La deuda flotante de Río Grande de 2019 es de unos 570 millones

El contador general del Municipio de Río Grande, Matías Lapadula expuso el importante monto heredado en materia de mora, por un valor de 600 millones, de los cuales más de 100 corresponden al Gobierno de la provincia. Aseguró que se trabaja en un acuerdo de pago, que se firmará una vez que concilien los números. También hay un fuerte trabajo en el cierre de la cuenta general de ejercicio, con un déficit que podría rondar los 330 millones y es necesario equilibrar. Confía en que el Concejo Deliberante, y en particular el bloque de FORJA, entienda la importancia de equilibrar las cuentas, además de la necesidad de realizar obra pública, y acompañen los fondos para obras por iniciativa privada que no prosperó en la última sesión. Respecto del presupuesto 2021, marcó como particularidad que están previstos los festejos del Centenario de la ciudad.

Río Grande.- El contador general del Municipio de Río Grande Matías Lapadula fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el nivel de mora de los contribuyentes, aseguró que “hay un atraso normal, es un poco más que en años anteriores. La deuda heredada de los contribuyentes es muy elevada y al 31 de diciembre de 2019 alcanzaba los 600 millones de pesos. Es una deuda importante que se arrastra de varios años anteriores. Son casi dos presupuestos de obra pública del año pasado”, comparó.

“Es muy elevado y no ha cambiado mucho a pesar de la crisis de este año. Los vecinos que pagan todos los años siempre tratan de mantener su situación regular y no ha habido un incremento llamativo de la mora. De los 600 millones, poco más de 100 corresponden a la deuda tributaria del gobierno provincial con el municipio. Por supuesto estamos en tratativas para firmar un convenio por esa deuda, con un plan de pago. Se está trabajando en la conciliación de la deuda y, una vez que acerquemos los números podremos firmar el acuerdo para empezar a recibir los pagos”, informó.

Consultado sobre las deudas de la gestión Bertone con el municipio y la devolución de los 70 millones que aportó para la obra de la planta potabilizadora, señaló que “todavía hay pendientes algunos saldos. La deuda más importante que tiene la provincia con el municipio es por coparticipación, por los días de atraso. Más allá de los importes, mantenemos los días de atraso. El monto depende de cómo venga la coparticipación nacional de cada mes. En un buen mes de coparticipación, la deuda se acrecienta, y un mes que se recauda poco, la deuda baja, no porque haya mejorado la remisión de los fondos, porque siempre hablamos de 30 días de atraso. En general ronda entre los 350 y los 400 millones de pesos”, indicó.

Respecto del gasto salarial, dijo que “estamos arriba de los 200 millones de pesos y a partir de este mes va a ser un poco más, por la pauta salarial que se acordó a principio de año”.

Déficit importante

Un punto que remarcó el contador fue el déficit heredado que “va a quedar planteado cuando presentemos la cuenta de ejercicio. Tenemos el presupuesto casi terminado y el déficit es importante en el ejercicio anterior, (rondaría los 330 millones de pesos) y creció mucho respecto del ejercicio anterior. También hay un crecimiento importante de la deuda consolidada y la deuda flotante del ejercicio que cerró el 31 de diciembre (la deuda flotante de 2019 es de unos 570 millones). No me quiero adelantar porque la cuenta de inversión la tenemos que presentar al Tribunal de Cuentas y después al Concejo Deliberante. No quiero adelantar nada hasta que esa cuenta esté cerrada y firmada en los organismos donde hay que presentarla”, aclaró.

“Dentro de la cuenta del ejercicio está la deuda flotante. Los posibles juicios están presupuestados para el ejercicio en que se prevé hacer el gasto. No tengo conocimiento de la cantidad de juicios que hay contra el municipio ni de los valores, pero no creo que sea un gran problema en importante. El desequilibrio presupuestario va a ser un tema importante a trabajar mucho durante todo el año y el que viene”, advirtió.

El primer presupuesto

También dio a conocer el trabajo que se realiza para la elaboración del presupuesto 2021, “que va a ser el primer presupuesto hecho por esta gestión y vamos a volcar todas las políticas de la gestión y lo que quiere llevar a cabo el intendente Martín Pérez”, adelantó.

“Va a reflejar todas las cosas que hacen falta en la ciudad, tanto en infraestructura como en todo lo que uno ve que hay que mejorar. Va a ser un presupuesto especial porque también prevé los festejos del Centenario. Los funcionarios iremos al Concejo a hacer las presentaciones respectivas y veremos cómo se da la discusión”, dijo.

Fondos para obras por iniciativa privada

Finalmente se le consultó si harán llegar la información solicitada por los concejales de FORJA, como condición para acompañar la emergencia, que no prosperó en la última sesión. “Eso se seguirá conversando con los concejales, que han pedido informes, y se verá de qué manera hacer frente al déficit que quedó del año pasado. Veremos cómo nos vamos haciendo de los recursos necesarios para poder cumplir con el presupuesto que se está ejecutando y el 2021, que se está por presentar. Eso se va a seguir charlando y seguramente se va a llegar a buen puerto, porque los concejales van a saber entender cuáles son las necesidades del municipio. Creo que no va a haber trabas al momento de tener que acordar estas cosas”, previó.

“Estimamos que el presupuesto 2021 va a estar cerca de los 7 mil millones, de acuerdo al cálculo de recursos del presupuesto provincial presentado y va a hacer falta financiamiento para todas las obras importantes que la gestión de Martín Pérez puso como prioridad. Son obras de infraestructura absolutamente necesarias para mejorar la calidad de los vecinos”, concluyó.