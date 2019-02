Justicia electoral analiza el pedido de certeza de Queno

El Juez Electoral Isidoro Aramburu señaló que aún se encuentra “a estudio” la declaración de certeza presentado por el intendente Claudio Queno para una nueva reelección al frente de la administración municipal de Tolhuin. El magistrado no precisó la fecha en la que estaría resuelta la declaración de certeza presentada por el mandatario comunal. También sostuvo que el “padrón provincial se encuentra prácticamente depurado, y se diferenció con el padrón federal, en el cual encontraron varías irregularidades, entre ellas 400 personas fallecidas, 4.000 personas que ya no residen en la provincia, y 5.000 nuevos residentes”.

Río Grande.- A pocos meses de realizarse en la provincia las elecciones provinciales en la que se pondrán a criterio de la ciudadanía la renovación de los distintos estamentos para lo que se votará, el Juez Electoral Isidoro Aramburú fue consultado por FM del Pueblo por la conformación del padrón, la inscripción para aquellos interesados en ser autoridad de mesa en los próximos comicios, como así también en qué estado se encontraba la declaración de certeza presentada por el intendente de Tolhuin Claudio Queno.

Sobre este último punto, Aramburú manifestó que “tengo a estudio en el Juzgado una declaración de certeza presentada por el Sr. Queno que se encuentra en estudio, pero aún no está resuelta”, dijo.

Precisó que “es una cuestión compleja, que hay que estudiarla en profundidad, obviamente nosotros por código tenemos un plazo legal que es de 30 días, estamos estudiando el caso, con prudencia, con serenidad, y cuando tengamos decidida la solución a la cuestión planteada se la haremos saber tanto al actor, como a la comunidad a través de una sentencia, pero por ahora no puedo opinar al respecto porque no es prudente, ni aconsejable hacerlo, lo único que puedo decir con respecto a esto es que sí hay una inquietud presentada por un ciudadano de la provincia, está a estudio, y oportunamente haremos saber la decisión tomada”.

Partidos Políticos

Si bien Aramburú desconoce aun cuando serían las fechas de las elecciones, fue consultado con respecto a que tiempo tendrían los partidos políticos para poder ir a una interna, para lo cual puntualizó que “la mayoría de los partidos están llevando adelante todo su cronograma electoral para realizar elecciones internas, y en este sentido no tiene mucho que ver lo que será la cuestión partidaria con respecto a lo que será el cronograma electoral para elegir cargos electivos en la provincia”, explicó.

Asimismo indicó que los “partidos tienen que tener los papeles al día, actualizados porque justamente tienen que tener perfectamente plena su personalidad jurídica para poder participar de las elecciones que vienen”.

Único padrón para las elecciones provinciales

Con relación al padrón, el cuál será un único padrón luego de la unificación del padrón nacional y provincial, Aramburú manifestó que “no nos hemos encontrado con dificultades, hace muchos meses que venimos trabajando con el padrón electoral provincial, nos quedamos en la feria justamente para tenerlo actualizados, depurado y transparente, y como es de público conocimiento se ha firmado meses atrás un convenio muy importante entre el STJ de la provincia, y la Cámara Nacional Electoral, por el cual se acordó una cooperación y coordinación entre los dos fueros, el fuero nacional y federal, y el fuero provincial para poder tener un padrón unificado”.

Asimismo sostuvo que “nosotros hemos tomado como base para nuestro trabajo el padrón nacional, que nos aportó el Juzgado Federal de Ushuaia, y lo hemos cruzado con el provincial para saber dónde estábamos parado, siendo que lo que hemos detectado, y lo hemos hecho saber durante el mes de enero al Juzgado Federal es que el Padrón Federal tiene más de 400 personas fallecidas, a las que les deben dar de bajas, de forma de trasparentar el registro de electores fueguinos, y además hay más de 4000 mil personas que figuran el Padrón Federal que ya no tienen domicilio en la provincia, por lo tanto no viven acá, esto lo hemos corroborado con el Renaper, por lo tanto deben tomar nota por este trabajo importante realizado por el Juzgado Electoral de la provincia y su equipo de informáticos para trasparentar su propio padrón”.

Por otro lado sostuvo que “también hemos detectado que hay más de 5000 ciudadanos que no figuran en el Padrón Federal, pero que si tienen residencia efectiva en la provincia, datos que también fueron corroborados con el Renaper, por lo tanto deben de darle de alta”.

Por tal motivo indicó que “el Padrón Federal debe trabajar en ajustar su propia base de datos, nosotros les hemos aportado el producto de nuestro trabajo que son los soportes informáticos con los archivos que dan cuenta de estas irregularidades que ellos tienen, y estamos a la espera de que nos contesten si han corroborado respecto de lo que les hemos informado nosotros”.

Urgió que “nosotros tenemos un cronograma electoral mucho más adelantado que el nacional, comprendemos que los tiempos nuestros no son los de ellos, nosotros tenemos el desdoblamiento por vía constitucional Ley 201, donde entre tres y cinco meses antes dela nacional tenemos que hacer las elecciones en la provincia, por lo cual entendemos que no tengan las urgencias nuestras, nosotros estamos respetando el convenio firmado, hemos tomado la base del padrón federal, y hemos hecho saber para que ellos lo corrijan las diferencias importantes que nosotros corroboramos en función de los informes que nos aporta el Renaper, por eso estamos solicitando que lo modifiquen, a pesar de que aún no tenemos respuestas”.

Por nuestras urgencias especificó que “nosotros ya lo hemos modificado porque nuestro cronograma es ya, sean en mayo o en junio las elecciones, nosotros ya en pocas semanas tenemos que publicar el padrón electoral provincial de Tierra del Fuego, y no podemos esperar más, siendo que nuestra idea es poder trabajar de manera seria para poder lograr un padrón transparente del reflejo de los electores ciudadanos fueguinos que habitan efectivamente en nuestra provincia”.

Llamado de autoridades de mesa

Por otro lado se refirió al llamado de autoridades de mesa señalando que “a través de la WEB se encuentra abierta la inscripción para quienes quieran ser autoridades de mesa, ya pasamos los 800 ciudadanos, y esperamos en breve alcanzar las 1200-1400 autoridades de mesa que estamos esperando tener, como así también vamos a largar los cursos de capacitación intensivos para estas autoridades de mesa, de manera de que estén absolutamente entrenados para entregar el mejor desempeño en los próximos comicios”.