Judiciales se refirieron al fin de la feria extraordinaria

Ante el pronunciamiento de “abogados independientes”, solicitando el levantamiento de la feria judicial extraordinaria por el COVID19, se emitió un comunicado en contra de esa postura desde la UEJN. El texto lo firma el secretario General, Luis Bechis, y allí se señala que “cuesta creer, que muchos de los profesionales que suscriben la nota que insta al Superior Tribunal de Justicia a terminar con la feria extraordinaria, justamente son laboralistas”. Además se advierte que “es falso que la justicia no esté trabajando y este paralizada, porque se ha implementado con buen tino un sistema de funcionamiento de todos los fueros”.

Desde la Unión Empleados de Justicia de la Nación comenzaron advirtiendo que “Debemos recordar a todos que -atento el peligro cierto que representa para toda la sociedad el Covid19- peligro que se potencia en el ámbito de la justicia, en la inteligencia de evitar la propagación de esa enfermedad, resulta necesario -en este estado de excepción- continuar trabajando mediante el sistema de guardias mínimas y teletrabajo, y prorrogar la feria extraordinaria sanitaria decretada acertadamente por ese Alto Tribunal, en concordancia con el Gobernador de la Provincia y el Presidente de la Nación. No solo los judiciales debimos mantener la cuarentena también: Abogados, Comerciantes, Empresarios, Empleados Públicos, comunidad en general; lo que estamos viviendo es extraordinario y es mundial”.

El texto rubricado por el secretario General, Luis Bechis, indica que “Un abogado laboralista es un profesional especializado en derecho laboral, que es una rama del derecho que regula las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, además de comprender lo relativo a las asociaciones sindicales, y cabe destacar que la difundida nota es firmada por los profesionales del derecho, se aprecia a muchos que ejercen esa rama”, remarca el comunicado.

Pero luego advierte que “plantean el tema de la feria judicial, sin invitar a una comisión para analizar el tema y también hubiera sido interesante que la comisión judicial funcionara desde el comienzo de la feria extraordinaria, nosotros la solicitamos y queríamos que estuvieran todos, como corresponde. Todos los hombres nacen libres iguales en dignidad y derechos y deben conducirse fraternalmente los unos con los otros, dice el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, remarcan los judiciales.

Desde la UEJN manifestaron que “Cuesta creer, que muchos de los profesionales que suscriben la nota que ínsita al Superior Tribunal de Justicia a terminar con la feria extraordinaria, justamente son laboralistas, es decir hombres que están formados y se dedican a una de las ramas del derecho que más caracterizada esta por las corrientes y doctrinas humanistas, que ponen al hombre, su familia, alimento y su protección integral como centro del estudio y la actividad profesional”.

“Entonces, yo entiendo que ellos de modo ciego pretendan proteger sus ingresos dinerarios y sus honorarios sin más contemplaciones, pero no pueden obviar so pena de caer en el repudio de la comunidad, que la feria y el protocolo en vías de aprobación, tiene por objeto proteger la salud no solo de los trabajadores de la justicia y los funcionarios, de los técnicos gestores y abogados, sino también la de todos los miembros de la comunidad, porque lo que se pretende a partir de lo que proponen los técnicos y científicos epidemiólogos, es mitigar la circulación social”, advierte el texto firmado por Bechis.

Asegurando luego que “al evitar la circulación social, frenamos los contagios y entonces todos contribuimos a evitar el colapso del sistema de salud y sobre todo la salud de nuestras familias. Entonces esta campaña para desprestigiar la labor de los trabajadores de la justicia es infame y pone en evidencia la enorme insensibilidad de los que la agitan, porque nuestra sociedad ha aprobado la defensa irrestricta de la escala de valores que se protege a nivel nacional y provincial con la cuarentena: la vida y la salud de la mujer, de los niños del hombre y la familia en su conjunto, por sobre cualquier otro interés económico, utilitario o especulador”.

La UEJN menciona que “Esta organización sindical puede comprender y entiende que los dueños de los bufets de abogados pretendan ganar dinero, pero digamos que no representan los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, justamente representan los sectores más holgados desde lo económico, y son esos sectores justamente de quienes en este momento de emergencia la sociedad espera un mínimo de solidaridad y altruismo. Y cabe tener presente que en estas encrucijadas de la vida es donde aflora de los seres humanos lo mejor o le peor y es allí donde tenemos que estar atentos y conscientes”.

“Por otro lado cabe aclarar que es falso que la justicia no esté trabajando y este paralizada, porque se ha implementado con buen tino un sistema de funcionamiento de todos los fueros: familia, laboral, civil comercial, penal, ejecución y electoral que en modo alguno ha interrumpido la administración de justicia, especialmente en los casos más graves y urgentes”, remarca el escrito.

Comentando que “se viene trabajando con dispositivos y protocolos similares a los implementados en todos los órganos gubernamentales de la provincia y de la Nación, lógicamente para evitar circulación, contagios y preservar la salud de todos. Y en nuestro medio, es público y notorio que esas estrategias para la emergencia han tenido óptimo resultado ya que llevamos días sin contagios en nuestro medio”.

“Entonces me pregunto ¿cuál es la verdadera intención del reclamo de los abogados, al exigir para que a tontas y a locas se levante la feria? ¿Arrojar por la borda los enormes logros alcanzados desde las políticas tendientes a reservar la salud pública?”, dice Luis Bechis.

Manifestando luego que “Parece mentira que los profesionales que reclaman, lo hagan en desmedro del derecho de los trabajadores y de la sociedad toda, porque se suponen que son ellos quienes deben bregar por el respeto de los derechos humanos y garantías más importantes instituidos en la Constitución y la ley”.

“Sin perjuicio de lo dicho, consideramos que hay mucho por mejorar en la administración de justicia que pretendemos sea de excelencia y a partir de lo dicho, también nos creemos con el derecho y la obligación de reclamar del Superior Tribunal de Justicia, en primer lugar que mantenga la feria judicial extraordinaria, con la modalidad que amerite la situación provincial y las diferentes localidades”, se expresa.

Mencionando que “Sin perjuicio de ello solicitamos se convoque inmediatamente a nuestro gremio para discutir términos, modalidad, protocolos de trabajo para la emergencia porque a partir de los reclamos de nuestros afiliados, creemos que tenemos mucho que aportar con ideas para solucionar los problemas y enormes dificultades técnicas que cotidianamente se presenta en nuestro ámbito laboral”.

Dice más adelante que “Se debe avanzar en el expediente y la firma digital y la notificación electrónica, justamente en estos aspectos que señalamos que son los esenciales de ese servicio de justicia, que reitero debe estar a la altura de las exigencias de nuestra sociedad”.

“Como representante gremial no podemos permitir que se nos cercenen derechos y no cumplir con los convenios colectivos de trabajo, me preocupa que quienes hacen el planteo son trabajadores del derecho, nadie pregunto si algunos seguían percibiendo sus abonos, salarios, o bien planteamos que se debería ejercer el derecho en materia de violencia de género, de la niñez, de la familia, del indigente, de manera gratuita en el momento social que vivimos y nuestro pueblo se empobrecido. A los judiciales nos une la lucha y el trabajo porque somos la reserva moral de la justicia”, concluye el texto firmado por el secretario General de la UEJN.