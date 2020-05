La concejal de Rosana Taberna puso en marcha la campaña Barbijos Solidarios

La concejal de Tolhuin Rosana Taberna viene trabajando desde el comienzo de la pandemia en su rol de funcionaria pública y como vecina del Barrio Karekén. En esta oportunidad, puso en marcha una campaña solidaria donde propone cambiar un barbijo por un alimento y de esta forma, reunir productos de la canasta básica para acercar a las familias que más lo necesitan. Cabe destacar que la propia edil, junto a un grupo de mujeres solidarias que la acompañan, confecciona estos barbijos.

Río Grande.- En un principio, prevé el intercambio de 100 barbijos solidarios y se esperanza de que la campaña sea «exitosa» ya que se trata de una causa justa. La confección lo realiza la propia Concejal junto a un grupo de mujeres solidarias que la acompañan.

En contacto con la prensa manifestó, «Tenemos el Corazón puesto en la pandemia, y sentimos el duro momento que están atravesando muchos vecinos pero sobre todo los que más necesitan», manifestó la Edil.

«Desde el comienzo de la pandemia recibí muchísimos llamados telefónicos, desde mi lugar, aporto lo que puedo y después coordinamos con el Municipio y el Gobierno. Siendo muy sincera, debo decir, que me conmueve mucho, muchas situaciones y siento impotencia cuando no puedo resolver. Pero gracias a Dios, tengo dos compañeros de banca, Jeannette (Alderete) y Norberto (Dávila) con los que coordinamos, también junto al Intendente Harrington con sus funcionarios, me han ayudado a dar muchas respuestas, también el Gobierno que siempre que llamó atienden cada planteo».

Por último consideró, «El Barbijo solidario lleva el lema, «De esta salimos juntos y así debe ser», afirmó.

Fuente: tolhuinprimero.com