La diputada Caparrós respaldó el proyecto que busca frenar el saqueo pesquero

La diputada de FORJA Mabel Caparrós dio su respaldo al proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández, que apunta a frenar el saqueo de barcos pesqueros en aguas argentinas. Consideró de particular relevancia que se haya incluido a las Islas Malvinas y espera que marque un antes y después para un país que necesita volcarse a la explotación de sus recursos naturales. La iniciativa tendrá un correlato provincial que será anunciado por el gobernador Melella, adelantó. También destacó el debate que se está dando en la Legislatura, tanto durante el tratamiento de la ley de emergencia como ahora con la empresa de hidrocarburos, y lo consideró enriquecedor. Además dio a conocer el proyecto que ingresó para derogar el decreto de Macri sobre extranjerización de tierras. Respecto de Vicentín, confía en llegar con los votos para la expropiación y pidió al Gobierno que se investigue el destino de los fondos que recibió del Banco Nación.

Río Grande.- La diputada nacional por FORJA, Mabel Caparrós, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre diversos temas, y en principio destacó que la Legislatura haya “recuperado un debate amplio. Es lo mejor que puede pasar. Hay legisladores que tienen mucha experiencia, otros con menos, pero vienen de sectores del trabajo y todos tienen su experiencia para aportar”, dijo.

“Estamos en una situación insólita que no esperaba nadie, y nadie es experto en esto, ni siquiera los infectólogos. Esto trae como consecuencia una crisis económica también inédita en la Argentina y en el mundo. Frente a esto hace falta poner pensamiento, opinión y palabra, para que la salida de esta pandemia no sea tan dura”, indicó.

Con relación a la pesca, sostuvo que “es uno de los recursos más importante que tiene la Argentina, se viene hablando desde hace tiempo de la intrusión de barcos que están saqueando y es imposible de detener, porque no hubo inversión en elementos de control más modernos. Ahora está ingresando un proyecto de ley, ya había varios en Diputados que nunca se trataron. El presidente Alberto Fernández anunció un proyecto de aumento a las multas, para que realmente los empresarios de la pesca lo sientan y me parece que va a permitir un cambio. Después veremos cómo se resuelve el equipamiento de control de las aguas argentinas”.

“La pesca se lleva a Europa y otros países, allí se procesa y después compramos nosotros los productos con valor agregado, pero esto inicia a partir de un saqueo de nuestros recursos”, subrayó, al tiempo que destacó que “después de muchos años se recuperó el estudio que realizó la COPLA, que fue la comisión de planificación del límite exterior de la plataforma continental. Cuando estuve en el Senado con Mario Daniele, el presidente De la Rúa había sacado los recursos que había que poner para llevar adelante este proyecto de investigación, porque cuesta mover un barco y esos recursos se debían presupuestar. De la Rúa había sacado la partida, Mario Daniele se ocupó de este tema para que se pusieran recursos y no cayera un proyecto que estaba a mitad de camino. Finalmente ahora el presidente está presentando esos límites que se definieron en estos estudios, para su ratificación en el Congreso. Esto es importante para nosotros porque incluye Malvinas”, remarcó.

“El Congreso deberá ratificar esta extensión de la plataforma, que fue reconocida por Naciones Unidas, y que incluye Malvinas. Esto va a tener un impacto sobre todo por las multas, porque se habían fijado en el año ’97, nunca se actualizaron y era un monto irrisorio. Al barco le convenía cometer la acción ilegal y pagar la multa, en lugar de hacer los permisos necesarios”, afirmó.

Consultada sobre la situación de Tierra del Fuego en esta materia, que sigue de espaldas al mar, concedió que “hay muy poca actividad de pesca pero hay proyectos del gobernador para la provincia, que ya irá anunciando, porque los han estado trabajando. Todo lo que tenga que ver con este tipo de gestiones cuenta con todo nuestro apoyo”, anticipó.

“Somos una provincia muy joven y nos constituimos con una migración muy grande de argentinos de otros puntos del país. Esto nos ha costado y se pagó mucho tiempo de desarraigo. Recién las nuevas generaciones, que son los hijos de los que migramos, están encontrando esa claridad para encontrar un mejor destino para Tierra del Fuego. Ya en Mirgor se ha logrado fabricar respiradores de alta complejidad y por lo que escuché de Martín Kulfas están pensando en la posibilidad de exportar. Esto ya implica un cambio importante y de alguna manera nos vamos adecuando a los nuevos tiempos que vienen, que son fortalecer los sistemas sanitarios con equipamiento. Esta posibilidad de exportar abre una puerta inmensa a la producción”, auguró.

“Hay que ir sustituyendo productos por otros acordes al tiempo que nos toca vivir. Esto es lo que se viene y me emocionó escuchar al gobernador y a los trabajadores, uno de ellos hace 36 años trabaja en esa empresa, hablando de esta posibilidad de expansión en el contexto en que estamos, donde la empresa LATAM está despidiendo a dos mil trabajadores y levantando las rutas de Argentina. Lo que viene es muy serio y Tierra del Fuego tiene que prepararse de la mejor forma posible”, instó.

En este contexto valoró la sanción de la ley de emergencia que votó la Legislatura, “porque abre esta posibilidad de créditos y subsidios, es un reaseguro de recursos para poder ir saliendo de la crisis y que la economía de Tierra del Fuego empiece nuevamente a funcionar, a generar sus propios ingresos”, dijo.

“Todavía hay mucho miedo en algunos frente a la creación de la empresa de hidrocarburos, por las experiencias pasadas y es lógico, pero lo importante es ir avanzando. Hay diversidad de pensamientos, de miradas, pero noto que todos estamos queriendo arrancar de nuevo”, confió.

Expropiación de Vicentín

Por otra parte se le pidió opinión sobre el proyecto de expropiación de la megaempresa que se impuso en el debate nacional. “En principio está la intervención administrativa y el viernes ingresarían el proyecto de expropiación por el Senado. Es complejo porque hay una gran cantidad de empresas que forman ese grupo y han estado en cesación de pagos desde diciembre. Les han entregado créditos espectaculares en agosto, que no fueron para cancelar deudas, y hay que investigar adónde han ido. Es una empresa que debe 99 mil millones de pesos, tiene más de dos mil acreedores denunciados y está en cesación de pagos. Por otro lado hay peligro de extranjerización, porque es una empresa interesante para cualquier inversor extranjero”, observó.

“Yo creo que el gobierno nacional tomó la decisión de ir al rescate de esta empresa, por lo que significa para una fracción de la economía nacional y por el nivel de endeudamiento que tiene con el Estado nacional. Creo que vamos a lograr votar la expropiación, pero no sé si nos va a dar el número”, dudó, apuntando contra el macrismo que está trabando esta posibilidad. “Cambiemos está peleando en contra de esta expropiación y de la intervención administrativa y me gustaría que expliquen claramente adónde fueron a parar los recursos del Banco Nación y de todos los argentinos. Si no lo pueden explicar, deben permitir que desde el gobierno nacional se vaya avanzando con esta modalidad, que puede ser controvertida, pero es una decisión que toma el gobierno nacional. Hay razones de sobra para tomar esta decisión”, sentenció.

“Yo espero del gobierno nacional que haga las investigaciones que tenga que hacer sobre este nivel de endeudamiento y dónde fueron a parar los fondos. Es fundamental para tomar esta decisión y acompañar al gobierno nacional”, dijo.

Extranjerización de tierras

La diputada dio a conocer el proyecto que presentó, que implica un pedido para que se derogue el decreto del ex presidente Mauricio Macri sobre la extranjerización de tierras. “También lo que se viene en el mundo como consecuencia de la pandemia son capitales que andan dando vueltas buscando la compra de tierras rurales sobre todo, que son estratégicas para la nación y hay que ponerle un límite a eso, volver a la ley de tierras original”, fundamentó.

A modo de reflexión, consideró que “esta pandemia va a provocar un cambio en todos, una valoración distinta de la vida, lo que se viene no es fácil y vamos a recorrer un camino muy duro económicamente, pero va a ser diferente. Va a haber cambios en la modalidad de trabajo porque ya se está discutiendo una ley para regular el trabajo no presencial. El trabajo a distancia es otra herramienta que se viene, porque la mayoría de los lugares no tienen espacio para juntar a los trabajadores con la distancia que deben guardar. Nada va a ser igual y además tenemos que aprender a convivir con el virus y no enfermarnos”, concluyó.