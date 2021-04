La Cámara de Comercio de Ushuaia advierte sobre problemas de abastecimiento

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, indicó que no solamente la mercadería perecedera, cuando se libere el paso, no va a estar apta para el consumo, sino que demorará la reposición. La alternativa por transporte marítimo está descartada porque los costos son los mismos que traer un contenedor desde Hong Kong, aseguró. Al estar cerrado el canal Magdalena hay un paso obligado por Montevideo y resulta imperioso resolver la logística de transporte marítimo y el cruce por aguas argentinas.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, expuso por Radio Provincia las complicaciones que traerá para la capital fueguina en el corto plazo el corte en la frontera que mantiene cientos de camiones varados. Por un lado planteó el desabastecimiento de alimentos perecederos que pierden la cadena de frío, de frutas y verduras, con la demora en la reposición; y por otro el gran daño económico para toda la cadena vinculada con la comercialización de carga que quedará perdida.

“Hay una gran preocupación y desde la Cámara estamos ocupándonos del tema, en permanente contacto con el gobierno para ver las acciones que se necesitan realizar y ayudar a destrabar este conflicto. Desde el sábado no puede ingresar ningún camión a la ciudad y generalmente los martes ingresan verduras y frutas. Lo perecedero es lo que más preocupa porque, cuando pueda ingresar, no va a estar en estado ideal de conservación. Se suma toda la mercadería que viene en camiones frigoríficos que necesitan cadena de frío y para eso hace falta combustible. No tienen acceso ahora al combustible porque están varados”, planteó, teniendo en cuenta que también los choferes necesitan del combustible para calefaccionarse.

“Es un problema generado en otra provincia que nos afecta directamente y cuando lleguen los camiones se va a abarrotar la mercadería en los depósitos y la entrega va a estar demorada”, dijo para el caso de los no perecederos que logren sobrevivir y se puedan comercializar.

“El gobernador y la vicegobernadora nos dijeron que dejaron pasar 80 camiones en Neuquén y estaban solicitando que pasen algunos camiones por la frontera. Hubo una propuesta del gobierno del Neuquén a los que están realizando el corte y esperamos que la respuesta sea positiva. Se siguen realizando gestiones con autoridades chilenas pero dependemos de lo que pase en Neuquén. Realmente asusta la situación porque es cuando nos damos cuenta de nuestra condición insular, porque a diferencia de otros lugares no tenemos posibilidad de otro paso. Como nunca se siente la necesidad de tener el cruce por aguas argentinas”, remarcó.

“Desde que recuerdo se habla del cruce, es un tema muy estudiado, pero no se logra hacer realidad. Tenemos que buscar alguna solución rápida ante todo lo que nos está ocurriendo. La vicegobernadora me informó que estuvieron hablando con el jefe de Aduana, que está preparando más cantidad de personal para hacer más rápidos los controles cuando se habilite el cruce, porque el trabajo va a ser mucho más arduo”, advirtió.

Consultada sobre la alternativa del transporte marítimo, señaló que “se complica por el tema de la hidrovía. En unos días se vence la concesión y para el transporte a Tierra del Fuego el canal Magdalena está cerrado. Los barcos que salen del puerto de Buenos Aires tienen que estar a veces cuatro o cinco días esperando la autorización para que les habiliten el puerto de Montevideo, y recién ahí comienza la navegación a Ushuaia, que con buen tiempo son cinco o seis días. Esto no solamente suma días sino que aumenta mucho más los costos que si hubiera una salida directa. En forma directa tendríamos el barco en seis días en Ushuaia y ahora demora diez como mínimo”, comparó.

“Se está trabajando mucho con eso para poder usar el canal Magdalena y también para recuperar embarcaciones nacionales de transporte de carga, porque hay muy pocos barcos y prácticamente no existen. Pese a la dolarización de costos, hay muy poca diferencia entre lo que cuesta el traslado de un contenedor de Hong Kong a Ushuaia que desde el puerto de Buenos Aires a Ushuaia”, aseguró.

“Siempre escuchamos a los antiguos pobladores sobre la espera del barco que llegaba con mercadería, y lo tuvimos muchos años. Salvo los barcos de gran calado que traen insumos para las fábricas, prácticamente no estamos trayendo carga marítima. Hay que solucionar estos temas operativos para que el transporte marítimo pueda resurgir. Para el desarrollo antártico va a ser sumamente necesario porque tenemos que abastecer a las bases, que nos van a tener como polo de desarrollo”, agregó.

“Hay muchos países que están con la vista en este polo porque son varios los que tienen bases en la Antártida, y el abastecimiento desde el puerto de Ushuaia como puerta de la Antártida, abarataría muchísimos costos. Esa mirada es muy importante y sería un desarrollo sumamente importante para la economía de Tierra del Fuego”, dijo.

Reiteró que “esta situación demuestra la necesidad que tenemos de un paso argentino, porque por más acuerdos que existan es una realidad que tenemos que pasar por un país extranjero para transitar dentro de nuestro país. Hoy es una necesidad económica porque se suma a los trastornos de la pandemia todas las pérdidas que va a haber, porque la mercadería que se pierde va a afectar a muchos sectores económicos, ya también a la población por la necesidad que tenemos en Ushuaia de esa mercadería”, concluyó.