Judiciales volvieron a la actividad presencial

Desde el SEJUP se refirieron al reinicio de la actividad presencial en Tribunales, después de la feria extraordinaria. Hoy controlaron el cumplimiento efectivo del protocolo definido y no descartan a futuro cambios en la modalidad de atención, de acuerdo al desarrollo de la pandemia en la provincia. La actividad se retomó con el 50% del personal y un porcentaje está incluido dentro de los grupos de riesgo, por lo que realizan teletrabajo.

“Nosotros veníamos trabajando con el Superior Tribunal de Justicia, cuando se comenzó a plantear la flexibilización en los lugares de trabajo, y pusimos una serie de requisitos y condiciones cuidando la salud de los compañeros del Poder Judicial y a la gente que concurre diariamente con sus reclamos”, comentó Marcelo Cubas, secretario General del SEJUP, por Radio Provincia, al ser consultado respecto del trabajo hecho previamente al levantamiento de la feria extraordinaria.

También confirmó que la semana pasada tuvieron “una reunión virtual con el presidente de la Corte, los otros dos ministros, los Colegios de Abogados, la Asociación de Magistrados y el otro sindicato que está dentro del Poder Judicial, donde se fijaron algunas pautas y el fin de semana se terminaron de resolver algunas cuestiones que quedaban pendientes. A partir del día de hoy se comenzó a trabajar y estuvimos en el edificio de Monte Gallinero, controlando si se estaba cumpliendo con el protocolo fijado”, mencionó el dirigente de los judiciales.

Después describió algunas de las medidas dispuestas, indicando que “algunas se están cumpliendo” y “por el momento está todo encaminado, ahora cuando se incremente la concurrencia de gente veremos cómo se sigue desarrollando”, advirtió el titular del SEJUP. Cubas dijo que se encuentran abiertos todos los juzgados, aunque con “el 50% del personal” y entre las 8 y las 14 horas, como lo hacen habitualmente.

También explicó que quienes están exceptuados por estar dentro de los grupos de riesgo realizan “teletrabajo, cuestión que planteamos nosotros porque no estaba reglamentada. Nosotros teníamos la experiencia de un convenio que había firmado la Federación Judicial Bonaerense con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, se lo acercamos al Superior Tribunal y de ahí sacamos las cuestiones principales respecto del teletrabajo. Algunos jueces están haciendo rotar al personal, pero se está atendiendo con total normalidad solo que con el 50% del personal habitual”, reiteró Cubas.

Luego confirmó que desde el primero de junio se implementará “el sistema Kayen, que permitirá la presentación electrónica de los escritos de los abogados, a través de la mesa de entradas”, indicó, mencionando que luego se evaluará alguna modificación en este régimen de acuerdo a la situación general de casos en la provincia.

El dirigente judicial remarcó que “los juzgados están atendiendo todos los días, porque se puede concurrir a la Fiscalía, a los Juzgados de Familia, sin impedimento; salvo que en la mesa de entradas donde tienen que justificar el trámite que van a hacer”, remarcó.

Marcelo Cubas comentó que “todavía no se resolvió la cantidad de gente que puede estar dentro de tribunales, esto lo planteé porque en los supermercados y los negocios dejan entrar una cierta cantidad de gente y acá no se ha fijado nada todavía. Con el correr de los días se verá cómo se maneja la situación, pero a la gente no se le puede impedir ir a ver los expedientes si los juzgados están abiertos y están corriendo los plazos”, estimó el sindicalista.

Comento que por la mañana “los compañeros delegados tomaron la temperatura, les pusieron alcohol en las manos, la cantidad de gente que está trabajando es poca porque los grupos de riesgo somos casi el 33% de la planta. También están exceptuadas las compañeras que tienen hijos a cargo y no van a la escuela, los que tienen hijos con discapacidad o personas adultas a cargo”, puntualizó.

Al ser consultado sobre el planteo que hicieron algunos abogados, respecto de la posibilidad de suspender la feria judicial de invierno, Cubas respondió que “todavía no se habló de la feria judicial de julio oficialmente, como secretario de Prensa de la Federación Judicial Argentina estoy manteniendo reuniones por zoom con el secretario de la Federación y en ninguna provincia se dejó sin efecto la feria todavía. No hay ninguna definición acá y cuando llegue el momento lo analizaremos con los compañeros”, admitió.

De todas maneras recordó que la feria “es un derecho adquirido y no tiene nada que ver con la pandemia, que es un hecho extraordinario”, aunque aclaró que “no tenemos ningún problema en sentarnos a discutir y conversarlo con quien sea necesario”.