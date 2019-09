Judiciales paran 48 horas esta semana

Desde el SEJUP adelantaron la realización de un nuevo paro de actividades por 48 horas, ante la falta de respuesta al reclamo de aumento salarial para los judiciales. Será este miércoles y jueves con una manifestación el segundo día. También expresaron sus diferencias respecto de la UEJN, el otro sindicato con presencia en el sector. “El tema es que no hay definiciones, no sabemos de dónde van a conseguir los fondos, tampoco nos dieron porcentajes, así que no hay ningún ofrecimiento claro”, dijeron sobre las cuestiones que los impulsaron al paro. También reclamaron transparencia en los ingresos de empleados y denunciaron “designaciones discrecionales”.

Lucas Ghio, secretario Adjunto del SEJUP, señaló que “La bronca es la de siempre, como dijimos en su momento, son cuestiones que vienen ocurriendo desde hace muchísimos años, prácticamente desde la creación del Poder Judicial”, mencionó refiriéndose a las diferencias planteadas respecto de la conducción de la UEJN, el otro gremio que representa a los empleados judiciales.

Más adelante indicó que “esto no es ninguna novedad, genera bronca porque termina yendo en contra de los intereses de los trabajadores, esa es la realidad. La intención nuestra fue trabajar en conjunto, así lo manifestamos en su momento. Estuvimos hablando en reiteradas oportunidades con compañeros que pertenecen a la Unión (por la Unión Empleados de Justicia de la Nación), que también compartían esta idea. Pero la realidad es que no lo hemos podido concretar”, indicó Ghio, en declaraciones a Radio Provincia.

Después mencionó que “esta semana vamos hacer un paro por 48 horas y por lo que tenemos entendido la Unión no va a hacer medidas de fuerza, por lo menos esta semana, y no sabemos hasta cuándo. Son muchas las situaciones que se han vivido históricamente, las últimas hace poco, de todas maneras me parece una cuestión secundaria respecto de lo que venimos reclamando y del trabajo que venimos haciendo como sector”, advirtió.

El dirigente del SEJUP señaló que “nuestro sindicato siempre ha tenido la misma línea, la misma postura. Sin ir más lejos el año pasado hemos realizado una asamblea en conjunto en Río Grande, donde se acordaron medidas y ese mismo día que íbamos a movilizarnos nos desayunamos con que la Unión no iba hacer ninguna medida, con la falsa excusa de que se habían sentado a negociar aunque no habían resuelto absolutamente nada”.

“Pero se terminaron bajando de la medida, algo que generó mucha bronca incluso por parte de sus propios afiliados”, remarcó Ghio. Destacando luego que “los gremios tenemos perspectivas diferentes. Sin lugar a duda eso se ve claramente en lo que hace un sindicato y lo que hace el otro, en lo que se declara de un lado y lo que se declara desde el otro; después cada uno verá que está bien y que está mal”, deslizó.

Negociaciones con el Superior Tribunal de Justicia

Sobre las negociaciones que llevan adelante actualmente, mencionó que “el viernes tuvimos una reunión con el Superior Tribunal de Justicia, nos recibió la presidenta (María del Carmen) Battaini, estaban los secretarios de Superintendencia y nos comentaron que siguen analizando qué porcentaje de aumento salarial pueden otorgar, pero no mucho más que eso”.

“El tema es que no hay definiciones, no sabemos de dónde van a conseguir los fondos, tampoco nos dieron porcentajes, así que no hay ningún ofrecimiento claro. Hoy trasladamos esa situación a las asambleas en Río Grande y en Ushuaia y lo que se decidió fue convocar a un nuevo paro por 48 horas para esta semana, los días miércoles y jueves. En el caso del jueves con una movilización a partir de las 14 horas”, comentó el secretario Adjunto.

El dirigente judicial fue consultado también respecto de los ingresos y cambios en la estructura del Poder Judicial, y señaló que mantienen “la postura que venimos teniendo desde hace muchos años, por la cual decimos que estamos en una situación crítica. Pero vemos que se siguen creando estructuras, si se quiere secundarias para lo que es el tema jurisdiccional y tal vez -si bien esas estructuras en su espíritu parece ser buenas para la sociedad- la realidad es que la situación hoy es crítica y creemos que deberían hacer foco en otras cuestiones”.

“Por ejemplo en que el dictado de sentencias tiene muchísimo atraso hoy por hoy, eso lo volvimos a decir en la última reunión pero ellos tienen una posición diferente. Entienden que es necesario propiciar esos cambios, como puede ser el aumento en la cantidad de defensores en la provincia. La Dra. Battaini habló del ingreso de defensores solamente, no de empleados, pero lo cierto es que hay ingresos discrecionales en la Justicia de la provincia”, señaló.

Lucas Ghio mencionó que “desde hace tiempo eso lo venimos denunciamos, e incluso se han llegado a revocar designaciones. Lo que pedimos es que haya mayor transparencia, porque la realidad es que hay muchísima gente que se va anotando, año tras año, para los concursos de ingreso con expectativas de poder entrar al Poder Judicial. Pero hay algunas designaciones discrecionales, que se hacen a personas que ni siquiera participaron de esos concursos”.

“Por lo menos desde nuestro sindicato desde hace mucho tiempo venimos pidiendo que los concursos sean transparentes, equitativos, y no por amiguismos o relación”, indicó finalmente el dirigente del SEJUP.