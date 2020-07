La denuncia “es un fracaso del diálogo político de los distintos actores”

El legislador del MPF aclaró que “no le tira el fardo” ni al gobierno ni a los municipios, pero consideró la presentación judicial de los intendentes como un fracaso del diálogo político y cuestionó que se recurra al Poder Judicial para resolver diferencias políticas. “Hay que sentarse, nadie va a ser amigo del otro, pero por encima está la gente que hoy más que nunca nos está pidiendo que trabajemos lo más unidos posible”, sentenció.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas consideró por Radio Universidad 93.5 que la denuncia presentada por los intendentes ante el Superior Tribunal demuestra un fracaso del diálogo político y responsabilizó a ambas partes. Dijo compartir la visión del radical Federico Sciurano, quien había cuestionado que “no levanten el teléfono”. “Los funcionarios del Ejecutivo están en la trinchera, atajando penales todos los días, y es importante que sepan llevarse de la mejor manera posible con los intendentes y legisladores de la oposición para ir construyendo entre todos los consensos que son necesarios para los proyectos que remite el Ejecutivo”, planteó.

Puntualmente sobre la presentación realizada por los municipios de Ushuaia y Río Grande, señaló que “el hecho de que los municipios tengan que recurrir al Poder Judicial a dirimir una cuestión política es un fracaso del diálogo político de los distintos actores. No le tiro el fardo a ninguno en particular, sino que es el resultado del fracaso político de los intendentes para con el gobernador y del gobernador para con los intendentes”.

“También es cierto que la pelea por la coparticipación municipal es como una partida de truco y no se sabe quién miente más o miente mejor, porque uno tiene una mirada, el otro tiene otra; algunos dicen que no se transfieren los recursos, otros dicen que sí. En términos personales, hay que poner en escena que hoy se pone el grito en el cielo por el supuesto atraso de algunos días en el envío de los recursos de coparticipación, pero cuando leemos la cuenta general del ejercicio de 2018, por ejemplo, el propio Tribunal de Cuentas de la provincia certifica que hubo atrasos que oscilaron entre 20 y 50 días”, afirmó.

“Es parte de una realidad que se viene dando desde hace mucho tiempo y a veces tiene mayor o menor protagonismo político de acuerdo a cómo está el diálogo entre las intendencias y el gobierno provincial. Esto se soluciona con diálogo, más allá de que se remita la información. Acá lo que queda de relieve es que no se ha sabido encontrar un común denominador a través del diálogo político fluido, por distintas circunstancias. Acá no hay ningún culpable y todos participan de uno u otro modo en generar esta situación”, sostuvo.

“Este es un problema político y lo tiene que resolver la política. Si no, después salen a quejarse de que se judicializa la política, pero algunos actores políticos son los que van a presentarse en los tribunales para que el Poder Judicial resuelva problemas que los tiene que resolver el Ejecutivo provincial con los municipios”, criticó.

“Hay que sentarse, nadie va a ser amigo del otro, porque hay diferencias, pero por encima de esas diferencias la gente hoy más que nunca nos está pidiendo que trabajemos lo más unidos posible”, subrayó el mopofista.

Sesión el viernes

Con respecto a la sesión convocada para mañana, dijo que “la vicegobernadora hizo el llamado y hubo trabajo de distintas comisiones. Ayer se reunió la comisión 6 de seguridad y justicia, y sacamos dictamen sobre la reforma parcial de unos artículos del código procesal penal. Era un asunto del año 2018, participaron autoridades del Poder Judicial, colegas del Colegio de Abogados de Ushuaia, también invitamos al Colegio de Abogados de Río Grande pero no se apersonó nadie. Avanzamos en una reforma importante para hacer más ágil el sistema procesal penal en la provincia, hasta tanto tengamos la discusión sobre la modificación de la totalidad del código, que seguramente va a llevar su tiempo”.

Villegas volvió a poner de relieve la particularidad de la actual Legislatura y la necesidad de que el Ejecutivo tome nota. “No me canso de decir que en esta Legislatura hay referentes políticos con trayectoria, tenemos un ex gobernador, un ex intendente que ha sido concejal y tiene experiencia en la parte legislativa, legisladores con varios períodos y legisladores de extracción gremial que ponen su cuota de experiencia en esa materia. Hay legisladores jóvenes del Partido Verde que, o han sido concejales, o han sido funcionarios. Es una Legislatura que implica un gran desafío para el que ama la política, para trabajar en consensos y fundamentar debidamente cada uno de los proyectos que a uno le toca defender. Sabemos que del lado de enfrente tenemos cuadros políticos que van a buscar con fundamentos los puntos flojos de los distintos proyectos de ley que nos toque defender. Yo lo veo como una oportunidad y una posibilidad de mejorar la calidad de la tarea legislativa”, aseguró.

“De hecho, la ley de emergencia que se sancionó hace poco tiempo es un ejemplo de esto, también las leyes que se sancionaron en el mes de diciembre, y hablan de un trabajo consensuado donde tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición han hecho su aporte de manera muy respetuosa”, concluyó.