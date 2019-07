La concejal Mora denunció persecución de Camuzzi

La concejal del FPV Miriam “Laly” Mora denunció “persecución” de la empresa Camuzzi a partir de cortes de gas y retiro de medidores a usuarios que no registraban deuda. Un caso puntual que mencionó fue el de la ex esposa del dirigente del Partido Solidario Moisés Solorza, donde también viven sus hijos. “Fue justo el fin de semana largo, cuando uno no tiene la posibilidad de poder solucionarlo, y no fue por falta de pago, sino que le dijeron que fue por precaución”, dijo por Radio Provincia.

Río Grande.- “Los cortes los hicieron también el año pasado por la madrugada y uno se encuentra que no tiene el servicio de gas cuando se levanta. Para reclamar hay que llamar a un 0800 y atienden desde Mar del Plata, y dicen que tienen que esperar 72 horas para que se reconecte el servicio. Nosotros vivimos en Tierra del Fuego y no podemos estar sin servicio de gas”, manifestó.

“No es momento de retirar un medidor cuando empieza un fin de semana largo. Para cortarlo no tienen problema de horarios, pero para reconectar el servicio hay que esperar que abran las oficinas. Es una situación bastante inhumana por parte de Camuzzi y durante la semana pasada y también hoy siguen colocando cepos y cortando el gas. En ENARGAS han comprobado que no se cumplieron dos pasos importantes, uno es la notificación de la deuda y el otro es una carta documento que debe firmar alguien de la casa, donde avisan del corte. Sin estos dos avisos es ilegal el corte de gas”, afirmó.

Se le recordó que el dirigente Moisés Solorza planteó que fue una represalia por sus cuestionamientos a Camuzzi y relató su caso personal: “A mí me pasó ahora encontrarme a Camuzzi con un aviso de corte en la mano y en la otra el cepo. Ahora voy a ir a Camuzzi y también tendré que ir a ENARGAS. Dicen que hay deuda pero cuando pagué el mes pasado dijeron que no tenía deuda. Parece que hay una deuda atrasada de dos mil pesos que no me informaron cuando fui a pagar el mes pasado”, relató.

“Creo que tenemos que hacer una revisión total de Camuzzi y, si no está dando cumplimiento a las normativas vigentes, vamos a tener que trabajar en serio para que deje de ser concesionario y distribuidor de gas por lo menos en Tierra del Fuego, así como lo vienen planeando desde la provincia de La Pampa”, planteó.

“La semana pasada yo salí hablando de la quita de la concesión y es bastante raro que hoy aparezca Camuzzi con un aviso de corte y el cepo en la otra. Uno no le puede poner otro nombre y pensar que es un error. Seguramente hay una persecución”, disparó la edil.

“Veremos cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Camuzzi tiene que brindar el servicio y ENARGAS tiene que cumplir el servicio de contralor, porque tampoco está cumpliendo su función”, cuestionó.

Agregó que lo mismo está ocurriendo con la Cooperativa Eléctrica “y el municipio está dando subsidios para que no corten el gas y la luz a los vecinos. El municipio lo que está haciendo es mantener a estas dos empresas, que se están abusando de la situación con los aumentos desmedidos que tienen. Nadie puede vivir en Tierra del Fuego sin el servicio de gas, es un derecho básico y esencial. De la Cooperativa hay boletas de 17 mil pesos y son impagables. Nunca nos hicieron caso en la Legislatura con el proyecto de tarifa social”, lamentó.

La situación se complica para los que no tienen gas de red porque “en los barrios informales hay problemas con el gas subsidiado. Ellos tienen para la venta y, si tienen los 1.500 pesos que cuesta la recarga de un tubo de 45 kilos, tienen gas y se lo pueden vender, pero el gas subsidiado que le corresponde no lo tienen a la venta”, denunció.

Finalmente advirtió que sobrevendrán aumentos mucho peores con la quita progresiva de la zona. “Sacando el subsidio y con el aumento del metro cúbico, una familia va a pasar a pagar entre 28 mil y 30 mil pesos para octubre de 2020. Falta un 60% del subsidio todavía y no va a haber un estado que pueda sostener esto. Ellos no van a parar y ha habido un silencio cómplice desde el gobierno, la Legislatura y de algunos concejales también. Hay que acompañar a los vecinos e informarles los medios que tienen para reclamar, que es ENARGAS”, concluyó.

Fuentes: Radio Provincia y Sur54.com