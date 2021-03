Jubilados y jubiladas quieren reunirse con Melella

Jubilados y jubiladas de Ushuaia y Río Grande quieren una audiencia con el gobernador Gustavo Melella, para pedirle “que haga efectiva su palabra –de cuando estuvo con nosotros antes de asumir- cuando señaló que nos iba a devolver los ítems al recibo de haberes y la movilidad”. Aseguran que “no se cumplen las reglamentaciones vigentes, por eso hemos pedido una reunión con el gobernador”.

Respecto de la última información oficial sobre el reclamo por la movilidad y los aumentos pendientes de cobro, Juanita Espinoza indicó que no están “conformes, estamos tratando de hablar por eso con el señor gobernador (Gustavo Melella). Los jubilados de Ushuaia ya presentaron una nota, específicamente para pedir una audiencia. Porque el manoseo que se está haciendo con los jubilados es terrible, las movilidades son aprobadas, las resoluciones se dan a conocer, pero el dinero y el pago no aparece”, aseguró la jubilada docente.

Señaló que “lamentablemente los que sufrimos las consecuencias somos nosotros” y dijo que “el aumento que, supuestamente, en su momento hubiera servido si lo hubieran pagado en tiempo y forma, ahora con todos los aumentos de precios es una moneda”, remarcó.

Juanita Espinoza mencionó que “los jubilados llaman a la Caja y les dicen que no tienen fecha, que se está trabajando. Nosotros nos preguntamos si ¿tanto tienen que trabajar? ¿Tantas cosas tienen que hacer? Si ya lo dieron por resuelto, si ya está, ¿por qué no lo pagan?”, manifestó.

Por este tema dijo que pidieron además “una pronta respuesta no solamente con respecto a este pago, porque sabemos que se está trabajando en paritarias con los activos. Entonces si este pago, que ya lo tendrían que haber hecho efectivo, no lo hacen; cuando salga lo de paritarias no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar esperando. No se cumplen las reglamentaciones vigentes, por eso hemos pedido una reunión con el gobernador para pedirle que haga efectiva su palabra –de cuando estuvo con nosotros antes de asumir- cuando señaló que nos iba a devolver los ítems al recibo de haberes y la movilidad”, concluyó Espinoza.