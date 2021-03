Judiciales cuestionan pedido de pronunciamiento sobre Löffler

El secretario General de la UEJN, Luis Bechis, dirigió una carta a la presidenta del Consejo de la Magistratura, María del Carmen Battaini, indicando el deseo del sindicato que representa a los empleados y empleadas del Poder Judicial de “exponer nuestro parecer con respecto a la carta de adhesión difundida masivamente entre los judiciales, por el Dr. Ernesto Löffler, para incorporarse como miembro del Superior Tribunal de Justicia”. El dirigente judicial dijo que desde el sector “denunciamos esta maniobra ilegal y execrable en curso” y reclaman que “se prohíba todo tipo de accionar, que siga presionando a los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder judicial, porque esa presión, vicia la voluntad de las personas”.

La nota que dirigió el secretario General de la UEJN, Luis Bechis, a la presidenta del Consejo de la Magistratura, María del Carmen Battaini, indica el deseo del sindicato que representa a los empleados y empleadas del Poder Judicial de “exponer nuestro parecer con respecto a la carta de adhesión difundida masivamente entre los judiciales, por el Dr. Ernesto Löffler, para incorporarse como miembro del Superior Tribunal de Justicia, sin perjuicio de los auto halagos escritos por el nombrado que ponen en evidencia una actitud reñida con la virtud, no advierte que un buen juez no es solo, aquel que aplica el derecho vigente, sin incurrir en la comisión de delitos, sino aquel que es capaz de ir más allá del cumplimiento de las normas exhibiendo ciertas cualidades que se identifican con las virtudes judiciales, esas que no exigen heroísmo, pero si una ética pública”, arranca la misiva.

Después, el escrito que firma Bechis advierte que “Esa carta de adhesión, no es legal, es decir el ordenamiento prevé un plazo para impugnación de la postulación del magistrado de que se trate, más no la adhesión. Entonces, la profusión en la distribución de dicha carta a todo el ámbito del Poder Judicial, a los empleados, funcionarios y magistrados a través de mensajes masivos de WhatsApp, a la vista pública de todo el mundo, implica una práctica desleal, una cacería de brujas, un macartisimo inquisitivo inaceptable que vulnera la democracia y los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos cuyo texto fue incorporado a la C.N., tales como el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales”.

Se menciona que “los trabajadores judiciales nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación Seccional Nº1 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atántico Sur, afirmamos esto porque quien se sabe nombrado para integrar el S.T.J., ha dispuesto un plebiscito, para realizar una lista de trabajadores, funcionarios y magistrados para relevar quienes están con él y quienes no, lo que claramente pone en evidencia la confección de listas negras engrosadas con quienes no lo apoyen y quienes no firmen la carta, cuyo monitoreo férreo realiza este candidato a cubrir la más alta magistratura de la Provincia. Es decir la firma de la adhesión aparece como obligatoria, porque ha generado un ambiente de terror y persecución, para todos aquellos que no lo apoyen ya que de no hacerlo pueden ser objeto de una posterior persecución inquisitoria”, refiere el texto.

Manifestando finalmente que “Por eso, denunciamos esta maniobra ilegal y execrable en curso, haga pública su rechazo, y se prohíba todo tipo de accionar, que siga presionando a los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder judicial, porque esa presión, vicia la voluntad de las personas, que se ven compelidas a adoptar posturas que no quieren, por temor a las represalias, y bien sabido es que esa conducta es incompatible, con la justicia y el ejercicio de la magistratura”, concluye la nota dirigida a Battaini.