios nacionales, como venimos viendo lo de la ley 19640. Son todos trascendidos y, cuando se presente el presupuesto nacional, vamos a tener certezas. Hoy nadie tiene certezas en la Argentina de qué es lo que se está planificando”, aseguró.

“Nos hemos reunido un grupo de gobernadores, se han reunido nuestros ministros de economía, propusimos cuestiones concretas para modificar, como el traspaso de AYSA, de Edenor y Edesur, y que tanto la Capital Federal como la provincia de Buenos Aires se deberían hacer cargo de los subsidios al transporte, porque si no, hoy estamos todos los argentinos subsidiando los lugares más ricos de la Argentina, como la Capital Federal. Ese es un planteo concreto y hasta ahora no tenemos una devolución de lo que presentamos. Como dijo el senador Pichetto, no es bueno para un país no tener presupuesto y que sea reconducido. Nosotros sostuvimos esta postura aun cuando estuvimos en la oposición, porque tener un presupuesto aprobado, que sea justo y equilibrado para todos, es importante”, señaló.

Coparticipación al Congreso

Bertone encendió el alerta porque “hay otra discusión que se está queriendo instalar en estos días y es la que me parece más temeraria y difícil para nuestra provincia, que es la discusión de la ley de coparticipación. Si bien se necesita un acuerdo marco de los gobernadores y un consenso de los diputados y senadores de la Nación, si van a discutir por habitantes, por ejemplo, ahí como una provincia pequeña estamos muy complicados”.

“Ya hubo un antecedente difícil, que fue el de la Cámara Nacional Electoral cuando dijo que las provincias necesitan aumentar su representación en función del número de habitantes. Esto hace que aumente el centralismo y las presiones sobre las provincias más periféricas de la Argentina. El desafío que tenemos es trabajar con nuestros pares gobernadores e interactuar con los bloques de diputados y senadores. No queremos poner palos en la rueda, pero no queremos pagar los desaguisados que se han hecho en otras provincias o en el gobierno nacional”, fustigó.

Respecto de si prevé un reclamo conjunto con los intendentes y representantes de la provincia por la prórroga de la 19640, dijo que “siempre podemos hacer un reclamo conjunto. Hemos tenido una buena metodología de trabajo cuando se discutieron los impuestos internos y nosotros aportamos 800 millones que la provincia dejó de percibir para lograr ese acuerdo. No los percibimos en función de que no se perdieran los puestos de los trabajadores metalúrgicos, y para la provincia 800 millones son la mitad del déficit que tenemos”, observó.

“Hemos planteado la prórroga de la 19640 con objetivos bien concretos, porque estamos dispuestos a integrarnos industrialmente con la Argentina continental, con la fabricación de luminarias led, autopartes, cuestiones relacionadas con la seguridad; hay mucho por hacer con la tecnología que ya ha sido adquirida. Los trabajadores están altamente calificados, a la par de los trabajadores de la industria cordobesa o de las fábricas de Manaos. Yo he dado muchas luchas en soledad, muchas acompañada, tuve muchas discusiones con el presidente Néstor Kirchner para la prórroga al 2023, después con Cristina Fernández de Kirchner, y lo voy a seguir haciendo”, aseguró, considerando que “urge una nueva prórroga porque, si se quiere hacer una inversión a más largo plazo, como en la industria autopartista, se necesita previsibilidad”.

Asimismo dio a conocer una posibilidad de pelear por el subrégimen aunque el gobierno no lo prorrogue: “El Dr. Raúl Paderne habla de una nulidad del decreto por el cual se extendió el régimen industrial, por lo que no tendría vencimiento en 2023. Quienes tienen potestad para invocar esto no es el gobierno provincial sino las empresas, que son las titulares del proceso productivo. Según entiende el Dr. Paderne, no había facultades delegadas para dictar ese decreto y por eso habría una continuidad en la asimilación con las normas del Mercosur, con el código aduanero del Mercosur que ha suscripto la Argentina. Son discusiones que nos dan fundamentos técnicos para defender nuestra postura”, destacó la mandataria.

Retiro voluntario

Por otra parte, se refirió a los avances dentro de la administración estatal: “Hemos hecho muchísima capacitación, formación, y estamos trabajando codo a codo con el empleado, que fue dejado de lado muchos años. La propia Casa de Gobierno estaba en un estado deplorable, por la mugre que había, y así estaban todas las instituciones del Estado. Para mí es un esfuerzo importante del Estado para brindar buenos servicios a quienes pagan los impuestos, porque no es sólo pagar salarios”, dijo.

Sobre el retiro voluntario, confirmó que “lo hemos normativizado y va a estar vigente a partir del 1 de agosto. Ahí veremos quiénes son los interesados y, si los jefes de las áreas autorizan esos retiros. Los municipios pueden adherir, lo mismo el poder legislativo y el judicial”, apuntó.

Armado para el 2019

Finalmente se le preguntó sobre el proceso electoral por venir y el armado de un frente al que estarían aspirando, al menos de acuerdo a las declaraciones del vicepresidente del PJ Juan Carlos Pino: “Yo no estoy muy dedicada a la política porque la gobernabilidad de esta provincia es muy complicada y la situación que vivimos a nivel nacional no me deja distraerme un minuto. Yo le pido paciencia a los compañeros de mi espacio político, porque nos tenemos que centrar en la gestión. Mi objetivo personal es mejorar la gestión de gobierno y a partir de ahí, si la realidad económica nos da un respiro, el año que viene podremos pensar un poco en la política”, señaló.

Puntualmente consultada sobre los acuerdos o conversaciones para llegar a ellos, sorprendió con un fallido que alude al diputado Martín Pérez como posible candidato a intendente de Río Grande: “En este momento nos venimos reuniendo con los legisladores, con los concejales, con los intendentes Vuoto y Pérez (sic). Todos tienen que comprender que este es un momento donde todos tienen que tener un poco de paciencia. Algunos me han manifestado que están muy impacientes por las listas y la verdad que yo no puedo compartir esa impaciencia porque tengo una tarea muy difícil todos los días. Aspiro a que al menos quienes son de mi espacio político lo puedan comprender. Los peronistas tenemos siempre vocación de poder y esto no es algo negativo. Nos interesan todos los estamentos del Estado y hemos luchado mucho para poder llegar a ser gobierno. Estuvimos mucho tiempo afuera, perdimos muchos cuadros políticos, y hoy poco a poco los estamos recuperando para enfrentar una contienda”, concluyó.