Javier Alfarano se convirtió en el ingeniero industrial Nº 115 de la UTN local

El joven Javier Alfarano se convirtió hace pocos días en el ingeniero industrial Nº115 de la Facultad Regional Río Grande. Alfarano, quien fue además un importante protagonista en los inicios de Radio Universidad (93.5 MHZ), confirmó que continuará estudiando la carrera de ingeniería química y a su vez no descartó partir al exterior para continuar capacitándose como profesional para, en un futuro, aplicar todos sus conocimientos en Tierra del Fuego.

En diálogo con “De la Mejor Manera” conducido por la locutora Lorena Vera y el Director de la emisora, Alberto Centurión y, a su vez, en contacto directo con el corresponsal de Roma, Marcello D’Aloisio, el flamante ingeniero Alfarano, quien es becado de la Facultad Regional Río Grande, aseguró ser “un alumno que ha ido progresando dentro de la Facultad y decidí seguir estudiando la carrera de ingeniería química y seguirá hasta el título intermedio es la primer meta. Existen algunas oportunidades en Argentina y en el exterior y algunas becas para alumnos que están recibidos y lo cual sirve como experiencia para volver al lugar de origen. Está bueno siempre traer ese conocimiento para poder aplicarlo en la región”.

En tal sentido, indicó que “la vida siempre nos presenta diferentes oportunidades y cada uno decide qué camino tomar. Existen becas para ir al exterior que tienen como condición volver a la Argentina por un mínimo de tres años. Todo depende de la beca que uno utilice o si va a alguna empresa por su parte sin ninguna beca. Hay muchas oportunidades en Tierra del Fuego y muchas cosas que se podrían mejorar y la idea siempre es colaborar con un granito de arena. La UTN tiene muchísimos graduados que han viajado a desempeñarse en el exterior”.

El padre de Alfarano, arribó a la provincia en 1982 y se ha desarrollado en el campo de la industria. “Yo soy fueguino y tengo una hermana que estudia contabilidad, otra rama totalmente diferente. La decisión de estudiar ingeniería fue porque era una de las pocas carreras que había disponible en ese momento. Para el 2008, la única carrera que había era ingeniería industrial y teníamos una oferta académica muy chica. Uno puedo estudiar ingeniería industrial y es una carrera que permite bastante trabajar en otras ingenierías como la química”.

El ahora ingeniero industrial aseguró que “ninguna carrera es imposible. Aquellos que están por iniciarse en el ámbito universitario, tienen que buscar no solo algo que les guste sino algo que tenga una salida laboral en el futuro. Si tenemos muchos abogados en la zona, no sería muy rentable estudiar algo relacionado a eso. Por algo siempre se tiene que empezar porque que uno estudie una carrera no quiere decir que es lo único que va a estudiar. Siempre hay que seguir estudiando. Hoy en día un ingeniero que no se sigue capacitando es un ingeniero que queda como base e internacionalmente no es tan útil como alguien que sigue perfeccionándose”.

En este sentido, aseguró que “la oferta laboral para los ingenieros en la provincia, es buena. Sabemos que no hay demasiados ingenieros pero hay empresas que están en contaste búsqueda de ingenieros pero igual depende de lo que uno quiere hacer. Yo prefiero esquivar a las fábricas porque me limitan un poco con el crecimiento que uno apunta. Tuve una experiencia en la industria ya que he trabajado en líneas de producción e inclusos en el área de logística de ingeniería. Cada área tiene sus diferentes funciones pero a la larga siendo todos procesos muy repetitivos en la fábrica, uno termina en la rutina. Muchas veces es comparable con un trabajo de un técnico y no de un ingeniero. Uno puede ir peleando para ir subiendo de puestos pero uno siempre quiere seguir mejorando”.

Finalmente, Alfarano se refirió al recorte presupuestario efectuado por el Presidente Mauricio Macri para las áreas de Ciencia y Tecnología y universidades y sostuvo que “este recorte presupuestario puede llegar a implicar en las partes más administrativas o cargos más técnicos una reducción en personal pero en cuanto a las investigaciones que se realizan no creo que afecta demasiado porque corre mucho en juego el ánimo de progreso que tiene el argentino. Toda investigación que se ha realizado en la Argentina ha sido por incentivo propias que viven en el país más que por los gobiernos”.