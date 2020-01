La Cámara de Comercio celebró designaciones en el INFUETUR

Desde la Cámara de Comercio de Río Grande, su presidente José Luís Iglesias, se mostró satisfecho con la gestión del gobernador Gustavo Melella de designar a Dante Querciali al frente del INFUETUR y lo propio con éste por la designación de la licenciada Stella Maris Alazard como cabeza política de una nueva gestión de desarrollo en Río Grande y Tolhuin en materia turística. “Generar productos turísticos dignos de la zona norte nos parece posible”, celebró.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, José Luís ‘Gigi’ Iglesias, destacó la designación de Stella Maris Alazard como responsable de acciones políticas sobre turismo en la zona norte y centro de la provincia.

Iglesias, junto al Vicepresidente nacional de CAME (Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa), Diego Navarro, participó del encuentro en Río Grande, con el titular del INFUETUR, Dante ‘Willy’ Querciali, quien justamente vino a poner en funciones a Alazard y al equipo que la acompañará en esta gestión.

“Estamos muy contentos con la designación de una persona responsable para la zona norte que estaba ausente en la organización del INFUETUR y en este sentido queremos agradecerle a nuestro amigo ‘Willy’ Querciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo, que una de las cosas que ha hecho fue resolver esta situación, poner en función a Stella Alazard, una conocida nuestra; sabemos que va a manejar muy bien el producto del INFUETUR en la zona norte y centro de la Isla”, destacó José Luís Iglesias.

En ese sentido, aseguró que “nosotros vamos a cooperar para hacer el desarrollo de esta ciudad y la de Tolhuin, que es el eje que tiene Stella Maris en este momento para desplegar su acción”.

Asimismo, el dirigente mercantil compartió que se reunió con el personal del INFUETUR en Río Grande y señaló que “ellos están muy complacidos con la designación de una autoridad política, así que nos parece un mérito del nuevo gobierno del profesor Gustavo Melella de haber hecho estas designaciones que nos parecen apropiadas para que Río Grande también pueda tener un desarrollo turístico importante a nivel nacional”.

El presidente de la Cámara de Comercio agregó que “vinimos con Diego Navarro, quien es Vicepresidente de CAME recordando en la reunión que hace casi veinte años, con CAME trajimos a un profesional que era el Sr. Merlo, para hacer una evaluación sobre el desarrollo de la zona norte de la Isla y su potencia. Esperamos ahora para ver si se puede aplicar trabajando entre todos, desde la Cámara de Comercio y desde CAME, para generar productos dignos de la zona norte que nos parece posible”.

En la reunión se tocaron distintos aspectos que hacen a este desarrollo, como La Misión Salesiana –conocida en el mundo-, Las Morenas en Estancia Sara con sus formaciones geológicas especiales, el Galpón de Esquila más grande del mundo, la colonia de lobos marinos que está frente a la zona del puerto de Caleta La Misión, también atractivos para el mundo científico, arqueólogos y geólogos que estudian estas formaciones y los lodges de pesca que ya es un producto en oferta.

Asimismo, también se propenderá a que los turistas en Ushuaia se queden más días. Actualmente la media es de 2,5 días. Si se prolonga la estadía, el turista dejará más dinero en la Isla y por eso consideraron importante generar estos nuevos atractivos.

Justamente Iglesias había tenido un tono crítico con la gestión saliente de Luís Castelli en el Instituto, pero “hacía falta la responsabilidad específica de una autoridad política que ahora la va a tener Stella Alazard para hacer un desarrollo fueguino. No es lo mismo estar atado a las posibilidades de difusión que tiene Ushuaia, que tener una presencia directa en Río Grande y Tolhuin de una autoridad que esté presente e interactuando con las distintas instituciones y los actores del turismo en la zona norte, haciéndolo desde el llano y esto nos parece un desafío porque entendemos desde la Cámara de Comercio y desde los operadores de nuestra ciudad, de que hay una posibilidad cierta de generar nuevos productos turístico, en especial, en la zona norte de Tierra del Fuego”, finalizó.