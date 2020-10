La diputada Carolina Yutrovich informó sobre las gestiones para la extensión del subrégimen

La diputada nacional Carolina Yutrovich dio detalles de la discusión del presupuesto nacional y los pedidos que están realizando para incluir a Tierra del Fuego dentro del refinanciamiento de deudas con CAMMESA. También hay gestiones para la inclusión de los celulares dentro del Ahora 12, siquiera de las gamas medias a económicas, pero dependerá de una negociación del gobierno nacional con las empresas. Respecto de la extensión del subrégimen, expuso el reclamo unificado de todos los representantes fueguinos, tanto desde el gobierno como en la Cámara de Diputados y Senadores, y abogó para que la prórroga sirva para desarrollar otras áreas que no sean sólo la electrónica. El Fideicomiso Austral sigue sin fondos y se busca la manera de lograr un nuevo acuerdo, no obstante Yutrovich destacó la inversión en obra pública prevista por el gobierno nacional, con “una distribución bien federal”.

Río Grande.- La diputada nacional Carolina Yutrovich dialogó con Radio Universidad 93. sobre el tratamiento del presupuesto nacional y señaló que “se han llevado adelante varias reuniones, yo no formo parte de la comisión de presupuesto, pero uno hace el seguimiento de estas reuniones por el interés de cada uno de nosotros en que la provincia está contemplada dentro del presupuesto. Vamos a tener una de las últimas reuniones y hemos estado atentos a algunos puntos que se van a incluir para la refinanciación de deudas de la empresas de energía, que a nosotros nos toca. Hicimos un pedido unificado, y la diputada Bertone, que forma parte de la comisión de presupuesto, lo planteó a través de la presidencia de la comisión; otros diputados estuvimos haciendo gestiones ante diferentes organismos, inclusive ante la Secretaría de Energía, para que se tenga en cuenta. Esperamos tener éxito con este pedido porque Tierra del Fuego se ve muy perjudicada en este sentido y sabemos que la Cooperativa y la DPE es imposible que puedan afrontar la deuda que tienen sin provocar un impacto gigante en el bolsillo de los fueguinos. Habría que subir muchísimo las tarifas y no estamos en momento para hacerlo. Tenemos la certeza de que hay una solución encaminada, ya sea por la vía del presupuesto o por una vía aparte, porque Tierra del Fuego no forma parte del interconectado eléctrico nacional todavía, y eso dificulta una modificación del texto de la ley”, explicó.

“Tanto Mabel Caparrós como en mi caso hemos hecho gestiones diferentes y vamos a tocar todas las puertas para que esto sea tenido en cuenta”, afirmó.

Destacó que “el presupuesto tiene un componente muy grande en lo social. Se ha avanzado bastante en la reestructuración de la deuda y eso ha permitido que el año que viene se pueda atender la crisis, que se ve profundizada por la pandemia. Para políticas sociales y con perspectiva de género están previstos 1.3 billones de pesos. Es la primera vez que hay un aumento de presupuesto para esta área tan importante y es diez veces más de lo que se tenía hasta ahora. Esto atraviesa muchos ministerios y tiene que ver con la asistencia de agua, por emergencias, pensiones no contributivas para madres con familia numerosa, también incluye la tarjeta alimentaria. Eso nos parece muy importante y hay un recurso especial para el programa Acompañar, destinado a las mujeres en situación de violencia, que es la otra pandemia”.

Fuera del Ahora 12

Respecto de la exclusión de los celulares en el plan Ahora 12, dijo que se realizó un reclamo y “hay notas presentadas tanto de diputados como de funcionarios de la provincia a la Secretaría de Comercio, donde se reclama la no inclusión de los celulares. Tuvimos devoluciones con respecto al tema, con los motivos, que tienen que ver con esperar una contrapropuesta de las empresas, porque es uno de los productos que más aumentaron de precio. La Secretaría de Comercios nos comentó que están en conversaciones con las empresas para buscar un plan alternativo y nos aseguraron que va a ser algo temporario, porque la decisión fue priorizar ciertos productos y en este caso buscar la manera de presionar un poco a las empresas para que no levanten tanto los precios. Ese fue uno de los motivos que nos plantearon, pero están en conversaciones para ver si encuentran algún punto intermedio y vuelven a estar estos productos en el plan Ahora 12”, señaló.

“Sabemos que hay gamas de celulares, algunos de un valor bastante alto y, si no están en condiciones de enfrentar el Ahora 12 en todas las gamas, planteamos que por lo menos incluyan las medias hacia abajo, que son a las que pueden acceder los jóvenes sobre todo, que necesitan estar conectados por el tema educativo, también por recreación. Al no haber posibilidad de estar en la calle y tener sus contactos, todos estamos dependientes de la tecnología”, sostuvo.

Subrégimen sin prórroga

En cuanto a la prórroga del subrégimen industrial, siguen las propuestas del gobierno y de los legisladores nacionales, hasta ahora sin resultado. “Desde el área de Industria de la provincia venían teniendo charlas con el ministro Kulfas, con las áreas a las que fueron derivados, para ver cómo seguimos con el subrégimen. Sabemos que estamos con un vencimiento cercano y es necesario tener un horizonte cierto. Hay una propuesta de parte de la provincia, también hay un proyecto presentado por el senador Matías Rodríguez a través de la Cámara de Senadores para dar impulso al tratamiento de este tema. Por la pandemia se paró un poco toda esta conversación porque se dio prioridad a otras cosas, pero hay un compromiso del gobierno nacional de extender el subrégimen”, remarcó.

“El senador Matías Rodríguez presentó un proyecto para hacer una ampliación del régimen por ley. A principios de año había más perspectivas de una prórroga por decreto, pero es una gestión que lleva adelante la provincia. El senador venía trabajando en este proyecto que presentó y plantea una prórroga por un plazo amplio, para ponernos en la misma situación de Manaos; y también generar perspectiva de recambio de productos y otros compromisos de las empresas para hacer más inversiones, con otros desarrollos, y no ser tan dependientes de cualquier medida nacional que tenga que ver con la importación, o la parte impositiva. La idea es darle más estabilidad y es muy importante. Sea por ley o por decreto, la 19640 debe servir para desarrollar otras áreas que no sea solamente la electrónica, y empezar a hacer la famosa ampliación de matriz productiva, generando valor a los recursos naturales. Ahí tiene que estar la clave, y que las empresas se comprometan a hacer otras inversiones, para no ser dependientes de muy pocos productos”, propició.

“Yo tuve oportunidad de visitar Manaos y el subrégimen es más dinámico, no es tan cerrado como el nuestro. Con la velocidad de recambio que tienen las tecnologías es imposible hacerlo con estas reglas. Hay que hacer un aggiornamiento importante y para eso tienen que sentarse en una mesa las empresas, los sindicatos, la provincia, el gobierno nacional. Es la forma de poder ir avanzando”, opinó.

“Todos los actores tienen que analizar si es conveniente avanzar por el Congreso o hacerlo por decreto, porque hay que juntar las voluntades. Sabemos lo que costó el tema de impuestos internos y en la gestión anterior con una ley cambiaron todo eso. De hecho los están reduciendo gradualmente hasta llegar a cero. Hay propuestas para revertirlo, porque en su momento en 2009 la ley de impuestos internos nos generó mucho beneficio en cuando al renacer de la industria de Tierra del Fuego. Obviamente todos los legisladores fueguinos y la provincia tenemos este tema en agenda. La pandemia nos modificó la posibilidad de ponerlo como tema prioritario, pero hay un compromiso de las autoridades nacionales de sentarnos a charlar sobre este tema”, aseguró.

“La voluntad política está y hay que seguir tocando puertas, porque hay una situación complicada con la pandemia que está retrasando los tiempos. Tenemos que insistir y estar atentos para generar este espacio de diálogo lo antes posible. El 2023 está muy cerca y hay que tratar de dar previsibilidad. Mientras tanto podemos ir trabajando el tema de impuestos internos. Hemos tratado de elevar algunas propuestas para que se modifique o quede en suspenso, porque dentro de un par de años ese diferencial que tenían los productos fueguinos se va a perder. No queremos seguir perdiendo productos y tenemos que generar condiciones para que se sigan fabricando en Tierra del Fuego”, manifestó.

Se le planteó la situación de Brightstar que, según se informó, se va del país para radicarse en otro, y tiene la mayor cantidad de empleados en la provincia. “Nosotros no tenemos una situación económica fácil como país. Hay un montón de empresas importantes que están readecuando sus administraciones y haciendo este tipo de cambios. No significa que se vayan. Hace poco se dijo que Coca Cola se iba, pero no es así, cambia el centro de administración pero van a seguir operando. Lo de Brightstar es reciente y vamos a estar atento a lo que surja, y si hay empresas que quieren seguir con la operación”, confió.

“Es distinto cuando una empresa cierra porque no vende, pero sabemos que hay faltante de celulares. De a poco vamos saliendo del parate en que hubo cero actividad y tengo la esperanza de que nos vamos a ir acomodando, sobre todo porque el gobierno ha hecho mucha inversión para tratar de sostener la capacidad de consumo de los trabajadores a través de los ATP que se le dieron a las empresas. Sin esa ayuda esto hubiera sido una catástrofe. La gente en la medida que tiene la posibilidad empieza a consumir y de a poco nos vamos a ir acomodando”, dijo.

Fideicomiso Austral sin fondos

Dado que en el proyecto para el año entrante el Fideicomiso Austral no tiene fondos asignados, se le preguntó por el futuro de esta herramienta destinada a financiar grandes obras de infraestructura: “El presupuesto del Fideicomiso ya tuvo su vencimiento, nosotros lo estuvimos planteando y hay que ver bajo qué paraguas se puede volver a retomar. Ojalá que ese fideicomiso se pueda volver a dar, porque es sumamente importante. La provincia lo puso en agenda y nosotros se lo pusimos en agenda a las distintas autoridades con las que pudimos hablar. No obstante hay mucho financiamiento de obra pública y es un área a la que el gobierno nacional le está dando mucha importancia y con un sentido muy federal. Este año, a pesar de la situación compleja, tanto la provincia como los municipios están recibiendo distintos programas para financiamiento de obra pública, sobre todo agua, cloacas, servicios básicos sumamente necesarios. Por otro lado para el año que viene hay muchísimo presupuesto para obra pública, con un sentido bien federal de distribución”, concluyó.