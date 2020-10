La deuda con CAMMESA es de 2.470 millones de pesos entre la DPE y la Cooperativa Eléctrica

Así lo reveló el secretario de Energía de la provincia, Moisés Solorza, quien vislumbró avances en la renegociación de deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) que se estima en 2.470 millones de pesos entre la DPE y la Cooperativa Eléctrica. “Se pudo comprender que el sistema aplicado hasta el momento fue injusto”, dijo el funcionario provincial quien también se refirió sobre el costo del gas de generación. Aseguró que el diálogo con las autoridades nacionales “es muy bueno”.

Río Grande.- El secretario de Energía, Moisés Solorza, expuso por Radio Universidad 93.5 sobre los avances entre las negociaciones de la provincia con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).

Si bien Tierra del Fuego está fuera del refinanciamiento de deudas con CAMMESA plasmado en el proyecto de presupuesto, Solorza afirmó que fue comprendida por la Nación la situación de la Provincia y espera novedades en el corto plazo. “Estamos poniendo a consideración todos los problemas que tenemos en la provincia. Hay varios puntos que están unidos sobre la política que va a aplicar el gobierno de Alberto Fernández y venimos trabajando con el Secretario de Energía Daniel Martínez desde antes de esta gestión. La federalización de la energía la estamos planteando por los carriles que corresponden y cómo está el sistema eléctrico fueguino. Ahora hay un nuevo Subsecretario de Energía a quien tengo la suerte de conocer personalmente y tengo un diálogo fluido, y eso nos permite tener de primera mano cuál es la estrategia nacional en función de todos los problemas del país y particularmente de Tierra del Fuego. Vamos a trabajar la deuda que existe con CAMMESA, que realmente es un problema. Lo estamos trabajando con la Cooperativa Eléctrica y la DPE para ver cuáles son los objetivos que tenemos como provincia y plantearlos a la Nación. Primero tenemos que resolver ese problema y hacer los deberes dentro de la provincia. Cada uno se debe hacer cargo del rol que le corresponde y yo, como Secretario de Energía, debo delinear la estrategia del plan energético provincial, donde está incluida la Cooperativa Eléctrica y la DPE. Debemos ser justos con nuestros vecinos, que fueron los primeros castigados por los tarifazos que venía aplicando el macrismo, con la sintonía provincial. Esos problemas los heredó Alberto Fernández y la Secretaría de Energía de la Nación. Compartimos que los tarifazos fueron uno de los primeros elementos que utilizó la administración anterior para transferir grandes fortunas a las distribuidoras, que ahogaron el sistema eléctrico nacional. Vamos a trabajar las deudas que tiene el sistema mayorista de Tierra del Fuego con CAMMESA, porque la provincia tiene problemas heredados por tarifas injustas, por tarifazos impagables, y con desvíos que debemos resolver. La Cooperativa Eléctrica y la DPE a la vez deben resolver sus problemas y ser eficientes, para brindar de manera segura la electricidad a todos los vecinos de la provincia. Ese es su rol y tienen una concesión en el caso de la Cooperativa, y en el caso de la DPE es de gestión provincial. Deberán ajustarse a lo que convengamos entre todos para sanear el sistema eléctrico fueguino. En eso estamos y ojalá pronto tengamos respuestas, porque se pudo comprender que el sistema aplicado hasta el momento para Tierra del Fuego fue injusto. Hemos pagado el gas más caro para poder generar electricidad y después distribuirla. Esa situación nunca se discutió a nivel nacional y hoy por suerte podemos hacerlo”, celebró.

El monto de la deuda supera los 2.400 millones: “El último dato actualizado de este mes saldrá en breve pero eran 2.470 millones de pesos entre la DPE y la Cooperativa. Desde 2010 teníamos la posibilidad de tener un interconectado virtual, pero fue tan virtual que nunca nos dieron los beneficios de ese interconectado. Tenemos la responsabilidad de que ese sistema eléctrico mayorista de la provincia tenga los beneficios de otros lugares, aunque sea de manera virtual. Eso nunca se llevó adelante más allá de la firma de una resolución, y queremos que efectivamente se lleve adelante. Para ello, la Cooperativa Eléctrica debe mejorar los desvíos que existen y la DPE también. Estamos avanzando y esperamos poder pronto dar alguna noticia, pero tenemos que hacer los deberes para que esto no vuelva a pasar y que no se vuelva a condicionar la energía de Tierra del Fuego, buscando tarifas justas y razonables para los vecinos, y que los subsidios vayan a los que más lo necesitan. De una buena vez se tiene que terminar con la especulación, porque hay discusiones que no se quieren dar en nuestra provincia, por ejemplo, sobre los aportes que hacen los consumos eléctricos intensivos de las famosas bitconeras, que consumen enorme cantidad de energía y generan muy poco empleo. Hoy tienen una tarifa que a mi criterio hay que revisar”, sentenció.

“Nosotros hemos pedido informes a las distribuidoras, somos respetuosos de los informes que hay dando vueltas. Sabemos que en las administraciones anteriores lamentablemente la Secretaría de Energía ha estado vacía de contenido para la política energética de la provincia. Se ha hecho lo que se ha querido y en algunos casos no se ha querido hacer nada. Hoy hay una Secretaría que está presente y trabajando en función de lo que no se ha hecho y lo que recibimos, no para quejarnos sino para intentar resolverlo. Algunos funcionarios anteriores salen a criticar de una manera cínica e hipócrita lo que estamos haciendo, cuando ni siquiera hemos tenido oportunidad de desarrollar nuestro plan, porque nos cambió todo la pandemia. Hoy tenemos la posibilidad de que el Secretario de Energía esté dispuesto a abrir las puertas a quienes quieran colaborar con los vecinos. Hay un montón de desigualdades en nuestra provincia y se ha puesto el foco en otras prioridades. Alguien puso la prioridad en miles de lamparitas en lugar del tendido de luz y gas a los barrios más postergados. Nosotros pusimos la prioridad en el presupuesto nacional para intentar buscar fuentes de financiamiento para diseñar entre todos un plan”, contrastó.

“Yo convoco inclusive a los funcionarios anteriores, para ver si tienen alguna idea mejor que la nuestra. Las puertas de la Secretaría están abiertas para debatirlas y consensuar lo mejor para los fueguinos”, concluyó Solorza.