Judiciales terminan el año con preocupaciones y reclamos

El secretario General de la UEJN, Luis Bechis, se refirió a la situación del sector. Mencionó la preocupación que existe por los casos de Covid – 19 y estimó que será “muy difícil” una pronta vuelta a la normalidad. También habló sobre el reclamo salarial de los judiciales, tanto en el ámbito provincial como nacional. Además, fue consultado sobre la presentación de la jueza Felicita Maiztegui Marcó como candidata para el Superior Tribunal de Justicia, magistrada a quien la UEJN le presentó un pedido de jury por sus dichos negacionistas.

“En la provincia estamos haciendo un reclamo salarial y estamos tratando de preservar y seguir haciendo respetar el protocolo por esta pandemia, situación que nos tiene mal porque está avanzando mucho y tenemos a muchos compañeros aislados en la ciudad de Ushuaia, algunos en la ciudad de Río Grande y también internados”, relató días atrás el secretario General de la UEJN, Luis Bechis, refiriéndose a la situación en el sector.

Dijo que “como dirigentes gremiales nos preocupa y nos ocupa, para tratar de brindar toda la seguridad y prevención”. Admitió que “no se puede decir” que sea por fallas en el protocolo utilizado en los Juzgados, pero reconoció que “muchas veces los compañeros tienen familia, tienen vida social, entonces no podemos decir que es todo responsabilidad del lugar laboral. Tal vez muchas veces el lugar laboral sea el más seguro, pero el tránsito hace que muchas veces algunos se contagien y que sin querer lleven el virus, que es lo que no queremos”.

En el mismo sentido señaló que por ese motivo continúan “trabajando en forma remota, con una dotación determinada de personal presencial; pero esa no es la mejor forma de trabajar, no es la mejor forma de hacer el trabajo y dar la respuesta judicial que la sociedad se merece y necesita, sobre todo en las urgencias en las que tenemos que estar como en las cuestiones de género, de familia, en todo lo que tiene que ver con la cuestión penal. Son cosas que no pueden esperar y muchas veces los tiempos, ya por el proceso judicial en sí, son largos y con esta realidad se hacen un poco más extensos todavía”, indicó.

Bechis, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases” que se emite por FM Nuestras Voces y por Radio Provincia, reconoció que pensar en una pronta vuelta a “la normalidad”, en un corto plazo, será “muy difícil”. Señaló que se trata de una situación que “apena mucho, porque mientras en un momento todos hablábamos solamente de números era una cosa, pero cuando esos números empiezan a tener nombre y apellido -incluso de dirigentes y compañeros- afecta y provoca una sensación muy especial, difícil de superar”, expresó.

La discusión salarial y la jueza negacionista

Al preguntarle sobre la discusión salarial, dijo que ese tema “viene complicado, porque se viene el cierre del año con un presupuesto presentado que está siendo analizado ahora. Ese presupuesto presentado tendrá mucho que ver sobre si se toma una decisión respecto de lo salarial en este momento, pero se nos hace difícil llevar adelante una lucha gremial de la mejor manera para forzar o hacer posible un incremento salarial. Pero hacemos todo para ver de qué manera se puede llegar a buen puerto a nivel provincial, mientras a nivel nacional llevamos adelante una pelea muy dura que ya lleva varias jornadas de lucha porque no se está consiguiendo una mejora salarial además de cuestiones que tienen que ver con el traspaso y con la vida del empleado judicial”, repasó.

Bechis también fue consultado respecto de la postulación de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó para ocupar un cargo en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, teniendo en cuenta el pedido de jury que en algún momento le impulsó la UEJN a la magistrada, por sus dichos negacionistas respecto de la última dictadura militar. Sobre el particular el dirigente judicial respondió que la jueza es “la candidata de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, son cuestiones que llaman la atención”, advirtió.

Recordó que oportunamente realizaron “una presentación ante Consejo de la Magistratura” por la figura de la jueza y “en ese momento fuimos acompañados por un partido político, que hoy no nos acompaña, pero cambiaron los tiempos políticos”, deslizó. Igualmente recordó que “la presentación fue rechazada por el Consejo de la Magistratura y nosotros no nos podíamos representar”, explicó. Dijo que habrá que ver si aparece alguna impugnación sobre la figura de la polémica jueza, indicando que hasta el momento “se ha hablado mucho, pero no hemos visto que se haya concretado alguna impugnación”, concluyó.