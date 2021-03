Jubilados piden reunión a la directora de la OSEF

Jubilados y jubiladas de Ushuaia y Río Grande, identificados como “Jubilados de Tierra del Fuego”, dirigieron una nota a la presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, donde le piden a la titular de la obra social que “tenga a bien concedernos una reunión lo antes posible”. Indican en el mismo texto que “motiva dicho pedido las dificultades que estamos atravesando debido a la falta de prestadores médicos e insumos en nuestra farmacia, sabemos de su preocupación por la salud de sus afiliados y es por eso que esperamos una pronta respuesta a nuestro pedido”, remarca la misiva.

Consultada al respecto, la jubilada Juanita Espinoza mencionó que “lamentablemente, los que siempre sufrimos el pato somos los afiliados y, principalmente, los jubilados que somos personas de edad y necesitamos de los remedios”. En ese mismo sentido explicó que “al tener prácticamente tercerizado el servicio, hay farmacias que no reconocen al 100% los remedios que uno necesita retirar”, indicó.

Dijo que en su caso particular tiene “problemas de salud y por eso tengo medicamentos al 100%, pero tengo que andar buscando farmacias convenidas, no siempre tienen los medicamentos y todas esas cuestiones hacen engorrosa la situación no solamente de los jubilados, sino también de los activos que son afiliados a la OSEF”, remarcó Espinoza.

Mencionó que “había destinada una suma bastante importante para poder abastecer a la farmacia, pero no sé por cual motivo no lo han hecho. Por lo que manifiesta la presidenta de la obra social, le tiran la pelota a los empleados, dicen que están poniendo trabas. Pero sinceramente estamos cansados que sigan tirándose la pelota unos con otros, lo cierto es que hay un responsable –que es la presidenta de la Obra Social en este caso- y tiene que dar respuesta a esta situación.

Aseguró que “no es cuestión de salir por los medios a tirarle la pelota a otros, hay que decir, esto se puede destinar, esto no, esto se hizo, esto no se hizo y que salgan a rendir cuentas porque nosotros somos los que estamos en el medio”, afirmó la jubilada. Dijo que son los temas que pretenden “plantear en una reunión, tanto a la presidenta como al vicepresidente, porque son los responsables políticos de la obra social y los que realmente deciden”, indicó la jubilada.