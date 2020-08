Judiciales se refirieron a la necesidad de cambios

El secretario General de la UEJN, Luis Bechis, aseguró que hay otros temas prioritarios para el Poder Judicial de la provincia antes que la incorporación de miembros al Superior Tribunal de Justicia. Se refirió a la necesidad de reformular el funcionamiento y la conformación del Consejo de la Magistratura, y recordó que presentaron un proyecto hace “seis o siete años” que nunca fue tratado. También habló sobre otras necesidades prioritarias que no están siendo atendidas.

Luis Bechis, secretario General de la UEJN, se refirió al debate instalado en torno a la posibilidad de incorporar nuevos miembros al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, avanzando también sobre la propuesta que tiene dicho sector gremial para distintos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial, entre ellos para el Consejo de la Magistratura.

En una entrevista emitida por Radio Provincia, Bechis comenzó señalando que presentaron un proyecto referido a éste último tema “hace seis o siete años y nunca ningún bloque le dio curso, y cuando presentado el planteo fue que era una reforma constitucional por lo tanto había que hacer toda una selección de nuevos constituyentes y no ameritaba que por un artículo se tomara esta determinación”, dijo que fue la excusa esgrimida, para no tratarlo en su momento.

El dirigente judicial lo relacionó con “cuestiones políticas” y además recordó que en ese momento “estaban los procesamientos de distintos jueces y había procesamientos que creíamos que tenían que ser llevados adelante por otra integración, también por nuevos integrantes no solamente del Superior Tribunal sino que pensábamos en las diferentes instancias; porque nosotros también pretendíamos incluir defensores y fiscales que no son seleccionados de esta manera”, aclaró.

Sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, entendió que “el presidente del Superior Tribunal de Justicia tiene que estar, porque es el que convoca y lleva la agenda como está dispuesto en la Constitución. Pero después nosotros decíamos que tendría que haber tres representantes de los abogados por ciudad, tres representantes de la Legislatura, dos representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, dos representantes del gremio y dos vecinos electos por distrito para tener también representado al pueblo”, explicó el titular de la UEJN.

Dijo que de esa manera se tendría una “representación masiva y tampoco hay un gasto de sueldos, porque esto se hace y se dispone de acuerdo a las sesiones que haya. En ese marco se daba la idea que presentamos”, remarcó Bechis. El sindicalista dijo que se trata de “cambiar la integración” del Consejo de la Magistratura, para “ver si se puede tener un órgano que sea más representativo, más popular” donde “los actores no estén solo por una cuestión política, porque tenemos algunos integrantes de este órgano que son vitalicios como el Fiscal de Estado”, mencionó.

Para Bechis esa conformación reflejaría a quienes “queremos un prestigio de la Justicia, a quienes queremos los mejores funcionarios y magistrados. En un organismo no solo para seleccionar, sino para cuando se tiene que hacer una denuncia por el funcionamiento lo mismo”. Propuso que la representación de los vecinos sea a través de elecciones libres no obligatorias, de las que participen quienes se encuentren en el padrón.

El representante de los empleados judiciales dijo que este tema debería definirse en primer término, porque “primero tendría que decidirse como van a ser electos y después definirse la ampliación” del organismo. Bechis cuestionó los argumentos que se esgrimen y la premura para incrementar la estructura del STJ, señalando que “cuando dicen que es necesario este cambio, porque desde el año ´94 no se cambia no es así. Los cambios no se hacen por el paso del tiempo, los cambios se deben hacer por una necesidad de funcionamiento”, remarcó.

Luego se refirió a otras necesidades que no se satisfacen en la estructura judicial, entre ellas la implementación de un Juzgado Multifueros en la ciudad de Tolhuin, junto con “otro montón de cuestiones que son prioritarias”, expresó. Advirtiendo además que “el gran problema de esta justicia se viene después de ésta pandemia – que no sabemos cuándo termina- por la cantidad de causas de primer instancia que vamos a tener, porque esa necesidad va a surgir desde los casos de flagrancia para lo cual se ampliaron los años. El Juzgado de Ejecución está colapsado desde antes de esta ampliación, ahora que se ampliaron los años de pena va a estar más colapsado tanto en Ushuaia como en Río Grande”, se anticipó.