“La Argentina no se debe limitar a optar entre un mal gobierno y un gobierno peor”

El gobernador salteño, precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, dio los lineamientos de la propuesta para el país en general y también para Tierra del Fuego en particular, instando a reclamar desde ahora la prórroga del subrégimen industrial. “En cada rincón de la Argentina hay una gran ansiedad por poner a funcionar el país”, afirmó tras las recorridas que viene realizando por todo el territorio. La reducción de impuestos a las PYMEs, el crecimiento del consumo y de la inversión para generar empleo, son los ejes de trabajo y, como ventaja sobre sus adversarios, mencionó que quien encabeza la fórmula, Roberto Lavagna, ya demostró que puede hacerlo, porque como Ministro de Economía sacó al país de la crisis del 2001. Consideró central salir de la grieta que mantiene estancada a la Argentina, y remarcó que los electores no pueden limitarse a optar entre un mal gobierno y otro peor.

Río Grande.- El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, dejó su mensaje en su paso por Tierra del Fuego, para respaldar la candidatura de Juan Carlos Arcando y Fernando Temari. En la conferencia de prensa ofrecida en instalaciones del Hotel Cap Polonio de la capital fueguina, hizo referencia al “desafío de construir una alternativa superadora a esta grieta entre el actual gobierno y el anterior, que a los únicos que les es funcional es a ellos mismos. Construir este espacio no fue una decisión fácil y vivimos distintas contingencias hasta acordar con Roberto Lavagna esta alternativa, que pretende ser superadora”, expresó.

Destacó la capacidad de Lavagna para sacar adelante el país, porque “ya lo ha demostrado” y remarcó que “para eso necesitamos un equipo de trabajo. Juan (Arcando) y Fernando (Temari) tienen la responsabilidad de representar a esta provincia en el marco del proyecto nacional, y para nosotros es importantísimo, por eso estamos aquí presentes, para llevar nuestro mensaje a los fueguinos y que sepan que esto es un ida y vuelta. Nosotros no sólo queremos decir lo que vamos a hacer, sino que también hemos venido a escuchar. La Argentina necesita un verdadero proyecto federal, y el federalismo no se declama, sino que se debe practicar”, subrayó.

Planteó la necesidad de que la Argentina “salga de la especulación financiera”, y consideró las PASO como “un primer testeo electoral, mal que nos pese, y es una forma de escuchar lo que piensa la gente”, definió del proceso del 11 de agosto. “He recorrido casi todas las provincias y lo que hemos escuchado de la gente es prácticamente unánime, es una Argentina que necesita ponerse de pie, volver a la cultura del trabajo, que tiene que salir de la especulación financiera y empezar a trabajar en clave de producción, y generar condiciones de sustentabilidad de un modelo económico virtuoso, que hoy no está teniendo. Eso lo he visto en el NEA, en el NOA, en Cuyo, en La Pampa, lo estoy viendo acá y en cada rincón de la Argentina, donde hay una gran ansiedad por poner a funcionar el país. Es cierto que, por otro lado, tenemos un sistema político con muchísimos referentes que sinceramente están en otra sintonía. Viven en una Argentina diferente, en la lucha por el poder, discutiendo por los posicionamientos, mientras a la gente le va cada vez peor”, criticó.

“Lavagna ha sido muy claro y nosotros necesitamos poner a funcionar el aparato productivo argentino, para eso vamos a eliminar los impuestos a la pequeña y mediana empresa, a efectos de generar empleo; vamos a generar un círculo virtuoso que permita que crezca el consumo y crezca la inversión. Algunos dirán cómo se hace, pero ya lo hizo el Dr. Lavagna como Ministro de Economía y nos sacó de la peor crisis que tuvimos”, recordó el precandidato.

El futuro de la promoción fueguina fue un tema central de consulta, y Urtubey sostuvo que ante todo “la Argentina necesita generar seguridad jurídica. El gobierno subestimó lo que significa generar confianza, porque las personas no dan confianza, sino que son los sistemas, la estabilidad normativa, la seguridad en términos de proyección de futuro. En ese escenario, una de las cosas urgentes que hay que hacer es no esperar que venza la ley y desde ahora empezar a plantear la prórroga de la norma, porque alguien que venga a invertir no lo va a hacer con la espada de Damocles de no saber qué pasará dentro de tres o cuatro años. La inversión requiere proyección de largo plazo, y eso significa sostener determinadas normas de seguridad jurídica. Es lo que tenemos que hacer acá”, instó.

Además se pronunció en contra de la reforma previsional y laboral como alternativas para hacer sustentable a un país en crisis. “La Argentina tiene que crecer y ninguna reforma que hagamos en el actual estado de cosas va a hacer sustentable al país. La única manera de modificar normas se debe dar en un clima de crecimiento y expansión económica. El ejemplo es lo que está pasando en Vaca Muerta donde, frente a la oferta de trabajo, los gremios acordaron modalidades que permitieron general 25 mil puestos. No dudo de que el mundo moderno necesite reconfigurar algunas normas, pero eso se debe dar en un clima de crecimiento, para generar más empleo y no más desempleo. La Argentina lleva 32 trimestres sin crecimiento, son ocho años sin crecer. Si alguien piensa que se van a generar puestos de trabajo solamente por la reforma laboral, en una Argentina que no es competitiva ni tiene consumo interno, no entiende lo que necesita el país, que es crecer. Es erróneo el concepto de que el problema de la Argentina está solamente en el empleo. El problema de la competitividad son impuestos que asfixian, la política económica que tiende a la especulación financiera y no a la producción; es la política de una Argentina cada vez más centralista, que asfixia las economías regionales. Todo eso hay que resolver primero que la reforma laboral”, manifestó.

Relación con Bertone

Consultado sobre su relación con la gobernadora fueguina, que integró la mesa de Alternativa Federal pero luego se definió por la fórmula Fernández-Fernández, dijo que mantiene “una buena relación con la gobernadora Bertone y un afecto personal, que en nada se modifica respecto de las posiciones políticas de cada uno. Nosotros sostenemos con Juan Carlos la convicción de que la Argentina tiene que salir de esta grieta que está enfermando a los argentinos. Esta situación nos está poniendo en una vulnerabilidad extrema y la Argentina necesita salir de este lugar. Por eso, más allá de las personas, lo importante es la responsabilidad institucional que tenemos”, priorizó.

Frente a la polarización que plantea decidir “entre el miedo y la decepción”, Urtubey volvió a plantear la necesidad de sortear la grieta que se incentiva desde el macrismo y el kirchnerismo. “A eso es adonde nos quiere llevar el actual y el anterior gobierno, a votar entre el dolor y el miedo, o la decepción y el miedo. Nosotros queremos darle clave de futuro a la elección. Queremos una instancia superadora y vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de hogares de la Argentina con este mensaje. La Argentina no se debe limitar a optar entre un mal gobierno y un gobierno peor”, enfatizó.

“El país tiene que mirar para adelante y estoy convencido de que lo vamos a poder lograr. Nosotros estamos viendo una campaña embarrada, de gente que no tiene cómo explicar por qué quiere seguir en el poder o por qué quiere volver. Este gobierno que ha decepcionado a los argentinos, no tiene elementos más que decir que quieren evitar que vuelva el otro; y los otros no tienen muchos elementos virtuosos salvo decir que quieren evitar que siga el que está. Nosotros nos queremos correr de esa lógica y plantear a los argentinos que tenemos el mejor candidato a presidente, que es Roberto Lavagna, y que hemos conformado un equipo federal que quiere cambiar la Argentina. Sabemos cómo hacerlo y ya lo hemos demostrado”, sentenció.

Las propuestas de Arcando

Por su parte en la recorrida por Río Grande, quien brindó una conferencia de prensa fue el precandidato a senador de Consenso Federal Juan Carlos Arcando, actual vicegobernador de la provincia.

Destacó que una de las políticas del frente es “mirar al país no desde un contexto centralista, sino conocer la problemática de cada provincia. Hace ocho meses empezamos a armar Alternativa Federal con varios gobernadores y vicegobernadores. Algunos tomaron otro rumbo, pero nosotros no hemos cambiado en ese sentido. Hablamos de otra Argentina, que nos involucre a todos, donde las provincias planteen sus necesidades, y no que vengan impuestas desde el gobierno nacional. En el caso de Consenso Federal, no hubo candidatos impuestos desde la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros somos el ejemplo de federalismo y tenemos que elegir nuestros candidatos”, dijo.

“Desde aquí vamos a defender los derechos de los fueguinos. Alguien que está puesto desde Buenos Aires, ¿cómo va a defender los intereses de los fueguinos, si tiene que responder a los que lo pusieron?”, se preguntó.

“En nuestro caso no es así y tenemos la libertad de trabajar para el pueblo de Tierra del Fuego. Así como pasó acá, pasó en todas las provincias donde Consenso Federal lleva candidatos a senadores y diputados”, aseguró.

En cuanto a la plataforma local, dio a conocer que “nosotros vamos a darle seguridad jurídica a las inversiones, y eso se logra prorrogando la ley de promoción industrial, de lo contrario nadie va a venir a radicarse en Tierra del Fuego. Venimos hablando hace tiempo con él (Urtubey) de todo el país, y cada lugar tiene su propia realidad. Los que tienen que plantear la realidad al gobierno nacional son los representantes que tiene cada provincia en el Congreso, que tienen que trabajar codo a codo con los intendentes, con el gobernador, llevando las necesidades de los fueguinos a Buenos Aires, al presidente y a las Cámaras de diputados y senadores”, propició.

“Este año perdimos más de mil millones de pesos de regalías off shore que no pusieron en el presupuesto, con el famoso Fideicomiso, y esos fondos son de los fueguinos. Perdimos mil millones de pesos que podían ir a obras para mejorar la calidad de vida de los fueguinos. Estas son las cosas que hay que modificar en la Argentina”, sostuvo Arcando.

Aun con la derrota en las elecciones provinciales, se mostró confiado en las generales de octubre. “En Tolhuin ganamos la intendencia con un candidato de Nuevo País y cada elección es distinta, acá lo que hay que discutir es el proyecto político que vamos a llevar al Congreso. Si no, vamos estar sometidos a los bloques mayoritarios y a lo que manden ellos a votar”, dijo.

Consultado sobre las encuestas según las cuales no entrarían en segunda vuelta por la polarización entre macrismo y kirchnerismo, Arcando replicó que “las encuestas hablan del 30 y el 35%, pero el otro 40% está esperando que alguien plantee el proyecto de país que queremos. De los otros candidatos no se escucha ninguna propuesta, porque tanto Alberto como Macri no plantean nada y solamente contestan lo que dice el uno al otro. Esa Argentina lleva cuatro años de retraso y queremos un país totalmente distinto. Tenemos una persona que ya ha demostrado como Ministro de Economía cómo se puede sacar el país adelante. No es un candidato improvisado, se tuvo que hacer cargo de la peor crisis del país como Ministro de Economía y sacó el país adelante”, remarcó.

“Lo primero que hay que hacer es sacar los impuestos a las pymes, para hacer andar el motor generador de trabajo. Si no hay trabajo ni consumo, la Argentina no va a crecer. Hoy todos apuestan a la timba financiera y nadie quiere invertir en la Argentina. Los capitales se van y los vamos a hacer quedar dándoles seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir”, expresó.

“Hoy el aparato productivo está pasado y en retroceso. Todos los días cierra una pyme o una fábrica. El proyecto de Lavagna y Urtubey plantea hacer funcionar ese engranaje para sacar adelante el país. Lo único que ha crecido en la Argentina es la pobreza y la indigencia. Tenemos que salir de esta realidad, porque han crecido los planes sociales y necesitamos que los argentinos trabajen, para eso hay que generarle las condiciones. Necesitamos que los inversores salgan de la timba financiera y empiecen a apostar por el país”, indicó.

Como pilares de su propuesta a nivel local, dijo que “tenemos que tener intervención sobre todo lo que corresponde a nuestro territorio nacional. Hoy tenemos una ley antártica que data de cuando éramos territorio nacional. Tenemos un representante en el tema Malvinas que tiene voz pero no tiene voto, y necesitamos otro tipo de representación. No tenemos que guiarnos por lo que nos dicen ellos, sino decir nosotros qué queremos hacer con nuestro territorio provincial”.

“En segundo lugar está la 19640, que también se puede trabajar en el Congreso de la nación,. Luego tenemos otras cosas para discutir, como el salario familiar, el tema de la zona, que se puede sacar por ley y ya hay una experiencia en ese sentido. Tenemos que eliminar el tope en las asignaciones familiares. En el caso de la zona de los empleados estatales, tiene que ser igual para todos, no como ahora que algunos cobran 40, otros 100 y otros 120 por ciento, y después tenemos que invitar a los privados a que hagan lo mismo. Necesitamos ponerle plata en el bolsillo a la gente para que empiece a consumir y, con el consumo, generar el aparato productivo del país. Hay que eliminar el impuesto a las Ganancias, porque eso también retrasa al país”, apuntó.

“Yo siempre he tenido la misma postura y no he cambiado. Nosotros nos quedamos en Alternativa Federal y privilegiamos la Argentina. Queremos el debate entre los que van a estar sometidos porque los pusieron a dedo, y aquellos que buscamos los consensos para nominar los candidatos, porque tenemos diputados que son candidatos a senadores y no han abierto la boca en estos cuatro años. Tenemos que discutir con qué énfasis vamos a defender los intereses de Tierra del Fuego”, desafió a sus adversarios.

Agregó que “también tenemos que tener una posición más fuerte con respecto a la pesca. Nosotros seguimos los lineamientos que da el Consejo Federal Pesquero, cuando somos una de las provincias que más aportamos en ese sentido. Tenemos la merluza negra, que es la que más se paga a nivel mundial. Estos son los intereses que tenemos que defender. Si pertenece a nuestro territorio, los permisos los tiene que tener Tierra del Fuego y eso lo tiene que entender el gobierno nacional. No nos podemos quedar mirando lo que hacen los demás y no definir la política pesquera en Tierra del Fuego. Esas son divisas que se van del país y que se la llevan otros”.

Finalmente mencionó que el frente tiene un proyecto político de reforma educativa, a fin de unificar los contenidos en el país. “Queremos que en las 24 jurisdicciones, a través del consejo federal de educación, se dicten la mismas materias en todos lados y que tenga la misma capacidad un chico de Salta, de Jujuy que de Tierra del Fuego, porque después fracasan cuando llegan a la universidad”.