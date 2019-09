Jubilaciones top en la justicia

Se conoció un listado parcial de las jubilaciones que paga la Caja Previsional Provincial. Como vienen sucediendo desde hace tiempo, por varios cuerpos son los exfuncionarios judiciales quienes se llevan la mejor parte. Al tope de ranking sigue estando Tomás Hutchison, quien además continúa reclamando un “mejoramiento” en sus ingresos. Según los datos, cobra 404.939,51 pesos mensuales.

En medio de un profundo y quizás no del todo público e instalado debate sobre la situación de la Caja Social y la Caja Previsional de los trabajadores estatales de la Provincia, instituciones que no demasiado tiempo atrás supieron ser superavitarias y envidia de sus pares del resto del país; se conocieron el monto de algunas jubilaciones que perciben exjueces, ex funcionarios, representantes legislativos con mandato cumplido y otros que ocuparon espacios de poder.

Mientras muchos jubilados, en el último tiempo, tuvieron que volver a desempeñar tareas, recortar y seleccionar los medicamentos que tienen indicados, subalimentarse y volver a las calles para reclamar la devolución del 82% móvil y los “derechos históricos”; los integrantes de este listado parecen no estar obligados a atravesar tiempos de zozobra, aunque alguno se encuentre evaluando “ir por más” para ver qué más puede obtener de la maltrecha Caja de Previsión.

Entre los que se encuentran al tope, dato que a muchos no sorprenderá, está el exjuez Tomás Hutchinson con 404.939, 51; otro ex integrante del Poder Judicial fueguino, Omar Alberto Carranza, percibe mensualmente 316.287,62 pesos. En el caso de Francisco Javier De Antueno, el ingreso mensual estipulado es de 312.550,29. Por su parte, la exjueza Mariana Adriana Rapossi recibe mensualmente 259.106,51 pesos: Monto similar al de la exfiscal Marcela Diana Bragulat, con 259.757,28.

En otro tramo del listado aparecen el exintendente de Río Grande , Jorge Luis Martín, con 161.425,32 y su esposa Miriam Guillen, con 130.754,50. Desde el Poder Judicial, sector top en el ranking, se lo pueden ver también a Salvador Straticco con 360.861,03 y Guillermo Massimi con 271.972,76. El millonario abogado José Luis Paños-uno de los propietarios de TV Fuego- con 191.985,26, Guillermo Lind con 141.447,92; suma similar a la de Marcelo Figueroa, Miguel Ángel Portela y otros legisladores (mc).

El listado es largo y se nota la desigualdad entre el promedio de trabajadores y aquellos que ocuparon cargos de poder, llegando en los casos más extremos a multiplicar por 10 la suma que recibe alguien que se desempeñó en la administración pública de la provincia, residió en Tierra del Fuego, dejó y deja sus ingresos en este lugar. Marcando obscenas distancias con algún exfuncionario judicial que supo estar de paso en la Isla, residió en un hotel demostrando su absoluto desarraigo con este suelo y hoy sigue pretendiendo incrementar sus haberes, abonados por quienes seguimos peleando para seguir construyendo esta tierra.