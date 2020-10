Jubilados reclaman cobrar en tiempo y forma

Jubilados estatales salieron al cruce de la posibilidad de ver complicado el pago de sus haberes en tiempo y forma, a raíz de las medidas que se llevan adelante en la Caja de Previsión. Criticaron duramente al Director y pidieron que “si no va a venir a Ushuaia, si no quiere valorar el cargo que le dieron, que renuncie”. También cuestionaron la actitud de parte del personal jerárquico y reclamaron “que respeten a los viejos”.

Daniel Moreno, referente del Centro de Jubilados de ATE DE Ushuaia y jubilado que depende de la Caja de Previsión de la Provincia; en diálogo con Radio Provincia se refirió a la posibilidad de que los reclamos que llevan adelante los trabajadores de la Caja terminen complicando el cobro de los haberes para el sector pasivo. Comenzó señalando que “la Caja de Previsión en la Provincia es como un barco a la deriva, no hay órdenes claras y el presidente de la Caja ha puesto en manos del personal jerárquico lo que pasa en allí, y muchos hacen lo que se les canta”.

“No todos, porque hay algunos que hay que destacar por el empeño que le ponen al trabajo; pero otros tendrían que aprender lo que es el amor por el prójimo ya que se escudan en las órdenes y en lo personal entiendo que de esa forma no están ayudando a quienes necesitan llevar adelante algún trámite”, mencionó Moreno.

Indicó que entre los jubilados o quienes están por acceder a dicho beneficio “muchos no entienden cómo se concretan los trámites online o a través del teléfono, para algunos de nosotros esas son cosas muy modernas y nos cuesta mucho”, insistió. Mencionando que “hay compañeros que trabajan en la Caja de Previsión y nos piden que les hagamos el aguante, que los banquemos, y lo podemos hacer, pero yo tengo que decir que muchos de ellos creen que la caja de previsión les pertenece y no es así”, aseveró el representante de los jubilados.

Luego mencionó que fue “delegado de ATE toda mi vida y me dediqué a defender a mis compañeros, pero en este caso tengo que defender a los jubilados. Muchos se creen dueños de la Caja, tratan mal a los viejos, se ponen a hacer artimañas para ni siquiera abrir la puerta y el que no respeta a un viejo no respeta nada. Ellos tienen que entender nuestro reclamo, nosotros tenemos que cobrar. Yo quizás con mi sueldo puedo sostenerme, pero hay gente que cobra 20.000 $, 25.000 $ de jubilación; hay jubilados por invalidez que están cobrando 23.000 $ y yo me pregunto con qué comen esos jubilados”, manifestó Moreno.

Después relató que “hace un par de días un compañero me llamó a las 11:00 de la noche, para decir que necesitaba que le lleve algo de comer. Tuve que ir a Desarrollo Social, buscar una bolsa a con alimentos y llevárselos, pero no todos pueden hacer eso. A esta altura del mes da pena y ganas de ponerse a llorar, el saber que un jubilado tiene que andar pidiendo para poder comer, esas son las situaciones que estamos pasando”, remarcó.

Dijo que al nuevo presidente de la Caja “no lo conoce prácticamente nadie, hablamos con la Directora por los activos, la Directora por los pasivos; pero es muy difícil trabajar con una persona como el presidente que prácticamente no ha venido nunca a Ushuaia, que es un irrespetuoso total. He tratado varias veces de hablar con él, le he solicitado cosas, pero nunca me ha contestado”, aseveró.

Mencionó que “en el gobierno saben los que está pasado, que es un irrespetuoso, que no atiende. Estamos pensando en hacerle una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Al ser consultado sobre si el personal jerárquico no debería hacerse cargo de las liquidaciones, para que se pueda pagar en tiempo y forma, Moreno respondió que “debería ser así, pero aparentemente va a ser difícil en tanto y en cuanto ellos sigan con medidas de fuerza todavía”.

“No entiendo por qué, después de más de 60 días de medidas en la Caja de Previsión, el Ministerio de Trabajo de la provincia no llama a conciliación obligatoria, estas son las cuestiones que uno se pregunta. La verdad es que alguien tiene que empezar a decir que respeten a los viejos, si ellos no quieren hacer su liquidación que no se la hagan, pero que respeten a los jubilados. Tenemos compañeros que han fallecido y sus hijos no pueden cobrar los salarios, porque ellos no les hacen los papeles”, mencionó el representante del Centro de Jubilados de ATE.

Para finalizar comento que se encuentran “gestionando poder conversar con la gente del gobierno y con algunos legisladores, para ver si hablan con el presidente de la Caja y si no va a venir a Ushuaia, si no quiere valorar el cargo que le dieron, que renuncie. Creo que lo hizo allá por diciembre y después le devolvieron el cargo, pero si esto sigue así que renuncie y que pongan a alguien que tenga conocimiento del tema previsión”.

“Algunos agarraron muchas mañanas con el gobierno anterior y hay cosas que tienen que volver para atrás rápidamente, entre los reclamos que hacemos y que ya hemos hablamos con el actual gobierno se tienen que derogar todas las leyes en contra de los jubilados y de los trabajadores, que se implementaron en el comienzo de la era Bertone. Eso es lo que queremos, que deroguen esas leyes y que volvamos al estatus anterior donde los trabajadores teníamos voz y voto no como ahora que hay un solo director por cada sector y el gobierno, como tiene más peso, hace lo que el Ejecutivo quiere, así no se puede”, concluyó Daniel Moreno.