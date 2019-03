La Cooperativa Renacer reclama políticas que le permitan producir

La titular de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, se refirió al difícil momento que se encuentran atravesando; por la situación de la industria en general y por las trabas para ampliar nuevos productos. Reclamó acompañamiento desde el Estado, pero advirtió que se encuentran que “todo es política de campaña y no hay sólo un solo gesto dirigido a desarrollar la industria”. También confirmó una marcada retracción en el nivel de pedidos que tienen de sus clientes.

La presidenta de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, se refirió a la situación que están atravesando y señaló que se encuentran “más que preocupados, porque durante toda la semana pasada estuvimos haciendo gestiones en Buenos Aires -consistentes en visitar a todos nuestros clientes- y allí obviamente nos encontramos con un panorama sumamente desolador”.

Relató, en una entrevista por Radio Provincia, que “uno de nuestros principales compradores de microondas, bajo la marca Aurora, prevé que con el stock que tienen existente recién estarían en condiciones de sentarse a dialogar dentro de 40 días, con posibilidades de una compra muy inferior a la del año pasado”.

Contó que durante 2018 fabricaron para ellos “aproximadamente 45.000 microondas y ahora estamos hablando de una cantidad mucho menor, pero el tema son los tiempos. Porque si estamos planificando de acá a 40 días, más 120 días hasta que se producen los kits y que los mandan desde China, los fabricamos y los vendemos; estamos hablando de un párate que indicaría que recién en el mes de junio se estaría moviendo nuestra línea de producción”, dijo Mónica Acosta.

La presidenta de la Cooperativa Renacer mencionó además que, en relación a la producción de televisores, la situación “es mucho más grave, por el hecho de que el año pasado gran parte de las firmas radicadas acá en la Isla tuvieron superproducción orientada al mundial y pensando también en el objetivo de la Copa América de este año. Solamente New San fabricó 1 millón y medio de televisores, de los cuales únicamente comercializó 800.000 y con un dólar futuro mucho más bajo”, remarcó.

En ese mismo sentido indicó que “por ende, con la actualización de los 3200 que nosotros adquirimos -mediante la compra de un crédito del Banco Provincia de Tierra del Fuego y con una tasa del 34% más un dólar de 38 pesos- hoy los deberíamos estar vendiendo a un costo que no puede competir con el de New San o cualquiera de las empresas grandes que conservan un stock no vendido, dado que ellos lo pueden hacer a un precio que no existe realmente. Entonces no podemos competir”, aseveró.

Tampoco luminaria LED

En otro orden, Acosta comentó los inconvenientes que tuvieron respecto del “segundo objetivo que teníamos, que era tratar de comercializar nuestros productos. Esto genera un agravante muy importante, teniendo en cuenta que nos venimos subsidiando prácticamente con lo que ganamos el año pasado, desde el 15 de diciembre que cerró la fábrica”.

Después mencionó en la entrevista que “Intentamos y vimos como una gran posibilidad el tema de la luminaria LED, porque en relación a la licitación pública que en su momento sacó (la Dirección Provincial de) Energía pensábamos que nos iban a dar una oportunidad. Si dicen que se defiende el régimen, más el cambio o la diversificación de matriz productiva, en la cual políticas las políticas nacionales están haciendo un desastre a todo nivel; sobre todo para el sector industrial”, repasó.

Advirtió que “entonces creíamos que íbamos a tener una oportunidad y esos recursos hubieran servido para la creación de nuevos puestos de empleo y recursos. Para poder adquirir mínimamente algún tipo de equipamiento propio, si éramos elegidos”. Remarcando que el proyecto era hacerlo “con una empresa que es pionera en luminaria LED”.

Dijo que se trata de “una empresa que provee toda la luminaria que hay en la provincia de San Luis, por eso sabíamos que si nos ponían como excusa dos de las cuestiones que plantea el pliego -que parece haber sido hecho medida de alguien en particular y estaba absolutamente establecido que solamente la podía ganar este señor- porque nosotros sabíamos que no teníamos los cinco años de comprobación en el mercado; pero la empresa que nos proveía los kit, la certificación y todos los estándares de calidad, sí los tenía y finalmente sucedió eso. Fuimos descalificados, porque no teníamos esos cinco años en el mercado”, destacó al cuestionar haber quedado afuera de la licitación.

La titular de Renacer aseguró que todo lo que les cuestionaban eran temas “subsanables” y advirtió que, a pesar de haber quedado afuera de esa licitación de la DPE, “estamos charlando con la intendencia de Río Grande y con otros actores, porque no vamos a declinar la posibilidad de producir ese producto, ya que no nos implica tanta inversión en aparatología y en una cantidad de cosas que hoy no podemos comprar. Porque es sabido que subieron las tasas nuevamente, incluso para comprar insumos, así que no nos podemos embarcar en nada que no podamos resolver”, estimó.

Acosta contó también que se reunieron con funcionarios nacionales, que son parte de la Comisión del Área Aduanera Especial y que están impulsando “dos proyectos, uno pidiendo el alta para producir luminarias LED y proveer a cooperativas eléctricas en diferentes puntos del país” y por ese motivo estuvieron reunidos con el presidente de una Federación que reúne a 204 cooperativas eléctricas de Córdoba”.

También están solicitando el alta para producir celulares, pero advirtió que el funcionario nacional les dijo que las luminarias LED “será difícil, porque había que respetar a quienes los estaban elaborando en el continente”. Pero advirtió que “eso es mentira, porque esos productos los ingresan a través de dos importadores”, indicó.

Señalando que uno es “Philips, ligado a intereses de políticos nacionales y otro a través de la marca Philco”. Denunció luego que “ellos se están quedando con casi todas las licitaciones públicas, porque la mayoría de las licitaciones -sobre todo en época de campaña- están direccionadas”.

“Estamos pidiendo trabajar, nada más, necesitamos políticas públicas que posibiliten que una pequeña cooperativa como nosotros y también los compañeros de Audivic -que van por el camino de convertirse en una cooperativa- podamos hacer causa común y podamos tener trabajo las 174 familias de Renacer y los 75 compañeros de Audivic”, reclamó.

Mónica Acosta indicó que “eso es lo único que estamos pidiendo, pero la verdad es que todo es política de campaña y no hay sólo un solo gesto dirigido a desarrollar la industria. Vender como un logro una suspensión de 90 días al 70%, con una inflación del 40% como la que vamos a tener y con próximos aumentos -por ejemplo el 35% en la luz y el gas- la verdad es que a nadie se le ocurre vender eso como algo fabuloso”, afirmó.

Reconociendo por último que “es lo mejor que se pudo lograr y hasta donde se pudo pelear, eso lo entendemos. Pero no nos pueden vender eso como el gran logro de la defensa de la industria y de la calidad de vida, de los que vivimos y queremos seguir viviendo dignamente”, concluyó la titular de Renacer.