Jóvenes malvineros invitan a conocer su trabajo

El fundador de la “Unión Malvinizadora Argentina” (UMA), Luciano R. Moreno Calderón, por medio de tres videos explicativos sintéticos, invita a la comunidad en general y los espacios políticos a que conozcan el trabajo que viene llevando adelante este grupo de jóvenes malvineros desde 2014 a fecha.

Río Grande.- En conversación con Moreno nos comenta que “los tres videos realizados lo que buscan es explicar de manera breve y lo más clara posible, cuál es nuestra forma de trabajar en la malvinización. En uno explico de manera general el sentido de nuestra labor y en los otros dos hablo sobre las dos obras que la contienen”.

En los videos explicativos, Moreno relata que su labor y la de UMA puede dividirse en dos formas de malvinizar: una propositiva y otra periodística-descriptiva, las cuales se ven reflejadas en las dos diferentes obras de su autoría.

A la primera obra que hace referencia el escritor fueguino, es a “Trazos Malvinizadores. Un aporte generacional” (video www.youtube.com/watch?v=EXVIZXMQtwc) un libro donde se exponen 23 propuestas presentadas en la Legislatura provincial y los municipios, en el periodo temporal que va 2014 a 2018.

“El extenso libro de 474 páginas, contiene también varios artículos de opinión y un apéndice documental con la gran cantidad de apoyos por parte de instituciones malvineras de todo el país a esas propuestas, así como también un detalle de nuestra presencia en los medios de comunicación”, detalla el fundador de la UMA.

Este compendio de la labor propositiva, fue declarado de interés Municipal, Social, Educativo y Comunitario por los cuerpos deliberativos de Ushuaia (https://es.scribd.com/document/397583415/Declaracion-de-Interes-Ushuaia?fbclid=IwAR0MXkuEHAbvba9ZEZBMM2-8W4qozonzaVLVlgrFE3xnMhOWE1YSqJDgboY), Río Grande (https://es.scribd.com/document/388836741/Decl-de-Interes-TRAZOS-MALVINIZADORES?fbclid=IwAR0mwDPTKQpMKY-kKrB-nuzgoXHAYBBypWBUcWBjGRd-tcy-2n7_KHEmpAY) y Tolhuín (https://es.scribd.com/document/397582486/Declaracion-Tolhuin?fbclid=IwAR0MXkuEHAbvba9ZEZBMM2-8W4qozonzaVLVlgrFE3xnMhOWE1YSqJDgboY), así como también, gracias al pedido de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, el Vicegobernador fueguino, Juan Carlos Arcando, por medio de Resolución de Presidencia (https://es.scribd.com/document/386132714/Declaracion-de-Interes-Trazos-Malvinizadores-Un-aporte-Generacional?fbclid=IwAR3__szQenntV-9AW3H1CjK1q6-OXvDBkqKffPsESJAaIfCMttzoSZqoe5g), lo declaró de interés provincial, faltando solo la aprobación del cuerpo legislativo.

Comenta Moreno que “el libro fue prologado por dos eminencias del derecho y la diplomacia, escritores de obras que incluso fueron declaradas de interés por nuestra provincia, como lo son Camilo Rodríguez Berrutti y Carlos Alberto Biangardi Delgado”.

Con respecto a su segundo libro, “EL CIPAYATO, Breves memorias de una entrega vertiginosa” (https://www.youtube.com/watch?v=acDsWM3930s), el autor describe que “es una crónica periodística de lo que viene sucediendo desde el comienzo de la gestión presidencial de Mauricio Macri, a la que él llama el Cipayato. Consta de tres partes, que corresponden a cada año de gobierno, yendo recién por la primera. Las otras dos, correspondientes a 2017 y 2018, se publicarán después de febrero y principios de marzo, respectivamente”.

“El libro tiene muchos links en forma de hipervínculos que transforman esta crónica en una manera muy interesante y ágil de documentar lo que sucedió en la presidencia de Macri”, añade Moreno.

“La primera parte de EL CIPAYATO, tiene la característica de no solo haber sido apoyado por la Confederación, sino que la Federación de Veteranos de la Provincia de Buenos Aires, financió su impresión y distribución en la provincia; algo que me llena de orgullo y agradecimiento, ya que su divulgación fue muy amplia. Incluso le llegaron a entregar un ejemplar en el programa de C5N al periodista Gustavo Sylvestre” (https://www.youtube.com/watch?v=JTOzce8mRNY&t=44s), dice el autor.

En esta línea, aclara que “ambas obras son completamente gratuitas y cualquiera pueda tener acceso desde su computadora, teléfono o dispositivo móvil, pudiendo ser descargados o leerse desde la propia página que los contiene”:

EL CIPAYATO: https://es.scribd.com/document/396203587/EL-CIPAYATO-Breves-memorias-de-una-entrega-vertiginosa

TRAZOS MALVINIZADORES: https://es.scribd.com/document/394685832/Libro-Ultima-version-2-dic-2018-474-pag-pdf

Moreno explica que “si bien las dos obras son bien diferentes, ambas tienen un correlato, y haciendo un análisis de ellas, se puede ver claramente que nuestra labor, tanto la propositiva como la descriptiva cambiaron mucho”.

“Se puede ver un periodo que va desde nuestra formación en 2014 hasta la asunción de Macri que llamamos de profundización de la Malvinización, y otro que inicia a partir de allí que denominamos freno a la desmalvinización. Esta diferenciación se ve claramente en el tenor de las propuestas y la intensificación de nuestro trabajo y presencia comunicacional. En ambos casos, ibamos diciendo lo que iba a suceder y proponíamos como contrarrestar lo venidero: que hoy es esta vergonzante desmalvinización que sufrimos” (https://www.youtube.com/watch?v=ICYvX5R2pjA).

“Próximamente, a partir de Marzo, voy a comenzar a hacer un video semanal por cada uno de los proyectos que fuimos presentando, para explicarlo de la manera más sintética posible y de esa manera darles visibilidad, en un momento que pide a gritos intensificar la malvinización, con propuestas concretas, oportunas, logrables y con rigurosidad técnica”, dice.

Por último, Moreno aclara que “si bien era reacio a hacer estos videos explicativos, creo que fue un error no hacerlos, porque las propuestas deben ser divulgadas, ya que quien las lea verá que las que aún no fueron tratadas, debatidas o aprobadas muestran hoy una gran necesidad de aplicación y a pesar de ello parecen aún no prender en los lugares que pueden hacerlas realidad, que es donde fueron presentadas. Espero que les guste nuestro trabajo y en cada video tienen un contacto con nosotros para hacer sus aportes y preguntas”.

MALVINIZACIÓN SELECTIVA EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL FUEGUINA

El libro “TRAZOS MALVINIZADORES. Un aporte generacional”, escrito por el fueguino Luciano Moreno Calderón, es el primer libro escrito por un fueguino dedicado a la Cuestión Malvinas desde un punto de vista técnico, y uno de los pocos o el único que contiene preponderantemente propuestas.

Este trabajo fue declarado de interés Municipal por los tres municipios de la provincia, pero a pesar de eso fue rechazado por la Legislatura provincial. Los legisladores provinciales RETIRARON la resolución de presidencia emitida para su aprobación por el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, a raíz de un pedido de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, que nuclea el 90% del padrón de Veteranos de la Nación.

¿Por qué será que sucede esto?. Será que muchos de los proyectos aprobados son de autoría de Moreno y declararlo de interés quitar rédito político a los legisladores que los tomaron sin citar al joven?.

¿Será que aprobarlo sería evidenciar que muchos de los proyectos no fueron ni siquiera tratados a pesar de que luego mostraron ser necesarios, luego de que se dieron cuenta la profunda desmalvinización que existe?.

Esto es raro ya que la mayoría de los proyectos fueron presentados en esa legislatura.

DECLARACIONES:

Ushuaia: https://es.scribd.com/document/397583415/Declaracion-de-Interes-Ushuaia

Rio Grande. https://es.scribd.com/document/388836741/Decl-de-Interes-TRAZOS-MALVINIZADORES

Tolhuin: https://es.scribd.com/document/397582486/Declaracion-Tolhuin

Resolución de la Legislatura: https://es.scribd.com/document/386132714/Declaracion-de-Interes-Trazos-Malvinizadores-Un-aporte-Generacional