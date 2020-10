Jubilados piden solución para el conflicto en la Caja

La representante del sector pasivo en la Caja de Previsión reiteró los inconvenientes que les genera la situación de conflicto que vive la institución. Pidió una pronta solución y aseguró que “la situación es muy preocupante, hay muchas cosas pendientes por liquidar no sólo el bono -que hace meses lo tendría que haber cobrado el pasivo- sino que hay muchas movilidades y pensiones, hay diferentes beneficios que la gente está esperando desde hace mucho tiempo y no se ha podido avanzar por ese tema”. También contó detalles sobre una comunicación que mantuvo con el gobernador, Gustavo Melella.

Patricia Blanco, representante de los jubilados y la jubiladas en el Directorio de la Caja de Previsión de la Provincia, volvió a referirse a la situación de conflicto que hay en la Caja mencionando que “hasta el momento las partes no se han puesto de acuerdo, sabemos que este miércoles en un comunicado desde la Presidencia de la Caja han anunciado que se van a realizar atenciones con guardias mínimas. Eso lo dispuso la presidencia, pero el conflicto sigue sin ser resuelto así que no sabemos en qué situación la gente va a llevar adelante las tareas, pero sería a través de estas guardias mínimas”, remarcó la representante del sector pasivo.

Después advirtió, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases” que se emite por FM “Nuestras Voces”, que “la verdad es que la situación es muy preocupante, hay muchas cosas pendientes por liquidar, no sólo el bono -que hace meses lo tendría que haber cobrado el pasivo- sino que hay muchas movilidades y pensiones, hay diferentes beneficios que la gente está esperando desde hace mucho tiempo y no se ha podido avanzar por ese tema”, señaló Blanco.

Respecto de quienes hablan de la necesidad de tener una presencia más activa del presidente de la Caja en esta situación, reconoció que se trata de “un reclamo que hay, no sólo del personal de la Caja sino del sector pasivo que muchas veces quisiera escuchar la voz del presidente. Yo, en ese sentido, lo que siempre digo es que esas son decisiones propias de cada autoridad. Hay gente que no sale por los medios, que no habla, que prefiere hacer su trabajo en forma silenciosa. Otros por ahí somos de exponernos más y de expresar nuestras opiniones en los medios explicando, pero esas son decisiones personales”.

“Yo por mi parte trato de mantener una comunicación fluida con la mayoría de los jubilados, participo por ejemplo de 14 grupos de WhatsApp, pero son decisiones mías porque creo que es necesario estar en contacto para informar -tanto lo bueno como lo malo- pero el personal es cierto que dice que necesita tener más presencia y más respuestas por parte del presidente de la Caja”, reiteró Patricia Blanco.

La representante de los jubilados contó que por su parte tuvo “una conversación con el primer Mandatario de la provincia, el profesor Gustavo Melella, donde le expresé las inquietudes del sector pasivo, que es el que represento, tratando de solicitar que esto se resuelva porque necesitamos que se dé una respuesta al tema salarial y al conflicto que existe, para que la gente se ponga a trabajar y que salgan todos los trámites que tienen que salir”, remarcó.

Sobre la situación del sector mencionó que “nosotros siempre decimos que lo jubilados tenemos que cuidarnos solos, esto sucede desde hace años, porque la clase política nos ha descuidado. Hace 10 años que venimos sufriendo diferentes cosas, este año particularmente con el tema de la pandemia está afectada la salud y tenemos que cuidarnos el doble, pero también se sufre mucho con todo lo que está pasando en la obra social de la provincia”, expresó.

Confirmó que “es cierto que hay muchas quejas, yo -al margen de que no tengo nada que ver con la obra social- escucho diariamente muchas quejas y trato de ver cómo puedo derivar esas inquietudes a quienes están en ese sector. Porque la gente adulta es quien más necesita de la obra social, de los medicamentos, por todas las patologías que llegan con la edad. Pero es lamentable llegar a esta edad y tener que estar mendigando por remedios, por atención, para que nos paguen un bono, para que nos paguen una movilidad. La verdad es que es desgastante y es denigrante que al adulto se lo trate de esa manera. Porque después, en época de campaña, siempre se apunta a conquistar la voluntad del adulto”, repasó.

Lo dijo agregando que “después, cuando llegan, lamentablemente terminan haciendo todo lo contrario. Los jubilados tendrían que estar tranquilos, en su casa, disfrutando. Porque nosotros tal vez tengamos jubilados que estén bien y tengan alguna espalda como para poder solventar su vida, pero tenemos un grupo muy grande jubilados que cobran jubilaciones realmente muy bajas y da mucha pena y mucha bronca que un jubilado, que gana 30.000 $, tenga que esperar tres o cuatro meses para cobrar un bono o una movilidad”.

Finalmente, volviendo sobre la charla con el gobernador, dijo que Melella la consultó “sobre los inconvenientes que había, porqué yo diariamente envío reclamos. Se los enumeré, le conté todo lo que está pasando, lo que está pendiente, lo que hay que sacar y por supuesto le dije que lo primero que hay que hacer es tratar de resolver este conflicto. Porque si eso no se soluciona, la gente puede volver a trabajar pero el conflicto va a seguir dentro la Caja y vamos a estar en la misma”.