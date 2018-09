La CAME pidió decisiones urgentes “porque los privados estamos desapareciendo”

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, participó de la reunión de CAME con los diputados radicales de la Patagonia y reclamaron medidas urgentes del Gobierno nacional para contener al sector privado, porque “está desapareciendo”. El reclamo fue casi un ruego: “Pedimos, no piedad, sino por favor una acción rápida de trabajo y una reacción a lo que está pasando”, dijo Fernández, pero desde el radicalismo se sigue pidiendo una paciencia “que ya se nos agotó”, sostuvo. El 13 y 14 de septiembre está previsto un foro de comercio y turismo en Tierra del Fuego y estaría presente el ministro de Producción Dante Sica.

Río Grande.- “Ellos entienden nuestras razones pero vemos que es muy dilatoria la toma de decisiones por parte del gobierno para poder resolver la situación”, dijo por Radio Provincia Claudia Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, tras la reunión mantenida por la CAME con los diputados del radicalismo de la Patagonia.

La entidad viene llevando adelante una serie de reuniones con legisladores nacionales de distintos espacios políticos para encontrar una salida a las pymes, frente a la incertidumbre cambiaria y financiera, las altas tasas de interés, los niveles de endeudamiento y la presión tributaria.

Del encuentro de ayer participaron los diputados de la UCR del bloque Patagonia y el encargado del Proyecto Patagonia de parte de nación. “Se hizo el planteo de situaciones específicas que tenemos en la provincia y en toda la Patagonia y acordamos tener reuniones mensuales con una proyección de soluciones para pasar esta situación crítica. Chubut planteó que, con la suba del dólar, subió el valor del petróleo y empezaron a pagar los sueldos de una sola vez, pero es una sola provincia y todas las demás estamos preocupadas”, sostuvo.

“Ya nos habíamos reunido con diputados del FPV y del PJ el mes pasado. El Frente Renovador tiene muy pocos diputados en Patagonia, pero también se va a adherir al grupo radical y del PRO. Para el 20 de septiembre pactamos la próxima reunión con diputados y hay una agenda fija para trabajar. Creo que va a ser la reunión más importante porque vamos a ser escuchados por todos los bloques”, destacó.

“Con la Cámara Alta estamos trabajando con Julio Catalán Magni, que está juntando a todos los senadores patagónicos y ya tuvimos dos reuniones en el Senado, también con la perspectiva de trabajar en conjunto la parte privada y la parte pública”, dijo.

Entre los puntos de la agenda, indicó que desde Tierra del Fuego “siempre marcamos el sostenimiento de la ley 19640, planteamos nuestra situación geopolítica y estamos presentado videos para que vean que tenemos producción en Tierra del Fuego. El 13 y 14 de septiembre se hará el tercer foro regional de comercio y turismo organizado por la CAME, sobre estrategias para el desarrollo económico local. Habrá tres disertantes de España, dos de turismo nacional, estarán las autoridades de CAME en Tierra del Fuego y hemos empezado a convocar a todos los actores de la ciudad, para poder desarrollar nuestras pymes y presentar una salida, porque no solamente somos electrónica, tenemos turba, madera, producción y posibilidad de agregar valor. Necesitamos de la parte aduanera las franquicias para exportar al continente”, subrayó.

Además, dijo que se espera la presencia del ministro de Producción Dante Sica, que participaría el 14 de septiembre en la instancia de Ushuaia del foro.

Reunión y corrida

Claudia Fernández relató que, mientras se desarrollaba la reunión, paralelamente se iba observando la corrida del dólar, que alcanzó niveles impensados en una sola jornada. “La reunión empezó a las 8 y media de la mañana y a medida que pasaban las horas nos iba paralizando la movida económica. Lo que más nos importa saber es qué camino seguimos, hacia dónde nos dirigimos y cómo empezamos a trabajar para poder manejarnos en esta situación, porque marcamos una estrategia y diez minutos después la tenemos que cambiar”, planteó.

Consultada acerca de qué decían los radicales, que son parte de Cambiemos, dijo que para ellos “es lo lógico en una situación volátil como la que estamos teniendo a nivel mundial, y que esto se refleja en la Argentina. Más allá de la situación económica, relacionan esto con todo lo que está pasando a nivel político, con las intervenciones de la justicia en la causa de los cuadernos, como que la gente está en una corrida permanente para poderse salvar. Ese es el diagnóstico, pero no puedo decir que sea oficial”, manifestó.

Aclaró que la crisis no es sólo de la Patagonia porque “en las provincias del norte los corralones no están vendiendo, las tarjetas no están recibiendo pagos en cuotas y esto es minuto a minuto”.

Ayer hablaron de las tasas de interés, que se dispararon al 60%. “Las pymes necesitamos créditos para poder seguir y una tasa de ese nivel es imposible. También se habló de los planes de la AFIP, de la gran presión tributaria que tenemos, de los embargos que no tienen freno, de la poca financiación que tenemos, con planes muy cortos y con interés muy alto. También se habló de los costos de los abogados de AFIP; porque primero hay que pagar los honorarios de los abogados para poder acceder a la liberación de la cuenta; de la gran cantidad de cheques rechazados, de las cuentas embargadas. Esto va en aumento permanente y también va en aumento la caída de los puestos de trabajo”, alertó.

“Para las pymes es muy difícil despedir gente y esto lo planteamos, porque para nosotros nuestros empleados son compañeros de trabajo. Pedíamos, no piedad, sino por favor una acción rápida de trabajo y una reacción a lo que está pasando. Ellos entienden nuestras razones, pero vemos que es muy dilatoria la toma de decisiones por parte del gobierno para poder resolver la situación”, lamentó.

“Ellos dicen que tenemos que tener paciencia, pero a nosotros se nos agotó la paciencia. La postura de la CAME siempre fue muy conciliadora, muy calma, nosotros no somos combatimos y creemos que junto con el estado y los privados hacemos al crecimiento de la Argentina, pero si el estado no toma decisiones urgentes, los privados no vamos a estar, porque estamos desapareciendo”, enfatizó.

“Se están perdiendo de uno a dos puestos diarios en la actividad privada y para el país es muy importante, porque somos los segundos generadores de puestos de trabajo. No queremos mimos, queremos ayuda. Necesitamos un estado que cobije y tome decisiones rápidas porque no tenemos tiempo para esperar”, insistió.

Se le preguntó en base a qué perspectivas los diputados radicales les pidieron paciencia: “Ellos creen que va a haber un despegue, pero no lo pudieron explicar claro o yo no lo entendí. Trato de analizar la situación, pero los cambios son tan rápidos que no llego a acostumbrarme. Nosotros tratamos de no desanimar el consumo, pero sabemos que la gente está totalmente embarrada con sus tarjetas, con el alza de los impuestos, de las tarifas. También hablamos de la quita de subsidios, porque no pueden tan libremente decir que van a quitar el subsidio al gas. En Tierra del Fuego y en toda la Patagonia la calefacción es una necesidad, no es un lujo”, remarcó.

Asimismo, lamentó la falta de comprensión de la realidad de la Patagonia de este grupo de radicales, siendo patagónicos, porque “nos decían que cobramos aranceles importantes por zona fría y que muchos alimentos tienen el mismo precio que en Capital Federal”.

“Hay muchas cosas que nos diferencian del resto del país y me sorprende que le cueste entenderlo a los que son diputados patagónicos. Hablaban del alto costo de mantener a Tierra del Fuego, pero no nos mantienen porque nosotros producimos, y eso se los dije”, aseguró.

“Nosotros no podemos seguir con estas idas y venidas porque las pymes no resisten más.Esta semana estuve reunida con Dante Sica y le hemos planteado la visión de Tierra del Fuego. Todos los habitantes tenemos que demostrar que no somos la niña mimada, sino que somos una provincia que produce y que quiere salir adelante”, concluyó, a la espera de que el ministro cumpla con el compromiso asumido de estar presente en el foro organizado por la CAME.