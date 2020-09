La ampliación de la corte fueguina fue sancionada por unanimidad

La presidente de la Legislatura de Tierra del Fuego, vicegobernadora Mónica Urquiza recordó que “desde principios de julio no teníamos sesión ordinaria” ante la pandemia por el COVID-19. Resumió que “fueron poco más de 300 asuntos, que demandó poco más de 12 horas de tratamiento, los que se abordaron en la tercera sesión ordinaria y la primera en la historia legislativa fueguina, de carácter mixta entre Río Grande y Ushuaia”. En tanto el Legislador Pablo Villegas, del MPF, manifestó la importancia institucional del tratamiento al proyecto elevado por el máximo tribunal provincial a la legislatura provincial. “A pedido del Superior Tribunal de Justicia, y luego de 27 años, avanzamos con su ampliación”, resaltó al respecto.

Ushuaia.- “Estamos muy satisfechos por el resultado del encuentro que arrojó nuevas leyes para los fueguinos” y donde además se destacó, en resoluciones de declaración, la labor de cientos de trabajadores esenciales en medio de la pandemia.

En el mismo orden, al cierre de la sesión dijo “quiero hacer un agradecimiento al compromiso y trabajo que han llevado adelante todos y cada uno de los empleados de la Legislatura”.

El encuentro, se celebró en el Recinto de Sesiones y Comisiones de Ushuaia y en el Centro Cultural Yaganes de Río Grande, donde personal de planta permanente perteneciente a la delegación legislativa, acondicionó el salón de usos múltiples para sesionar.

“En un momento de la sesión, debido a un corte del servicio de Internet en Río Grande, pensábamos que no podríamos continuar pero se pudo recuperar. Este tipo de inconvenientes se va a presentar. Tenemos que estar preparados y nos sirve para ir avanzando y actualizando, cada vez más desde lo tecnológico, todas las instalaciones” del Parlamento.

Al finalizar la sesión, Urquiza agradeció, asimismo, a los “Legisladores quienes siempre están acompañando. Se trata de un trabajo en equipo, de lo contrario no lo hubiésemos podido logrado”.

Cabe señalar que las direcciones de Tecnología y Prensa y Difusión Institucional, junto a personal técnico de Canal 11 de Ushuaia, pusieron en marcha el sistema de cámaras robóticas y la transmisión en directo, a través de la plataforma YouTube y Zoom, de la sesión ordinaria. Estas nuevas herramientas tecnológicas, permitirán la participación de los Legisladores y Legisladoras de los encuentros parlamentarios de comisiones y sesiones convocadas por las autoridades legislativas.

El Legislador Pablo Villegas, del MPF, manifestó la importancia institucional del tratamiento al proyecto elevado por el Superior Tribunal de Justicia, a la legislatura provincial.

“En esta sesión tenemos plena conciencia de que estamos frente a un proyecto de ley histórico por su trascendencia institucional, porque por primera vez se hace uso de la herramienta legal prevista por el artículo 155, que habilita, que luego de una serie de pautas, esta Cámara pueda tratar en sesión la posibilidad de ampliar el número de los miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial.”

En este sentido, el legislador Villegas remarcó que “en el ámbito de la Comisión acordamos tratar este asunto de manera conjunta, dándole el trámite parlamentario en distintas reuniones, con una amplia participación de todos los actores vinculados a la administración de justicia provincial”.

Villegas señaló que «este proyecto de ley encuentra su génesis en una acordada del Poder Judicial quienes, con total libertad e independencia, tomaron la determinación, luego de 27 años, de dar a conocer a esta Cámara la necesidad de la ampliación del Tribunal de Justicia. Entendemos que, luego de 27 años, la provincia en todos sus ámbitos de competencia institucional, ya no es la misma que en 1993 o 1991, el Gobierno no es el mismo, el poder ejecutivo no es el mismo, los ejecutivos municipales no son los mismos, ni la población es la misma; se ha sufrido una serie de transformaciones sociales e institucionales muy importantes en la provincia a los largo de estos años y éste, junto a otros asuntos, fueron quedando pendientes de resolver, como a principios de este año, en el cual abordamos la reforma del Código Procesal Penal, que permitirá tener una justicia más ágil», concluyó.

“Logramos ampliar facilidades para beneficiarios de PROCREAR”

Por otro lado el Legislador Pablo Villegas se refirió al importante logro que permitirá ampliar los beneficios en materia de impuestos para quienes formen parte de programas de viviendas como el PROCREAR señalando que “desde del MPF, nos sentimos muy contentos de poder aportar una herramienta legislativa que disminuya la carga tributaria de aquellas familias fueguinas que, con gran esfuerzo y sacrificio, buscan concretar el sueño de la casa propia”.

La ley sancionada implica la eximición de impuestos provinciales para quienes formen parte del programa de viviendas PROCREAR, brindando de esta manera facilidades para quienes están en vías de lograr una solución habitacional.