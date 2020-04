El exministro de Planificación y exdiputado nacional, Julio De Vido, habló con Radio Universidad sobre distintos temas relacionados con la situación actual. Marcó diferencias con el Gobierno nacional, reclamando que no haya “connivencia” con un sector de la actual oposición que “le ha hecho un daño tan enorme al país”. Se mostró a favor de aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Aseguró que la crisis es producto del macrismo, y que el coronavirus solo vino a profundizarla.

“Creo, en primer lugar, que si bien es un hecho de política sanitaria concretamente, también tiene profundos contenidos e implicancias en materia social, política y fundamentalmente económica”, dijo el exministro de Planificación, Julio De Vido, refiriéndose a la situación planteada con la pandemia COVID 19 y las medidas dispuestas por ese tema.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en la Tecno”, que se emite por Radio Provincia, manifestó también al ser consultado sobre la respuesta que se viene dando desde el Gobierno nacional que “En términos de lo que fue la decisión de la cuarentena fue muy bueno, ahora en términos económicos tiene sus claros y sus oscuros. Yo creo que sería muy importante que el Congreso pudiera apoyar la ley gravando a las fortunas más concentradas de la Argentina, no sé si sería la solución económica para el tema pero sí una forma concreta para que aporten los que más se han beneficiado en los últimos cuatro años de la política argentina, diría que en las últimas cuatro décadas también, y que sean solidarios con el resto de sus conciudadanos, de sus compatriotas; que están pasando además de las privaciones por la cuarentena las privaciones económicas que significa el no poder trabajar”.

Después, refiriéndose a la relación del Gobierno de Alberto Fernández con la oposición, manifestó: “pienso que la oposición, después de la famosa misa de Luján y del abrazo de Alberto y Macri, pasaron muchas cosas. Me da la sensación que hay sectores de la oposición que han quedado en un posición más dura contra el gobierno, diría que en cabeza de Patricia Bullrich, y otros sectores como el gobernador (Gerardo) Morales y tal vez (el Jefe de Gobierno Horacio) Rodríguez Larreta. Que tengan otra visión de las cosas –Morales porque necesita recursos del Estado nacional, entonces trata de forzar una relación fingida de acuerdo con el Gobierno nacional- pero de todas maneras el Gobierno nacional lo ha mostrado como parte de un supuesto acuerdo con la oposición, en el marco de esta crisis”.

“Yo creo que el acuerdo es previo a la crisis sanitaria, arranca en el encuentro de Luján, en los gestos que hubo entre el ex presidente (Mauricio Macri) y el actual presidente (Alberto Fernández) en el Congreso el día que asumió, y me parece que hay una suerte de connivencia”, advirtió De Vido. Agregando luego en ese aspecto: “Yo creo que sería bueno tener un marco de relación y negociación permanente con la oposición, porque hay que gobernar. Pero no la connivencia, sobre todo con un gobierno que le ha hecho un daño tan enorme al país –ustedes en Tierra del Fuego creo que han sido una de las provincias que más han sufrido el castigo del macrismo- entonces me da la sensación que habría que tener una posición políticamente y conceptualmente mucho más dura, frente a una oposición que devastó al país”.

“Porque pareciera ser que la emergencia política, social y económica que nos acompaña es producto del coronavirus, en realidad es producto del macrismo. El coronavirus viene a agudizar algunas situaciones, a hacerlas más críticas, más agudas, más complicadas; pero la base de nuestro problema está en el macrismo y el daño que le hizo al país”, remarcó.

Julio De Vido señaló luego por Radio Universidad que “así como creo que el impuesto a la riqueza es fundamental en este momento para imponer la necesidad de la solidaridad a un sector de la población respecto a otro, que es mínimo; me da la sensación que también en materia judicial están faltando las denuncias para poner en blanco sobre negro en el marco de la justicia los graves delitos que ha cometido el gobierno de Macri, en relación al patrimonio y la soberanía. Por ejemplo para saber dónde están los 60 mil millones de dólares que ingresaron de préstamos con el Fondo; los giraron esencialmente a empresas prestadoras de servicio, a los bancos, a los mismos sectores a los que ahora se les está pidiendo ese impuesto”, concluyó.