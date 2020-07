Judiciales se oponen al crecimiento de la Corte

Tanto desde el SEJUP como desde la UEJN, expresaron nuevamente su oposición a la incorporación de más miembros en el Superior Tribunal de Justicia. El dirigente judicial Luis Bechis repasó diferentes necesidades, que entiende son más prioritarias, que tiene el Poder Judicial en la actualidad. Como ejemplo, recordó que hace dos años se creó un Juzgado Multifueros para Tolhuin que nunca se puso en funcionamiento.

En el marco de una reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, los dirigentes judiciales Marcelo Kuba (SEJUP) y Luis Bechis (UEJN), expresaron su oposición al proyecto para ampliar el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia. La postura, que fue manifestada públicamente en distintas oportunidades por ambos gremialistas, fue ratificada ahora delante de los legisladores.

Consultado en Radio Provincia, Bechis señaló que “nuestra postura es la que veníamos manifestando desde que esto tomó estado público, ya que no tuvimos la posibilidad de hacerlo en el seno del Poder Judicial porque fue algo de lo que nos enteramos por los medios. Nosotros seguimos sosteniendo la misma postura y la expresamos este miércoles, en la Comisión 6 de la Legislatura”, ratificó el titular de la UEJN.

El secretario General mencionó que en ese ámbito “la primera pregunta que hicimos fue cuales son las razones que motivan esta ampliación de la Corte. Preguntamos si ¿vienen funcionando bien? ¿Tienen necesidades? ¿Se presentó una estadística del crecimiento de las causas? ¿Del crecimiento del trabajo? ¿Hay un informe?”, repasó Bechis.

Recordó que se propone incorporar dos jueces más y significará “si lo hacemos en porcentaje un crecimiento de un 67% de lo que es este cuerpo colegiado. Entonces hay una cuestión que nadie pudo responder, ni públicamente ni en la comisión, que es cuales son las razones que motivan esto. Nos dicen del crecimiento poblacional, pero ese factor no trae cuestiones judiciales que tengan que ver con el Superior Tribunal de Justicia”.

Dijo que el crecimiento de la población afecta en realidad “cuestiones que son de los juzgados de primera instancia, que son aquellos que tienen que dar respuestas en cuestiones de familia, instrucción, ejecución, defensoría; en todos esos lugares que hacen al crecimiento poblacional y la necesidad de tener la administración de justicia merecida”, remarcó.

Bechis indicó que esos fueron los argumentos expresados, pero manifestó que ven “que desde la otra parte no pasa por los argumentos que se puedan brindar o lo que se pueda plantear, sino por una cuestión que nos respondieron al señalar que esto: es algo que planteó la Corte, que es algo que la Constitución prevé y regula, entonces pareciera que solo se puede decir: si”, expresó.

El dirigente judicial recordó su experiencia en el Poder Judicial y refiriéndose al tratamiento de los presupuestos señalo que “a veces imputan en los mismos la creación de algún organismo y varias veces hubo presupuestos que fueron recortados y no se pudieron llevar adelante aquellas cuestiones que pretendía la justicia. Entonces es contradictorio lo que respondieron, porque si hubieran dicho que era una decisión política está bien, si hubieran dicho es una decisión que viene con nombre y apellido está bien; pero lo que dijeron no me pareció bien”, advirtió el secretario General de la UEJN.

Aseguró que “la Justicia debe dar otro tipo de respuesta” y recordó que “el año pasado ya el Superior Tribunal de Justicia creció, hubo una Secretaría Administrativa para poder funcionar mejor. Se puso en función a todos los relatores que son doce, a nivel de juez de primera instancia, y son todos los que llevan adelante aquellos expedientes que ingresan a la Corte. Entonces se los dotó de más prosecretarios, de administrativos, de personal informático, hubo una dotación importante –que tampoco tuvimos la posibilidad de discutir- pero se hizo todo en el marco del crecimiento que había tenido la Justicia por la Cámara Civil y Penal que se creó en Ushuaia, por los Juzgados Laborales que se crearon en Ushuaia y Río Grande, por los Juzgados de Instrucción que se crearon”.

Luis Bechis dijo que ese crecimiento “puede ser que lo entendamos, pero no la ampliación de la corte. Además yo, como habitante de esta provincia y como judicial que camina los Tribunales, creo que hay cuestiones prioritarias y entre ellas dijimos por ejemplo que la Legislatura –hace un tiempo- le dio el status de ciudad a Tolhuin, creó por Ley el Juzgado Multifueros de Tolhuin, y hoy no está funcionando. Hoy la Justicia, en Tolhuin, es virtual o una justicia a distancia porque la absorbe en parte Ushuaia y en parte Río Grande”.

“Entonces quiere decir que hoy Tolhuin no tiene el Juzgado Multifueros y la sociedad no tiene una respuesta judicial, tienen que viajar 100 kilómetros para buscar soluciones que tienen que ver con familia, con instrucción, con laboral y con todo lo que tiene que ver con la administración de justicia; porque no tienen el recurso para ponerlo en funcionamiento. Pero sí para esto son ágiles, es inmediato dicen que buscan una solución; pero el Multifueros de Tolhuin hace dos años que está esperando y es una necesidad que estos actores políticos también tendrían que estar reclamando”, indicó.

De igual forma se refirió a la reforma penal que se impulsa en la provincia, a los cambios en todo lo que tiene que ver con los delitos de flagrancia; advirtiendo que son cuestiones que necesitarían recursos y no se está previniendo esa cuestión mientras se piensa en destinar fondos al crecimiento de la estructura del Superior Tribunal de Justicia.