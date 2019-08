“La aerosilla tiene que volver a cumplir la función social”

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia auguró a los concesionarios de la aerosilla del glaciar Martial un avance exitoso del proyecto que se pone en marcha este mes, con la reapertura de la confitería, con la expectativa de que la aerosilla vuelva a cumplir su función social. Recordó que de allí surgieron deportistas destacados luego en el mundo y además complementaba el citytour tanto para el turista local como para el de cruceros. También se refirió a la “excelente temporada” que se viene desarrollando este invierno, con nieve óptima en la montaña, y la búsqueda de nuevos nichos. La alternativa del turismo asiático es uno de ellos y requiere de una capacitación previa para entender y conocer su cultura.

Río Grande.- El secretario de Turismo del Municipio de Ushuaia, José “Pepe” Recchia, fue consultado por Radio Universidad (93.5 MHZ) sobre el ambicioso proyecto de los nuevos concesionarios de la aerosilla del glaciar Martial, cuya confitería reabre este mes para comenzar a brindar servicios, mientras que en octubre darían inicio las obras de los nuevos medios de elevación.

“El mayor de los anhelos es que esto funcione, primero porque mi establecimiento está dentro de la reserva, y además le va a hacer muy bien a la ciudad y al turismo en general que esté abierta la aerosilla. Sé que costó mucho que una empresa comenzara a trabajar y mi mayor anhelo es que arranque nuevamente, porque es un emblema del turismo en nuestra ciudad”, dijo.

“Por otra parte, desde que cerró la aerosilla, cayó la posibilidad de permanencia de algunas horas más del turista, porque antes se hacía el citytour con la aerosilla en el verano. La gente subía y tenía tres o cuatro horas más, inclusive para el turismo de cruceros. Hay muchas familias para las que es importante por su situación económica tener un lugar a diez minutos del centro donde hacer actividades. De allí salieron muchos valores que después fueron a competir a distintas partes del mundo. Si no está la posibilidad económica para los chicos que quieran aprender a esquiar, nos estaremos privando de contar con deportistas en la provincia que después se destacan en el mundo”, expresó.

Destacó la importancia de “la contención, el lugar de encuentro. La parte social que cumplía la aerosilla es muy importante y la tiene que volver a cumplir”, subrayó.

“Cuando se hace una inversión, recién a los seis o siete años se empieza a sacar la cabeza del agua. Es difícil en un país donde hay mucha presión impositiva, por más que en Tierra del Fuego no paguemos IVA o Ganancias. Las inversiones enfocadas al turismo son muy sensibles a cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, tuvimos cinco días en que no ingresaron aviones y nuestro destino es absolutamente aerodependiente. Ahí la proyección se va al diablo. No hay un línea como tienen otros países donde la economía es estable”, observó.

Temporada exitosa

En cuanto a la temporada invernal 2019, con la llegada de turistas brasileros, peruanos y uruguayos, indicó que se ha visto “un crecimiento relativamente importante sobre todo del turismo de Brasil en esta temporada y eso obedece por supuesto al cambio por un lado, a la conectividad por el otro, y la importancia que ha tomado el Cerro Castor para la región en materia de esquí”.

“El turismo nacional también ha llegado. El que saca con tiempo los pasajes y se puede manejar con alguna anticipación, puede conseguir algunas tarifas preferenciales, relativamente económicas. La temporada viene con una nieve óptima en el cerro, justo para esquiar. No hay demasiada nieve y tampoco hay poca. No vemos mucha nieve en la ciudad pero la montaña está en excelentes condiciones y está siendo una temporada climáticamente excelente”, aseguró.

“En invierno se puede hacer el 80% de las actividades que se hacen en verano en nuestro destino, y esto es importante porque hay otros destinos donde es solamente esquí. Tenemos un abanico importante de acciones en la ciudad para el que va a esquiar, para el que hace las excursiones y los paseos. Hay turistas que repiten en distintas estaciones, tanto en verano como en invierno. Es importante como destino tener este abanico de posibilidades”, dijo.

Nuevos nichos

Con respecto a la búsqueda de nuevos nichos, marcó la prudencia ante todo, teniendo en cuenta la capacidad de recibir turismo masivo, muy limitada en Ushuaia. “Por lo menos en esta etapa estamos seguros de no entusiasmar demasiado al turismo estudiantil, porque nuestra ciudad no está preparada para eso. Se requiere de boliches bailables, de un turismo nocturno. No queremos mucho turismo o masivo, sino fundamentalmente de calidad. Esto no significa dejar nichos afuera sino ir viendo los que se pueden atender correctamente, para que después no se genere una acción negativa. Tenemos consolidados el nicho de Brasil y el turismo europeo”, subrayó.

Consultado sobre el turismo asiático advirtió que “antes tenemos que capacitar al personal y capacitarnos los empresarios y las estructuras intermedias de la ciudad, porque es una cultura totalmente distinta a la nuestra y hay que entenderla. Hay que capacitarse, lo mismo en el caso del turismo estudiantil, para atenderlos bien y que no tenga un efecto negativo. Por supuesto que vienen, pero en un porcentaje bajísimo para lo que se mueven en el mundo”.

“La ventaja es que ellos salen en época de temporada baja para nosotros, que es mayo y junio, donde estamos tranquilos como destino en ocupación. Hay que trabajarlo despacio para que después no sea un boomerang negativo. En eso estamos. Hace veinte días firmamos un convenio de hermanamiento con una ciudad de China. Llegaron a nuestra ciudad empresarios chinos y miembros del gobierno, y el 12 de agosto está llegando otro grupo reducido de empresarios. Avanzamos en conversaciones y la provincia también avanzó con algunos sectores. Primero nos tenemos que preparar y hay cosas elementales que uno va a aprendiendo. Cuando el presidente Néstor Kirchner fue por primera vez a China, automáticamente a su regreso se generó un departamento en la UBA de usos y costumbres chinas, y la cámara hotelera hizo un convenio para capacitar a los empresarios. Son cosas básicas, pero por ejemplo la tarjeta se entrega con las dos manos, no se saluda con un abrazo ni se besa al otro, porque nosotros normalmente hacemos eso y para la cultura de ellos está totalmente fuera de lugar. Son datos mínimos y precisos de la cultura que tenemos que aprender para que ellos se sientan bien recibidos”, expresó.

“Ya hace un año largo están viniendo con mayor frecuencia grupos de la cultura asiática. Ahora se espera la llegada de un grupo de esquiadores de China a entrenar en el Cerro Castor, por primera vez. Esto nos pone en la vidriera en una cultura interesante. Si a ellos realmente les interesa nuestro destino, vamos a tener las manos adelante para que no se venda mucho, porque realmente son muchos y nuestra infraestructura no está preparada”, insistió.

Más alternativas

Recchia destacó otras actividades importantes por fuera del turismo tradicional, como las competencias deportivas, tal el caso de la Carrera de la Hermandad, y “la relevancia que ha tomado en nuestra ciudad la fiesta de la Noche Más Larga, con once noches de espectáculos y artistas relevantes a nivel nacional e internacional. Aproximadamente pasaron más de 60 mil personas por el Cochocho Vargas. Había en forma simultánea espectáculos de tango. Esto se realizó con total control, la gente estuvo muy bien. Cuando hubo recitales de rock y mucha gente, se repartió agua y se miró mucho la parte de seguridad y comodidad de la gente. Hubo distintos grupos de música interesante y hubo gente que quedó gente afuera, con mucha renovación de espectadores”.

El nicho LGTBQ+

Por otra parte, se lo consultó sobre su participación en la conferencia internacional de turismo LGTBQ+. “Es una comunidad importante y como Secretario de Turismo fue mi primera participación en el foro y en la feria. Fueron casi cuatro días y conocí un nicho de turismo interesante, porque Ushuaia es la cuarta ciudad en el ranking del país que recibe turismo de la comunidad, prácticamente sin acciones de la Secretaría ni de las empresas. Es importante empezar a charlar con miembros de la comunidad sobre lo que les hace falta para que pueda aumentar el turismo en el destino. Me vine con mucho material para comenzar a poner en práctica en la provincia”, afirmó.

“Estuvo presente el INFUETUR, que ya venía participando anteriormente, y es importante conversar con ellos y saber el dinero que mueve el turismo gay. La mayoría no tiene hijos, muchos son profesionales con altísimo poder adquisitivo, que se gasta en viajes. Ellos van buscando ciudades amigables, donde puedan caminar tranquilos. Al igual que con el turismo chino, tenemos que preparar al personal, capacitarnos y ver de qué manera los tenemos que atender. No se tienen que sentir incómodos porque su inclinación sexual es distinta, sino sentirse en una ciudad amigable. Ya han venido, porque somos la cuarta ciudad en cantidad de miembros de la comunidad. Estamos hablando entre veinte y veinticinco mil miembros de la comunidad registrados que han estado en Ushuaia, y hay mucha gente que no es activista de la comunidad pero también viaja por todo el mundo”, sostuvo.

“Tenemos los paisajes, tenemos las condiciones para desplazar a la gente, y solamente tenemos que capacitarnos en cómo dirigirnos a la comunidad. Lo mismo ocurre con el turismo religioso, con el asiático, y hay que prepararse. Cada empresa grande de cruceros tiene un departamento que fomenta el turismo para esta comunidad. El crucero gay estuvo una vez en la ciudad, no entró este año pero hay un potencial importantísimo y allí surge la necesidad también de que se empiece a visibilizar el turismo gay con familias, porque hay matrimonios del mismo sexo que adoptan hijos y se empieza a ver otro nicho de matrimonios igualitarios con hijos. No hay que hacer nada especial sino acondicionar la cultura del destino para recibirlos”, planteó.

Apuntó que el intendente Vuoto le ha dado una especial atención a este recurso y “sabe muy bien la importancia que tiene el turismo en nuestra ciudad, porque también es generador de mano de obra en cantidades que a veces no se pueden medir”.

Turismo interno

Por último se refirió al turismo provincial, que “ha crecido muchísimo y las camas que no se llenan los fines de semana con pasajeros de afuera las llena Río Grande”.

Recomendó a los residentes de Río Grande y Tolhuin que, antes de reservar, “hablen por teléfono con el hotel, porque en casi todos hay tarifas de residentes. A veces llegan reservas de Río Grande que hacen online y están pagando el doble. Es muy importante que conozcan esto, para la economía familiar. En la página oficial de la Secretaría de Turismo, que es www.turismoushuaia.com, están los teléfonos de todos los hoteles. No van a estar las tarifas de residentes, pero si se comunican con la oficina de reservas de los hoteles tienen una tarifa que es para la gente de la provincia. No se puede publicar la tarifa de residentes por razones obvias que tienen que ver con los operadores de Buenos Aires, pero hay una tarifa muy competitiva, con bastante diferencia y tienen que consultar porque no todos los hoteles hacen los mismos descuentos”, concluyó.

