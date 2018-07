La Cooperativa pagó 33 millones de gas y en dos meses se irá a 40

El Gerente de la Cooperativa Eléctrica, Miguel Casielles, reveló que “la última factura que pagamos fue de 33 millones de pesos basada en un dólar a 22,80 pesos. Estimamos que dentro de un par de meses, la factura superará los 40 millones de pesos con un dólar a un poco más de 28 pesos. Estimamos en 40 a 40,5 millones de pesos el costo del gas para la generación dentro de un par de meses, así que va a estar muy complicada la situación”, avizoró. Sin embargo resaltó la oportuna inversión en el mantenimiento de las dos turbinas que garantizará el servicio durante tres años y medio y asimismo la obra de media tensión de 33 kilowatts “que hoy no podríamos hacerla”, dijo. En tanto la presidente de la institución, Valeria Andrade anticipó que hacia fin de año estará concluida la obra del crematorio.

Río Grande.- La presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, profesora Valeria Andrade y el Gerente de la misma institución, Miguel Casielles, fueron entrevistados en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) donde se explayaron sobre diversos temas de interés.

Generación de energía garantizada por tres años y medio

“Con respecto a la generación de energía eléctrica estamos muy bien; gracias a Dios pudimos hacer el mantenimiento a las dos turbinas, de 20 y 28 megavatios respectivamente, con un dólar barato y si lo tuviéramos que hacer ahora, nos sería imposible”, admitió Miguel Casielles.

En este sentido, destacó que dichos oportunos mantenimientos “nos va a garantizar la provisión del servicio por otros tres años y medio, solamente algún mantenimiento eventual. Por ejemplo, parar alguna de ellas para hacerle una limpieza del motor, ver como está, pero no tenemos que hacerle el ‘overhaul’ y esto nos va a ayudar a no tener que hacer una erogación importante por tres años y medio”, reiteró.

La Cooperativa Eléctrica de esta ciudad tiene dos máquinas generadoras más de marca FIAT que están como ‘reserva fría’; es decir, como alternativa ante cualquier inconveniente con los turbogeneradores. “Vamos a tratar de que queden bien frías porque tienen un consumo muy alto y lamentablemente con el valor hoy muy alto del gas en dólares, es un suicidio prenderlas”, reconoció el Gerente.

Si bien celebró la quita del IVA al valor del gas, lo que “nos ayudó un poco, pero lamentablemente el tema fundamental hoy en la generación de energía en todas las empresas del país, es el dólar ya que el precio del gas está en dólares. En su momento el gas estaba a u$s 2.68 el millón de BTU; después pasó a u$s 4.48 y veníamos hace dos años atrás con un dólar de 15 pesos y estamos a más 28 pesos”.

El valor del gas por las nubes

El Presidente de la DPE (Dirección Provincial de Energía), Alejandro Ledesma, había revelado que a la repartición provincial le cuesta 22 millones de pesos mensuales generar la energía eléctrica para Ushuaia y Tolhuin.

Al respecto, el Gerente de la Cooperativa contrastó que “la última factura que pagamos fue de 33 millones de pesos y no fue con un dólar a 28 pesos, sino que fue un ponderado de CAMMESA que hace dos cortes; por ejemplo, del 15 al 30 de abril y del 1° al 15 de mayo, haciendo un mix en estos lapsos, por lo cual la última factura de 33 millones que pagamos, fue basado en un dólar a 22,80 pesos. Estimamos que dentro de un par de meses, la factura superará los 40 millones de pesos con un dólar a un poco más de 28 pesos”, estimó.

Precisó en este sentido que “estuvimos haciendo con el ingeniero (Walter) García haciendo una proyección y estimamos en 40 a 40,5 millones de pesos el costo del gas para la generación, así que va a estar muy complicada la situación”, avizoró.

La ciudad está creciendo hacia el Norte

Casielles observó que “la ciudad está creciendo hacia el Norte y esto es una constante, si bien hubo una expansión demográfica muy importante en la Margen Sur. Cualquiera que arriba a la ciudad en vuelo nocturno puede apreciar la zona iluminada en el sur de la ciudad. Hoy el 90 por ciento de la Margen Sur está con alumbrado público y esto le cambió la vida a toda la gente que vive allí”.

Deuda con CAMMESA

Por otra parte, Casielles fue consultado sobre la deuda de la institución cooperativa con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), a partir de la resolución del presidente Mauricio Macri de quitar el IVA. “Estamos negociando la deuda de gas con CAMMESA en los momentos en que estuvo la tarifa congelada, tanto para la DPE como para la Cooperativa; la está negociando el Ministro de Economía de la provincia (Contador José Labroca), por supuesto con la intervención de la DPE y la Cooperativa –estuve el viernes en CAMMESA-; estamos avanzando en la negociación y estamos tratando de ver qué es lo que se puede hacer”, dijo Casielles.

En este punto, el entrevistado recordó que “el decreto que se emitió para los dos años de Convergencia decía que el presupuesto inicial que se aprobaba no era actualizado. En ese momento, el dólar estaba a 9 pesos y la Cooperativa hizo obras que todavía no las cobró de CAMMESA y hoy el dólar está a más de 28 pesos. Hoy CAMMESA quiere actualizar el valor del gas de acuerdo a la reglamentación vigente y por eso está el Ministro de Economía negociando la deuda y las obras con CAMMESA que es una sociedad del Estado que administra todo lo que tiene que ver con la generación y la distribución de energía en el SADI (Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica)”.

Agregó que “nosotros estamos afuera de la interconexión y por eso lo que decía Ledesma de lo que se venía trabajando con interconexión y siempre el usuario de Tierra del Fuego pagó la tarifa plena y al no estar en el sistema de interconectado, no tenemos ningún tipo de subsidio como lo tuvo Misiones y Santa Cruz), después se derogó y a Río Grande no llegó”.

Asimismo, reveló que en este sistema de Convergencia, “vino la misma cantidad de financiamiento tanto para Río Grande como para Ushuaia, nada más que en la capital fueguina la DPE hizo distintos tipos de obras y en cambio la Cooperativa Eléctrica la obra más importante que hizo en Río Grande fue la línea de media tensión de 33 kilovatios desde la salida de la Usina hasta Las Barrancas, pensando en la proyección de crecimiento de la ciudad hacia el Norte. Esta obra está terminada y si la tuviésemos que hacer hoy, no la podríamos concretar por los montos. Los transformadores grandes y el cable subterráneo se han ido a las nubes, así que gracias a Dios nos encuentra en una buena situación de obra y de mantenimiento de las turbinas ya concretadas”.

Casielles diferenció que “en el caso de Ushuaia, la generación eléctrica está complicada, si bien ahora van a adquirir las máquinas de Sullair que son 15 megavatios y también leí que posiblemente una de esas máquinas puede ser trasladada a Tolhuin”.

Adiós al sistema de interconectado nacional

Consultado sobre la posibilidad de que la Cooperativa Eléctrica integre un sistema fueguino de interconectado eléctrico, Casielles explicó que “en Tierra del Fuego hay dos interconectados, uno es provincial y el otro nacional. El que más avanzado estuvo en su momento fue el nacional del que el Consejo Federal de Energía hizo la presentación en Ushuaia hace un año y medio, aproximadamente, donde existió la posibilidad –incluso hicieron el estudio- de pasar el cable submarino por el Estrecho de Magallanes; desde Punta Dúngenes cercano a Río Gallegos a un punto a determinar en el Norte de la Isla de Tierra del Fuego. La idea de esa interconexión era tirar ese cable, poner después una central generadora en el Norte de la Isla con máquinas de 100 megavatios, una, dos o tres; era a determinar y la segunda etapa era conectar ese punto con Río Grande y después Río Grande con Ushuaia y que la Cooperativa Eléctrica también genere 33 megavatios a Tolhuin. Pero lamentablemente, con la situación del país, las dos obras quedaron archivadas. Son muy altos los costos y debido a la situación del país es muy difícil que se concrete”, lamentó.

A la espera de financiamiento para la generación eólica

Sin embargo Miguel Casielles destacó que “lo importante que tenemos en carpeta dentro del Fideicomiso Austral que está aprobado y falta financiamiento, es la obra del Parque Eólico en La Misión Salesiana”.

Sobre esta generación destacó los estudios certificados de los vientos preponderantes que avalan la instalación de dicho parque.

Generando mano de obra local

Por otra parte, Miguel Casielles celebró la continuidad de la fabricación de pretensados, postes, pilares y postes por parte de la Cooperativa Eléctrica. “Gracias a Dios va muy bien, pudimos entrar en Ushuaia, a pesar de la oposición de gente que no quería, y vendimos a la DPE los postes para la obra de iluminación del acceso al Aeropuerto y personalmente he comprobado que quedó muy linda la iluminación de dicho acceso con las columnas fabricadas en Río Grande por la Cooperativa Eléctrica, lo cual nos enorgullece, porque generamos mano de obra local, a un buen precio comparado si se tienen que traer columnas de hierro que lo único que hay que hacer es plantarlas. En cambio estas columnas de cemento se fabrican desde cero y es todo trabajo fueguino”.

“El valor más importante que tenemos es el personal”

Casielles detalló que la Cooperativa Eléctrica “tiene 170 empleados y se mantiene en ese número “quizás un poquito más con la incorporación de personal para Redes y también nos hace falta una plantilla de guardia. Gracias a Dios tenemos un excelente equipo técnico comandado por el ingeniero Walter García quien es un obsesivo del trabajo y siempre está al pie del cañón; ha desarrollado junto a su equipo de trabajo mucha tecnología, como por ejemplo, el desarrollo de las válvulas de las turbinas que se hicieron completamente acá; tenemos personal que puede desarmar y armar una máquina con cursos aprobados en Estados Unidos, tenemos al joven ingeniero Sebastián Andino quien se está capacitando continuamente”, elogió.

Citó por ejemplo que “el fin de semana pasado hubo una parada de turbina por un desperfecto técnico interno y que no se sabía lo que era; se determinó que era una falla técnica y entre las consultas a Estados Unidos, que viene uno, que viene otro; en ocho horas descubrieron el problema con el equipo técnico del área Analógica y Electrónica y lo resolvieron acá. No tuvo que venir ningún técnico desde Estados Unidos los que nos hubiera costado casi 70 mil dólares”.

Sistema de telefonía

También Casielles fue consultado por el sistema de telefonía. “Nosotros hicimos una sociedad con TVFuego por el sistema de Multiplay y después de los primeros años que costó entrar, ahora está consolidado; se hizo rentable la empresa y ya empezó a dar réditos, así que llegamos a lugares como Chacra XI y Malvinas Argentinas donde Telefónica no llega. Hoy es un servicio muy eficiente”, resaltó.

En Río Grande hay más de 38.500 medidores

Cabe recordar que en una entrevista previa, el titular de la DPE, Alejandro Ledesma, había detallado que en Ushuaia había entre 22 a 24 mil medidores de energía, en tanto que en Tolhuin había 2.200. Al respecto, Valeria Andrade reveló que “en Río Grande tenemos una cantidad de asociados de 38.550 aproximadamente; ese es el último dato que tenemos acerca de la masa societaria que tenemos”.

Agregó: “Tenemos que dejar en claro que nosotros somos una empresa que genera, transporta y distribuye la energía eléctrica y todos estos costos en estas tres instancias, se afrontan desde una sola empresa. Nosotros nunca tuvimos el beneficio del subsidio porque se les daba a las distribuidoras o a las transportadoras que estaban dentro del SADI, el Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica a nivel nacional. Además, nosotros no estamos todavía dentro de este interconectado por cuestiones geográficas

El horno crematorio en marcha

Por otra parte, la Presidente del Consejo de Administración reveló que “nosotros tenemos en carpeta un proyecto que con mucha satisfacción si Dios quiere vamos a inaugura y es el horno crematorio que es una necesidad imperante porque muchos de nuestros asociados piden que sus seres queridos sean cremados y sabemos que es muy costoso este servicio y que además no se hace en la provincia, así que hay que preparar el cuerpo, llevarlo a Río Gallegos que es el punto más cercano, con todo lo que ello implica”.

Asimismo, Valeria Andrade recordó que “este es un proyecto que impulsó mi padre (Sergio Andrade) y se fue gestionando con Miguel Ángel Cusi quien fue el presidente del anterior Consejo de Administración y hoy ya podemos decir que estamos con la obra en pie en la Estancia Las Violetas”.

Sobre este punto precisó que “ya tenemos el 90 por ciento de los muros del edificio ya en pie; el horno ya lo tenemos acá en Río Grande y la extensión del predio es de una manzana y media de la cual vamos a utilizar una parte. Estimamos que a fin de año estará terminada la obra. Tendrá una capilla ardiente donde la familia del difunto puede hacer un responso”.

También valoró el Servicio de Sepelios de la Cooperativa Eléctrica. “Fue revolucionario cundo comenzó a funcionar en 1991. Todos los que nacimos acá sabemos lo que costaba el servicio en la única casa de sepelios que había en Río Grande y siempre comento esto de que viene gente de otros lugares del país y ven con admiración este servicio prestado por personal capacitado. Hace poco firmamos un convenio con la Provincia mediante el cual todos los trámites ante el Registro Civil lo hace la Cooperativa y se le evita todos estos asociados hacer estas engorrosas diligencias cuando están pasando por un mal momento por la pérdida de un familiar”.

Actualmente la Cooperativa Eléctrica tiene cuatro salas velatoria, tres en la avenida Perito Moreno y una en Malvinas Argentinas, ex Chacra XIII, inaugurada hace unos dos años. “Gracias a Dios no ha prestado muchos servicios”, comentó.

Añadió que “también los asociados de la Margen Sur nos piden una sala en ese sector y lo vamos a ir proyectando de aquí a un año más. Hoy por hoy, podemos afrontar el servicio sin necesidad de contar con otra sala. Además, en la ex Chacra XIII le cedimos un espacio al Banco Tierra del Fuego para un cajero, lo que le cambió la vida a la gente puesto que ya no tienen que venir hasta el centro”.

Contribuyendo con la iluminación de la ciudad

Valeria Andrade también resaltó las obras de iluminación de los distintos accesos alos barrios de la ciudad, como la recientemente rotonda de Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII), donde la Cooperativa Eléctrica hizo las obras de iluminación con luces LED. “La gran mayoría de obras de los accesos tienen luces LED y también obras que ha encarado la municipalidad de las que nos hemos encargado nosotros de colocar las luces”.

La titular de la Cooperativa recordó que los municipios hicieron convenios con la Nación donde el Estado nacional se encargaba de proveer luces LED para las avenidas y en ese contexto, “nosotros hicimos un convenio con el Municipio de Río Grande mediante el cual nos provee las luces LED y nosotros ponemos la mano de obra como, por ejemplo, las avenidas San Martín, Belgrano, Elcano, Santa Fe, la rotonda de Pacheco, etc. La idea es hacer todas las nuevas obras con luces LED”.

Si bien este sistema es más caro de instalar, “a la larga es más económico y tiene mucho menos trabajo de mantenimiento”.

Ha crecido la cartera de morosos

Según detalló Valeria Andrade, la lista de morosos “ha crecido un poco más debido a la situación económica; pero nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nuestra institución es, una cooperativa y por ello trabajamos cooperativa y solidariamente porque sabemos que hay muchas familias de asociados que están pasando por un momento muy difícil y por ello tratamos de dar prórrogas, de esperar que mejoren su situación; ha subido el porcentaje. Veníamos en el orden de los tres mil cortes mensuales, equivalente a un promedio de ocho a nueve por ciento de la masa de asociados y ha aumentado un poquito, no mucho, pero tiende a subir, pero tratamos de no llegar al corte del servicio, sino que vengan, darles facilidades, pusimos un plan de pago por tarjeta en tres cuotas”. Agregó: “tratamos de ayudar y atender los casos más difíciles, más allá de que sabemos que tanto Gobierno y Municipio han incrementado la asistencia social y nosotros tratamos de colaborar en esta situación”.

Domingo de elecciones

Este domingo se desarrollaron las elecciones de Delegados Titulares y Suplentes de la Cooperativa Eléctrica en las distintas escuelas que están dentro de las seis zonas de la ciudad, los que tienen voz y voto en la Asamblea Anual de la institución y son los que eligen a los integrantes del Consejo de Administración, el que está integrado por nueve consejeros titulares, tres suplentes y un síndico titular y un síndico suplente.

Este cuerpo colegiado se renueva por tercios anualmente, durando tres años en sus funciones.