Judiciales federales siguen con medidas

Ante la falta de respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UEJN endurece las medidas. Reclaman por salario, condiciones laborales y una serie de temas que no son atendidos. Advierten que las medidas se van a extender “lo necesario hasta que se reivindiquen nuestros derechos”.

Julio Aramburu, secretario General en la Patagonia de la UEJN, se refirió a la medida de fuerza que vienen realizando y comentó que se trata de “una medida que tiene varias semanas, y se va a extender lo necesario hasta que se reivindiquen nuestros derechos. Uno de ellos es la pauta salarial porque la Corte, rompiendo una estrategia que se venía cumpliendo desde hace varios años, no cumplió con la primera pauta salarial de marzo, no cumplió con la segunda pauta salarial de septiembre y estamos pidiendo un 25% de aumento entre las dos pautas, en un país donde la inflación supera el 40%”, remarcó.

En declaraciones a Radio Provincia, Aramburu dijo que ese “es uno de los temas, porque llevamos el 2020 sin ningún tipo de recomposición. Por eso va a seguir hasta tanto no se reconozca el derecho a tener un sueldo que se ajuste a la inflación, por otro lado hay otros reclamos pendientes cómo el poder usufructuar las vacaciones de invierno, que las cancelaron hasta diciembre y no conseguimos una respuesta sobre de qué manera las vamos a poder usufructuar para que no haya un cercenamiento de derechos laborales adquiridos”, expresó el dirigente de la UEJN.

Por otro lado dijo que se encuentran en “un momento en el cual la Corte politizada también recibe embates de todos lados, tenemos un presidente de la Corte que evidentemente –entre las abstenciones para votar y los votos que ha realizado en solitario 4 a 1, más pareciera ser algunas vinculaciones con su vida personal- impide que podamos avanzar en prácticamente ningún tema y los temas que se presentan él no los trata con la Corte”, relató Aramburu.

También sumó otro reclamo al señalar que “la justicia tiene un sistema que nos permite trabajar en cualquier lugar del país en el expediente y tenemos firma digital, o sea que los expedientes no se paralizan bajo ningún motivo. El único inconveniente que hemos tenido es el trabajo presencial y el trabajo remoto, porque el tema del Covid ha hecho estragos también en el Poder Judicial”.

“En el caso de este Juzgado Federal tenemos varios contagiados –yo soy una persona que ya estuve contagiada e internada- pero tuvimos la lamentable pérdida de un compañero cómo es Daniel Guzmán, en el Juzgado Federal, por lo cual hemos hecho en el día de ayer una presentación porque pretendemos que el juez considere la designación de alguno de sus hijos porque han quedado en la calle ya que era el único sostén y no tienen trabajo”.

El secretario General de la UEJN Patagónica mencionó que “de la misma manera que alguna vez hemos conseguido la designación de los hijos de los ex combatientes, por esa circunstancia especial, creemos también que la pandemia y el coronavirus ameritan tener una postura igual así que esperamos una pronta respuesta del Dr. (Federico) Calvete”, indicó finalmente Julio Aramburu reclamando respuesta de la Corte, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre ninguno de estos reclamos.