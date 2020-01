La Cámara de Comercio refuerza su visión del turismo en la zona norte

La Cámara de Comercio de Río Grande afianza su visión de un desarrollo turístico integral que abarque a toda la geografía provincial. Está estrechando lazos con Tolhuin para reforzar este concepto y ampliar la oferta turística para lo cual destacan al Estado como uno de los socios fundamentales para esta industria sin chimeneas.

Río Grande.- El profesor Daniel Lizardo, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, (CCIP) mantuvo un encuentro -realizado días atrás- con el Director de Turismo de la ciudad de Tolhuin, licenciado Ángelo Fagnani.

Sobre este punto, Lizardo informó que la CCIP “viene trabajando desde hace un tiempo en el desarrollo turístico de la zona norte de nuestra provincia, y la idea fuerte en este tema es dar la importancia que le corresponde”.

Añadió que “surge desde la Cámara la necesidad de poder trabajar en forma conjunta entre los comercios, hoteles, agencias de viajes y servicios, en pos de desarrollar en esta zona el concepto del turismo como una industria sin chimeneas dispuesta a ofrecer una alternativa en donde lo histórico, lo ecológico, lo geográfico; adquieran una dimensión atractiva para el turista que concurra a visitar la Tierra del Fuego y no solamente la ciudad capital”.

El profesor Daniel Lizardo entendió que Tolhuin y Río Grande “tienen para ofrecer distintas ofertas turísticas y está en manos del privado con apoyo del Estado el jerarquizar los atractivos de la zona, dando valor a fiestas regionales (como la de la lenga, la de los ovejeros, la pesca del róbalo, la vigilia del 2 de abril) entre otras ofertas, para realzar integralmente un nuevo paradigma ‘Patagonia Insular Norte y Sur’”, observó.

Para tener una mirada pretenciosa de las ofertas, el Estado debe estar dispuesto también a facilitar este desarrollo. Para ello se debería pensar en grande, generando nuevas ofertas de conexiones aéreas con vuelos económicos y promoviendo una provincia que no termina en Ushuaia, sino que empieza con Río Grande”, definió Lizardo.

Confió que “estamos convencidos desde la cámara, que Río Grande debe ser la puerta de entrada y Ushuaia la de salida. Eso es pensar como provincia y en esto debe haber postura integral de desarrollo”.

Recordó que “he visitado muchos lugares del mundo en donde la oferta a un lugar era un programa de actividades para recorrer distintos lugares. No se puede atomizar y hacer reduccionismo turístico ya que cuando esta postura se apodera en el mercado, impide el crecimiento en otros lugares”.

“La zona centro y norte de la isla ofrece además de sus atractivos para el turista, un interesante motivo de visita para científicos e investigadores, porque en ella encontrará una historia que se nutre de los pueblos originarios; de convenios sobre los humedales y hábitat de las aves acuáticas, de su bosque, su rica costa marítima, de la fuerza del viento en su permanente asedio, como así también del cielo patagónico con su atractiva visión nocturna. Todos estos y muchos más, son aspectos que debemos mostrar como un atractivo emblemático y singular de la región”, consideró Lizardo.

“Si Pisa no tuviera la torre imperfecta, si Iberá no tuviera los esteros y salta no tuviera sus cerros ¿serían lo que son?”, se preguntó el entrevistado y agregó que “entonces está abierta la creatividad y sensibilidad local para reconocer nuestra física y cultural identidad”.

Ya en tono poético, Lizardo dijo que “Tolhuin late desde el centro de la Isla y Río Grande brota desde la tierra su riqueza y el fuego del atardecer abraza a toda la región. Este puede ser nuestro tiempo y para ello debemos trabajar privados, Municipio y Provincia, para lograr una propuesta que extienda su permanencia, por ahora, un día más al turista que visita nuestra provincia, mientras tanto nuestro hacer, será mejorar infraestructura y servicios”.

Finalmente destacó que “desde la Cámara promovemos un abanico de posibilidades turísticas en la provincia, haciendo que sea conocida la Isla, como ‘la Tierra del Fuego patagónica y boscosa’ y también como Cámara en su actividad comercial, social y empresarial, seguirá trabajando con emprendedores, comerciantes y educadores para que seamos parte de uno de los pilares que sostenga el turismo en la región”.