Justicia provincial investiga si una mujer violó la cuarentena

Lo confirmó el Juez de Instrucción N°1, Dr. Daniel Cesari Hernández, quien está a cargo de la investigación. El lunes una comitiva policial constató la ausencia de la mujer en su domicilio. La ahora investigada, debía permanecer en aislamiento obligatorio por 14 días. Sobre el delito que se investiga, – infracción al artículo 205 del Código Penal-, el juez de instrucción aclaró que las razones por la cual la mujer cumplía cuarentena no están informadas aún en la causa en curso.

Río Grande.- El Doctor Daniel Césari Hernández detalló: “Se trata de una investigación que surge a partir de la noticia dada por la policía. La mujer debía cumplir con su periodo de cuarentena dispuesta por las autoridades provinciales en cumplimiento del Decreto Nacional fundado por la situación pandémica”, expresó.

“Su cuarentena finalizaba el 13 de julio y en el marco de los controles que desarrolla la autoridad sanitaria y policial, de que efectivamente la persona esté en su domicilio, se constató que se había retirado sin aviso y sin alegar causa alguna” precisó en declaraciones a Radio Fueguina. “Se puso en conocimiento a la Fiscalía, quien me requirió la investigación y se activaron todos los protocolos que permitieron localizar a la persona en un periodo más o menos de dos o tres horas desde que se constató su ausencia”.

Rápidamente se activaron todos los protocolos para dar con la misma, situación por la cual debió intervenir el área de salud de la provincia. “Esa persona fue encontrada regresando a su domicilio. Intervino la jefa de epidemiologia del hospital regional y recién ahí actuó la policía donde se hicieron todas las medidas necesarias y continuó con su cuarentena”.

En ese sentido, el juez a cargo de la causa agregó “también se localizaron los contactos, uno de ellos había sido un taxista, incluso una persona que también estaba cumpliendo cuarentena en otra área de la ciudad, donde esta persona aparentemente se había dirigido”.

Consultado sobre posibles argumentos por haber roto con el aislamiento preventivo, resaltó “en estos casos, los argumentos que pudo haber vertido la señora no los considero porque una vez abierta una causa solo puede presentar su descargo frente al juez en su indagatoria. Esto ya ha sido dispuesto por el Tribunal y se va a producir en los próximos días. Todos los contactos que tuvo en el transcurso de esas horas, ya están registrados por el área de salud con las acciones preventivas que esta emergencia pandémica impone que se debe hacer”.

Por último, y en relación a si se trata de una vecina que llegó a la ciudad mediante los viajes especiales que lleva adelante la provincia, Cesari Hernández contestó “no me consta, solamente me consta que la señorita estaba cumpliendo cuarentena hasta el día 13, las razones de esa cuarentena no están informadas en la causa todavía. De hecho, tampoco es relevante a los fines de mi investigación, si es relevante a los fines de los pedimentos epidemiológicos, en este caso al amparo de una regulación específica emanada por el Gobernador. La conducta que se describe en el Código es por violar las medidas de la autoridad competente, pero recordemos que todos los aspectos vinculados a la salud particular forman parte de un secreto que no pueden ser difundidos”.