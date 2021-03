Jubilados piden que les apliquen «movilidad automática»

Los jubilados siguen reclamando “la movilidad automática” y señalan que “hace dos meses que no la recibimos como correspondería”. “Ellos lo que alegan es que llega tarde la información, que muchas veces llega mal, entonces les pedimos que arbitren las medidas que corresponda para que cuando haya un aumento –al quinto día- que esté la información en la Caja y que podamos cobrar en tiempo y forma”, indicaron referentes del sector.

“Estamos mandando una carta, de todos los jubilados, a la Comisión Directiva de la Caja. Es para que ellos hagan posible que nos puedan pagar en tiempo y forma, porque hace dos meses que no recibimos la movilidad que nos correspondería”, explicó Juanita Espinoza, jubilada docente, respecto del reclamo que vienen levantando por estos días.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, indicó que “ellos lo que alegan es que llega tarde la información, que muchas veces llega mal, entonces les pedimos que arbitren las medidas que corresponda para que cuando haya un aumento –al quinto día- que esté la información en la Caja y que podamos cobrar en tiempo y forma”, remarcó.

Además recordó que presentaron “en septiembre del año pasado, un proyecto de Ley para la derogación de la 285 y que se pueda sacar el coeficiente para que nos devuelvan los ítems en el recibo de haberes. Nosotros, antes de que asumiera el actual gobernador, el profesor Gustavo Melella, él nos había prometido –después de haber estado reunido durante una hora y media con nosotros- que nos iban a devolver los ítems en el recibo de haberes porque desde que salieron estas leyes desaparecieron”, advirtió Espinoza.

La jubilada también se refirió a la situación planteada con “los préstamos que recibieron los agentes en el Banco de la Provincia, porque si bien condonaron tres meses y pasaron a finalización los créditos, ahora dicen que están cobrando los intereses de esos tres meses. Entonces ahora han salido con aumentos terribles, hay personas que no han cobrado, y no tenemos ningún tipo de solución”.

“Lo que pedimos es que los agentes que tengan un crédito, que las cuotas queden fijas. No puede ser que comiencen con un 17% y terminen con un 27%, estamos todos muy angustiados porque nos descuentan de todos lados, no sabemos lo que cobramos, no nos pagan la movilidad y realmente estamos muy angustiados con esta situación. Por eso los jubilados decidimos salir a hacer estos reclamos”, manifestó Juanita Espinoza.

Para ejemplificar sobre la situación, mencionó el caso de “compañeras que son jubiladas y tienen que dar apoyo escolar en la casa, porque no les alcanza para vivir. O se dedican a vender cosas, porque realmente están en una situación angustiante. Encima uno va al supermercado y todas las cosas suben, y lamentablemente nosotros no recibimos la modalidad en tiempo y forma”, reiteró la jubilada al reclamar “la movilidad automática como era antes, para que nos devuelvan los derechos que nos sacaron, nada más”, concluyó la jubilada.