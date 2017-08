La ANSES lanza programa para empresas

El responsable de la UDAI-ANSES Río Grande Fermín Randón adelantó que esta semana que se inicia, realizará el lanzamiento del Programa Nacional ‘Anses va a la empresa’. Explicó que consiste en ir a las empresas a facilitarle las dudas y reclamos de los empleados que por cuestiones de trabajo no se puede acercar a la Anses. Por otro lado indicó que se extendió el alcance de los préstamos Argenta para las familias que cobran las asignaciones familiares, y a los beneficiarios de las pensiones no contributivas de desarrollo social.

El titular del ANSES local, Fermín Randón, explicó la visita realizada a la planta industrial Digital Fueguina señalando que esto se da a “través del Programa Nacional ‘Anses va a la empresa’, en ese marco hemos solicitado la autorización para poder implementarlo tanto en nuestra ciudad, como en la ciudad de Ushuaia, y hemos venido haciendo pruebas pilotos en la empresa Digital Fueguina, y poder atender una vez a la semana algunas problemáticas que se generan en los trabajadores de la empresa con relación a los servicios de Anses en el mismo lugar de trabajo, así que la verdad venimos muy bien”, explicó a Radio Fueguina.

Asimismo puntualizó que en “marco de trabajo hemos decidido la semana que viene realizar el lanzamiento del Programa Nacional ‘Anses va a la empresa’ en toda la ciudad de Río Grande, donde se invitará a todas las empresas que tienen personal dependiente en el horario de 9 de la mañana a las 15 horas, o entre las 7 y las 15 horas, que es el horario en el cual nosotros trabajamos, donde se acercarán los gerente de RRHH, o los entendidos en la materia, le comentamos el proyecto, y los que se quieran adherir al programa vamos acercarnos felizmente con consulta de ANSES y demás a los puestos de trabajo de los trabajadores”.

Remarcó que “desconocimiento de parte de los trabajadores no hay, lo que hay son muchas consultas y reclamos que para las personas que están en horario de trabajo le hace muy difícil salir de su trabajo, por lo cual se lanza este Programa, y muchas veces no alcanza con acercarse una sola vez, siendo la idea poder facilitarle ese reclamo, o consulta en su puesto de trabajo para que no tenga que pedir permiso, y que en el transcurso de una semana, o de diez días podamos darle una solución concreta sin que esta persona tenga una complicación laboral a futuro”.

Préstamos Argenta

Por otro lado se refirió a los préstamos Argenta para los jubilados fueguinos, para lo cual sostuvo que “por un decreto de la semana pasada, tanto el Presidente Macri, como Emilio Basavilbaso, que es el Director General del Anses a nivel nacional decidieron extender los alcances del crédito Argenta e incorporar no solamente a los jubilados que ya estaban incorporados, es decir jubilados y pensionados de ANSES, sino también a las familias que cobran las asignaciones familiares, y a los beneficiarios de las pensiones no contributivas de desarrollo social, y de la pensión universal para adultos mayores”.

Además remarcó que “el miércoles fue el primer día que atendimos a los nuevos beneficiarios del programa Argenta, estuvimos un poco complicado con el sistema como toda cosa nueva el primer día de desarrollo tuvo sus inconvenientes, pero la verdad que hemos atendido a setenta personas, vamos a mantener una cantidad de turnos comprendida entre los 35 a 70, más los 20 a 25 jubilados que veníamos trabajando por día”, dijo Randón.

El funcionario nacional también indicó que a las “mamá del Universal que vayan a realizar el crédito Argenta lleven fotocopia de DNI, y constancia de CBU, de forma de poder acreditarle préstamo posteriormente”.

4.000 pesos extras para los beneficiarios de ANSES

Finalmente se refirió a los 4000 pesos extras para los beneficiarios de Anses, para lo cual subrayó que este “trámite está destinado para los que cobran Progresar, y a las mamá que cobran el Programa de Asignación Universal por Hijo, este programa es del Ministerio de Trabajo, el programa se llama ‘Empalme’, y la consulta, el empadronamiento, y el futuro beneficio se incorpora a través de la secretaría de Empleo, no de ANSES, por lo cual se tienen que acercar a la secretaría de Empleo ubicada en la calle 9 de Julio”, concluyó Randón.