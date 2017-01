Karting: Debut internacional del fueguino Nicolás Blanchard

El riograndense Nicolás Blanchard cumplió el sueño de competir a nivel internacional de karting. El joven piloto que se inició en las categorías del Karting provincial, debutó en la fecha inicial del Florida Winter Tour 2017 el último fin de semana, en Estados Unidos, donde a pesar de lidiar con algunos inconvenientes técnicos finalizó en la décimo tercera posición en la final de la categoría Senior Max, entre 20 participantes, tras largar desde el puesto 18.

La actividad, que tuvo como escenario el Kartódromo Internacional de Homestead (Estado de Florida), comenzó el viernes 20 con una tanda de entrenamientos y una clasificación, mientras que el sábado también fue día de prácticas a la espera de la prefinal (donde se determinó el orden de largada de la final) y la propia final, que se desarrollaron el domingo.

En el primer contacto con el circuito, Blanchard no tuvo inconvenientes, pero los problemas se dieron el sábado: “En la clasificación el auto iba muy bien pero se me aflojó una masa trasera, lo que hacía que se me trabara mucho el karting en las curvas”, declaró el piloto al sitio web E-Kart.

Después de algunas dificultades con el motor, Blanchard, quien corrió en representación de AM-Engines, cambió la pieza para la prefinal; prueba que, por otros inconvenientes, no logró completar: “En la prefinal largué 15. Venía 12 con un pelotón de cuatro adelante, pero me marcaron bandera negra porque se me estaba saliendo el paragolpes de atrás. Entré sí o sí a boxes y no pude terminar la prefinal”, detalló.

El piloto fueguino, en la última prueba, comenzó desde el último lugar de la parrilla y sobrepasó a algunos rivales pero sufrió un toque, se desestabilizó y otra vez debió trabajar desde atrás.

“Largué 18. Venía remontando hasta el puesto 14, tenía un buen motor. En la vuelta 3 me chocaron de atrás, pisé un piano, me pasaron cinco y tuve que empezar a remontar de nuevo. Ahí pasé autos hasta la última vuelta”, comentó, luego de concluir en la décimo tercera ubicación con 20 minutos, 25 segundos y 765 décimas, a más de 31 segundos del ganador, Ryan Norberg.

Entre los otros argentinos que formaron parte de la Senior Max, el porteño Nicolás finalizó décimo, Santiago García terminó décimo cuarto y Agustín Martínez, hijo del “Gurí” Oscar Martínez, concluyó décimo noveno, al abandonar en la quinta vuelta de 25 programadas.

El inicio del Florida Winter Tour, evento clasificatorio para el IRMC Grand Finals 2017 que tendrá como sede a Portugal, también tuvo acción con otras categorías como la Masters Max, Mini Max, Micro Max, DD2/DD2 Masters y Junior Max.

Rumbo a Colombia

Entre los próximos objetivos de Blanchard en esta temporada se encuentra el Sudamericano de la Copa Rotax, que se llevará a cabo en Colombia, en julio.

Por otra parte, tal como sucedió en 2016, el piloto riograndense participará en el Campeonato Regional de Buenos Aires y en el Rotax Argentina.

El Rotax arrancará el domingo 5 de marzo en el Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, mientras que el Regional también se iniciaría durante dicho mes, todavía con fecha a confirmar.

Posiciones – Final Senior Max

Pos. Nº Piloto Vueltas Tiempo

1º 348 Ryan Norberg 25 19:53.901

2º 378 Arthur Leist 25 19:54.988

3º 329 Austin Garrison 25 19:55.761

4º 300 Trenton Step 25 19:57.696

5º 344 Dante Yu 25 20:00.156

6º 322 Max Hewitt 25 20:01.848

7º 340 Fabio Orsolon 25 20:06.399

8º 355 Lane Vacala 25 20:08.453

9º 394 Samuel Lupien 25 20:09.604

10º 311 Nicolás Carbón 25 20:14.964

11º 399 Logan Cusson 25 20:19.391

12º 316 Brenden Baker 25 20:20.381

13º 368 Nicolás Blanchard 25 20:25.765

14º 324 Santiago García Fagalde 25 20:26.306

15º 309 Justin Ovejero 25 20:28.739

16º 341 Mathias Ramírez-Barrero 20 16:07.386

17º 390 Action Jackson 17 14:11.113

18º 328 Stepanova Nekeel 7 5:46.880

19º 321 Agustín Martínez 4 3:36.988

20º 352 Jordan Brown Nutley 3 2:33.526