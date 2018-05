Joven pide que le crean que fue atacada por un hombre

Monica Allende, es una sanjuanina que dice estar pasando una dramática situación en la provincia luego de haber sido atacada a puntazos por un hombre en un barrio de Río Grande. La joven de 24 años aseguró a medios sanjuaninos que “la policía no le cree su versión”.

Según publica “Tiempo de San Juan” en su edici{on de hoy “La historia de terror para la caucetera comenzó el lunes 14 de mayo a las 23:30 cuando estaba sola en la parada de colectivos en el barrio Austral en Río Grande. Ella salía a esa hora del CENS 1 (Centro Educativo de Nivel Secundario), lugar nocturno donde estudia. En cuestión de segundos, según su propio relato, apareció un hombre de entre 25 y 30 años que se le abalanzó. Ante esta situación de terror, ella reaccionó e intentó defenderse pero el sujeto le dio un puntazo en el rostro y se escapó”.

“Afortunadamente, la herida no revistió gravedad y la víctima pudo pedir ayuda y hacer la denuncia a la policía. Fue tan aterradora la escena que a la joven le quedó grabada en su memoria el rostro del agresor, lo que pudo hacer, sin ningún problema, un identikit del sujeto”, dice el mismo medio, refiriéndose a lo sucedido.

Después advierte que “El dilema que está viviendo Mónica no es sólo ese hecho violento, si no que la policía de Río Grande, según ella, sospecha de que ella tenga algún vínculo con el atacante y que es por eso que no le cree. “La policía de acá no me cree, dice que yo lo conozco pero hace un mes que me vine a vivir aquí. Hasta encontraron el cuchillo con sangre y me dijeron que no me creen por ser sanjuanina. Quiero justicia, qué tiene que ver mi origen si me pegó y me acuchilló”, expresó la joven al medio mencionado.