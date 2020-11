“La capacidad operativa está reducida a la mínima expresión”

El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego aclaró que todas las sucursales están funcionando pero hay limitaciones operativas por los empleados contagiados de COVID más los que fueron aislados por contactos estrechos. Pidió paciencia a la comunidad, dado que se están dando turnos con una semana de dilación. No obstante destacó que por los canales alternativos se está brindando respuesta e invitó a los ciudadanos a “animarse” a operar por las vías electrónicas, dado que la página web tiene instructivos claros para las distintas transacciones. También hizo un balance del paso de las autoridades por la comisión de presupuesto, destacó el diálogo cordial con los legisladores y los detalles brindados sobre la planificación en marcha, la innovación tecnológica, y el otorgamiento de más de 1.300 millones de las líneas PROGRESO.

Río Grande.- El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego, Daniel Peralta, explicó por FM Master’s los alcances del comunicado difundido ayer a la comunidad, ante la detección de casos positivos de COVID entre los empleados, a los que se suman los que debieron ser aislados por contactos estrechos.

“Los empleados del banco no son ajenos a la circulación de virus y la situación se ve agravada por lo que nos está sucediendo en la provincia y en las distintas ciudades. Esto nos está limitando en la capacidad operativa y en la posibilidad de dar respuesta a la demanda”, señaló.

Reconoció que “hoy nos encontramos en un cuello de botella y tenemos nuestra capacidad operativa reducida. Todos los bancos en general están trasladando sus operatorias por los medios electrónicos. Ese es el proceso y el desafío que tenemos por delante”.

Aclaró que “los turnos se siguen sacando a través de la página que tiene el banco y por la aplicación de celular. Mucha de la operatoria que tenemos es una página muy amigable donde hay instructivos, la gente puede acceder a un montón de información. Se tienen que animar, navegar y experimentar cómo estamos trabajando, y se van a dar cuenta de que pueden resolver muchas cosas en lugar de solicitar un turno en una sucursal. Les pido paciencia y ojalá que todo esto mejore”, deseó.

“Las sucursales están todas operativas, con personal reducido. En el comunicado hicimos referencia a la banca empresa, porque hoy se está trabajando con muy poco personal. Hubo contagios y personas que tuvieron vínculos con otras que dieron positivo. Por una cuestión preventiva se activaron los protocolos y tienen que hacer cuarentena. La capacidad operativa está reducida a la mínima expresión, por eso se están dando turnos para la próxima semana. Estamos complicados y, a medida que se van sumando los recursos humanos, se van aumentando los turnos”, dijo.

Un gran esfuerzo

Peralta valoró el esfuerzo que están poniendo los trabajadores e hizo un balance de las operatorias de este año. “La gente que trabaja en el banco está haciendo un gran esfuerzo y esto se ve reflejado en los números. En todas las líneas hemos colocado 1.360 millones de pesos, que representa 6.700 operaciones que se han procesado. Estos 1.360 millones corresponden a la cartera de consumos y la cartera de comercio, donde tenemos las líneas del PROGRESO, entre otras, para cubrir las necesidades de las empresas. A pesar de esta grave situación hemos podido realizar todo este trabajo”, señaló.

“Quizás haya gente que no esté conforme y es razonable. Uno se tiene que poner en el lugar del comerciante, y vemos que en la ciudad muchos comercios han cerrado. Un banco colega donde trabajaba antes estuvo cerrado dos días por los contagios y esta es la realidad que nos atraviesa”, advirtió.

“Nos pareció oportuno comunicar esto a la comunidad para que tengan un poquito de paciencia. Cuando hablo de la capacidad operativa, tiene relación directa con el recurso humano que está en las sucursales y en las áreas centralizadas. Estamos tratando de contener la demanda y estamos conformes porque, a pesar de una capacidad operativa reducida a su mínima expresión, hemos podido dar respuesta y contener a gran parte de la demanda. Hemos atendido a más de 400 empresas y, en el programa PROGRESO, hemos liquidado más de 300 operaciones. En esta primera etapa ya tenemos autorizados 550 millones de pesos y esto tiene que ver directamente con el esfuerzo del recurso humano”, remarcó.

Admitió que “no estamos cumpliendo con los tiempos que en algún momento difundimos, y tiene relación directa con esta situación de pandemia, por eso salimos con el comunicado para que la gente entienda que no estamos ajenos a la realidad de las demás actividades”, reiteró.

Los canales alternativos

El director hizo especial mención a la importancia de los canales electrónicos y a cómo la gente se ha ido acostumbrando a usarlos. “Se nota el incremento del uso de estos canales y es una operatoria que ha venido para quedarse. Esta pandemia ha acelerado los tiempos y como banco hemos aprobado un presupuesto importante para el área de sistemas. Nuestros clientes de a poco están empezando a ver algunos cambios. Muchas de las operatorias que se hacían en una sucursal hoy se hacen a través de nuestra página, de los home banking. Ya no hay clientes en nuestro banco y en los demás que están en la provincia que no utilicen su tarjeta de débito, los cajeros automáticos o el punto de pago, que es la posibilidad que tiene cualquier usuario de tarjeta de crédito de generar una transferencia y poder cobrarla sin tener una tarjeta de débito un tercero”, indicó.

“Se ha trasladado la operatoria de las sucursales en su gran mayoría a los canales alternativos. Lo mismo ocurre con los cajeros automáticos, porque hoy tenemos cajeros en toda la provincia y hay muchos que son inteligentes, que hacen el recuento del dinero directamente y lo acreditan online en las cuentas. Hay muchas cosas que hemos podido resolver, pero también nos está faltando mucho, comparado con los bancos privados”, expresó.

“Estamos en un proceso importante de cambio que se ve condicionado por las mismas razones que condicionan a nuestros clientes. Los clientes de nuestro banco se han acostumbrado mucho a la atención al público. Esto no tiene que ver con la edad, si bien hay muchas cuestiones que son generacionales, porque los más jóvenes usan su teléfono absolutamente para todo. Hay gente de edad intermedia que se ha tenido que ir aggiornando a estos cambios, que se dan muchas veces por la limitación de los turnos. No es tan complicado, el tema es animarse, y esto ya ha pasado. La gente se ha animado a operar con canales alternativos, inclusive la gente mayor, que utiliza los cajeros automáticos. Esto se da más en nuestra provincia, porque en otras vemos que los jubilados van con sus nietos o con quien designen. Acá en la parte de jubilados tenemos un 97% que utiliza los canales alternativos, como los cajeros automáticos”, aseguró.

Nuevos clientes

También dio cuenta del crecimiento de la cartera de clientes. “Hemos crecido y seguimos creciendo, con lo que eso implica. Hemos sumado más de 800 cápitas nuevas, que eran personas que acreditaban sueldo en entidades privadas. Esto fue producto de las líneas PROGRESO y los beneficios que hemos dado y seguimos dando a nuestros clientes. Hemos atendido más de 400 empresas en este proceso, y seguimos sumando nuevas cápitas, nuevas empresas, seguimos teniendo consultas y trabajando en la modernización de nuestros sistemas electrónicos y la parte informática del banco”, dijo.

“Cuando nos hicimos cargo nos encontramos con un banco que estaba bien, pero con una gran desinversión en sistemas. Si bien nos hemos acercado bastante a los demás bancos, todavía estamos en un proceso largo de actualización de sistemas, de compra de sistemas nuevos que van a permitir no sólo a nuestros clientes sino a los empleados del banco tener mayores funciones y mejores sistemas de calidad”, planteó.

Ampliación de infraestructura

Respecto de la posibilidad de ampliar sucursales o más cajeros, observó que está en la planificación porque “no podemos pensar sólo en función de la pandemia y debemos pensar un poco más allá. Cuando nos hicimos cargo había un plan de acción pero, producto de la pandemia, tuvimos que canalizar los esfuerzos para cubrir la demanda de la actividad comercial, que se vio muy afectada”.

“Hay un plan que espero que podamos ejecutar pronto, y va a estar supeditado a que llegue la vacuna y recordemos esto como una mala pesadilla”, manifestó.

Comisión de presupuesto

Por otra parte, hizo un balance del paso de las autoridades de banco por la Legislatura, en el marco del debate del presupuesto 2021. “El encuentro fue muy bueno, pudimos explicar el plan comercial que tenemos y en lo que estamos trabajando. Hablamos de las líneas PROGRESO y de los 1.360 millones otorgados. Seguimos trabajando en un plan de acción a futuro y estamos apostando a instrumentar a través de canales electrónicos cajeros automáticos, pre-calificaciones y que el cliente pueda solicitar su crédito a través de canales alternativos, además de las sucursales. No sólo podrán solicitar créditos nuevos sino también cancelar los que tienen, por medios electrónicos”, adelantó.

“Tenemos pensado trabajar en la parte de individuos con líneas con meses de gracia para consumo, destinado a personas físicas que acreditan sus sueldos de la actividad privada o de la administración pública, y también al mercado abierto. Podrán hacerse de una línea nueva para poder cancelar la que tengan y quedarse con un dinero adicional para darle el uso que deseen”, dijo.

“Fue muy interesante la reunión, nos pudimos escuchar, habló el presidente del banco sobre los distintos avances en la parte de tecnología, también habló el director Juan Duarte, yo estuve comentando sobre la línea PROGRESO y el cumplimiento de esta primera etapa”, detalló Peralta.

“También nos adelantamos un poco a esto que ocurre con los empleados del banco, porque nosotros podemos planificar un banco pero detrás de un escritorio o de un teléfono hay un empleado que atiende la demanda y trata de contenerla, a veces en forma positiva para el cliente y otras en forma negativa, porque le tiene que decir que no, si el nivel de endeudamiento es muy alto y no les permite acceder a un producto nuestro. La mayoría de las solicitudes de crédito se hacen a través de canales electrónicos. A principio de la gestión instrumentamos las pre-calificaciones, al cliente le llega una comunicación por mail de que tiene disponible un crédito y la posibilidad de sacarlo por un cajero electrónico. La mayoría de la operatoria de nuestros clientes es por estos medios y estamos tratando de ampliarlo más. Es lo que viene, porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en esta situación”, concluyó.