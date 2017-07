Inversores mexicanos presentaron proyecto del puente a la Margen Sur

El intendente Gustavo Melella encabezó ayer junto al diputado nacional Carlos Gastón Roma, la conferencia de prensa en la que fue presentada la propuesta de inversión del grupo Mexpresa, interesado en construir el puente a margen sur.

Fue en horas de mediodía y Melella recibió a Carlos Gómez Álvarez Tostado y al Ing. Carlos Osorno Mac Gregor, representantes del grupo inversor, acompañados por el diputado nacional Gastón Roma.

Tras los intentos fallidos de lograr financiamiento del Fideicomiso Austral o la inclusión en las obras a realizar con los fondos de la colocación de bonos provinciales, el jefe comunal optó “por ser creativo”, “dejar de lado los prejuicios”, y tomar la propuesta que llegó de la mano de Roma, vicepresidente del PRO.

“Hablamos del puente de margen sur, de viviendas, de más pavimentación en toda la ciudad, de más infraestructura deportiva y sanitarias”, dijo, dado que el cruce de opiniones con el diputado va más allá de la obra del puente, y el contacto lleva varios meses.

“Hubo un ida y vuelta y hace unos días atrás, a través de Gastón Roma, los inversores quisieron hacerse presentes para traernos una propuesta formal, a través de la iniciativa privada, para la construcción del famoso puente que tantas discusiones trae y tan necesario es para nuestra ciudad”, dijo.

“Quiero agradecerle a Gastón, más allá de las diferencias ideológicas, por la generosidad que tuvo desde el inicio para traernos siempre alguna propuesta a temas que tenga que resolver la ciudad”, destacó, y también agradeció “a los inversores por haber venido desde tan lejos a nuestra querida Tierra del Fuego”.

El diputado Roma explicó que el contacto surgió “cuando el presidente Macri convocó al mini Davos. Un amigo en común nos presentó a los empresarios mexicanos y grupos de otros países, con ellos nos reunimos en un almuerzo y yo les manifesté las potencialidades que tenía Tierra del Fuego, y que lo primero que había que desarrollar es infraestructura. Ahí veía una complementariedad con las empresas e iniciamos una primera recorrida por la provincia, por el puerto de Ushuaia, el puerto de Río Grande, las ciudades en general. A los pocos meses vinieron a conocer a los intendentes de Ushuaia y Río Grande, y allí el intendente Melella les manifestó las necesidades de la ciudad. Ellos fueron armando la propuesta principal para desembarcar en Tierra del Fuego”, reseñó del inicio de este contacto.

“Tenemos la posibilidad de hacer algo más con puertos, aunque está un poco verde y vamos a ver si en octubre la gobernadora destraba algunas cosas para poder avanzar con eso. El intendente siempre nos ha recibido muy bien y ellos están contentos y agradecidos”, dijo de los inversores.

Por su parte el empresario mexicano Álvarez Tostado agradeció “la invitación a participar de este proyecto” y ratificó que la construcción del puente “es interés de nosotros como empresarios, que hemos armado un consorcio de empresas especializadas en diversos temas y en especial en infraestructura. Ya tenemos experiencia en modelos de financiamiento y participaciones público-privadas, y vimos una gran factibilidad para poder iniciar este proyecto, por varios motivos. Uno, este modelo de negocio es para generar fuentes de trabajo que pueden darse de manera directa e indirecta. También puede ser un ícono de desarrollo y crecimiento, y de mejora para la sociedad. Mientras en otra zona geográfica de nuestro país se construyen muros, es importante para nosotros que aquí estemos construyendo puentes para el mejor entendimiento entre los hermanos latinoamericanos”, expresó.

Indicó que el grupo integrador hispanoamericano “tiene una empresa especializada en puentes a nivel mundial. En México, por nuestra geografía, se tienen que construir diversos tipos de puentes y traemos una propuesta que tendrá que ser analizada, para que cumpla con las normativas. Para nosotros es muy importante la transparencia absoluta en la operación y financiamiento. Hemos encontrado eco en la integridad y calidad moral tanto del diputado como de nuestro amigo Gustavo, para poder iniciar este proyecto”, celebró.

“Quiero reiterar que para nosotros es un gusto poder colaborar con una comunidad tan bonita y en el fin del mundo”, sostuvo.

El intendente apuntó que “en este momento de crisis social y desempleo, para nosotros es muy importante que generemos el movimiento económico que la ciudad necesita, que generemos más puestos de trabajo. Más allá de la necesidad de la obra, hay que mirar cómo puede impactar. Nosotros buscamos hacer obras que ocupen la mayor cantidad de mano de obra y pensamos en el impacto de obras más grandes. Por eso pensamos en financiamiento para obras que solucionen los problemas que tenemos, con la mirada social de generar empleo”.

Costo aproximado

Consultado sobre el costo del puente, el intendente dijo que existe “un pre proyecto que presentamos en su momento, pero hay que actualizar los montos. Quedamos en contacto ambos equipos técnicos de la Municipalidad y los inversores, para ver también las obras complementarias que van alrededor de un puente”.

“Cuando esté definido exactamente el monto, lo vamos a comunicar”, se comprometió, y adelantó que “no hay grandes diferencias entre el proyecto de la empresa y el que había preparado el Municipio”, pensando en un financiamiento del Fideicomiso Austral, que no dio respuesta.

“Nuestro proyecto definió que era viable un puente, la ubicación, porque había cuatro opciones, y cada una según la prioridad”, recordó.

Inversión público-privada

Respecto de la modalidad de inversión, Álvarez Tostado dijo que “son modelos que se están dando en nuestro país como en otras zonas del mundo, donde hay inversión privada y coordinación de la parte pública. Son polos de generación de trabajo, que es lo más importante, para que le dé un movimiento a la economía y pueda haber retorno de la inversión a la que estamos apostando”.

El intendente mencionó que “se aprobó a nivel nacional la ley de participación público-privada, algo en lo que venimos trabajando como ordenanza”, y es el paso inmediato a dar.

“El concejal VonderThusen preparó un proyecto de ordenanza que está trabajando con el área de Finanzas y lo va a presentar, porque este esquema también lo tenemos pensado para otras acciones dentro de la ciudad. La obra es llave en mano, es decir que una vez terminada empieza el pago”, manifestó.

“Queda un camino largo por recorrer, porque necesitamos adecuar la parte legal a través de una ordenanza, luego habrá una licitación pública internacional por el monto de la obra, que lleva también su proceso, y luego el inicio de la obra en sí. Dar hoy un plazo sería faltar a la verdad, porque tenemos que tener la ordenanza, para aplicarla a otras acciones del Municipio, los procesos administrativos y ponernos de acuerdo con el financiamiento, y todo requiere aprobación del Concejo”, planteó.

Una vez lanzada la licitación, estos inversores “tienen que participar como cualquier otro, que es lo que corresponde para asegurar la transparencia que se necesita. Siempre la mano de obra será local”, se comprometió.

Mano de obra

Consultado sobre los puestos de trabajo que generaría la obra durante la construcción, el inversor mexicano señaló que, en base a su experiencia, “un proyecto de estas características puede generar arriba de 1.500 puestos directos, y entre 35.000 y 40.000 puestos indirectos”.

El tiempo de construcción se evaluará tras el estudio de factibilidad. “La construcción de este tipo de proyectos incluye estudios del clima y estamos trabajando en eso en este momento. Es de alta complejidad por el clima, la salinidad, no es un puente común. Los tiempos de construcción son distintos en la provincia porque se puede trabajar en temporada y no todo el año”, apuntó.

Autonomía financiera

También se le preguntó al intendente sobre la garantía que exigirán los inversores, y si será necesario que lo apruebe el estado nacional y la provincia, en caso de comprometer regalías. Sin embargo Melella mencionó que “para el empréstito que se aprobó para terminar la planta de agua, no necesitamos la autorización provincial. A través de la carta orgánica, con la aprobación del Concejo Deliberante es suficiente”, dejando entrever que podría prescindir del filtro nacional y provincial.

Además, adelantó que por conversaciones con los inversores, “la tasa va a ser significativamente menor al endeudamiento que tomó la provincia -de casi el 10%-, en función de la estructura financiera que tiene el municipio y la seguridad que tiene de repago”.

Muestras en todo el mundo

Como ejemplo de la magnitud de las obras realizadas por Mexpresa, el ingeniero Osorno MacGregor citó la experiencia reciente en América Latina: “Hemos trabajado en Colombia donde acabamos de terminar el puente Bucaramanga”, que tiene 550 metros de longitud y se erige sobre una altura de 132 metros, siendo el más extenso y alto de ese país. En este caso el consorcio estaba conformado por las empresas SigSouthwestern International Group S.A. de Colombia y Mexicana de Presfuerzo S.A. de CV (MEXPRESA), de México y la obra tuvo un costo de 90 millones de dólares aproximadamente.

“Para este puente a margen sur estamos terminando los estudios de factibilidad. El valor de un puente varía mucho según la topografía y aquí tenemos características muy diferentes”, aclaró.

“En este caso particular participaríamos dos empresas mexicanas. Mexpresa es la que tiene toda la experiencia en puentes y hemos hecho los más grandes y más complejos de México, para que pasen barcos inclusive. El estado mexicano ha invertido mucho en infraestructura y tiene muy buenas carreteras. En una de las últimas hubo que hacer 60 puentes y ahí está uno de los más grandes a nivel mundial, donde estuvimos involucrados. Tenemos un gran equipo de ingenieros, que vienen a hacer los estudios de factibilidad y estamos muy contentos de estar aquí. Agradecemos al diputado Roma por la gestión que ha hecho y al intendente Melella. Estamos muy contentos de estar en Tierra del Fuego y con todas las ganas de poder trabajar con ustedes”, manifestó el profesional.

Creatividad ante todo

El intendente Melella destacó la creatividad puesta en marcha para buscar “otra forma de inversión”, luego de que se cerrar la puerta del gobierno provincial y el Fideicomiso.

“Cuando uno no tiene posibilidades de buscar financiamiento en otros estados, uno no tiene que quedarse esperando que le venga todo de arriba o de otro lado, sino ser creativo. En otros lugares del mundo se trabaja de esta manera, con la articulación público-privada. Empezamos a partir de Gastón Roma con el tema del puente pero estamos pensando en otras obras de infraestructura, con acceso a tierra y vivienda, con producción. Estamos llevando adelante otros trabajos”, aseguró, son la salvedad de que no los anunciará hasta tanto esté “la posibilidad real de hacerlo, para no generar expectativas que no se pueden cumplir”.

“Hoy el real interés, más allá de solucionar la necesidad del puente, es inyectar dinero en la ciudad y movilizar la economía, que está paralizada. El puente es una forma de generar empleo, que hoy hace falta”, subrayó.

Ante la pregunta sobre la posición que tomó el gobierno de la provincia al no incluir la obra en el menú del endeudamiento ni tampoco en el fideicomiso austral, dijo que “uno se puede quedar protestando o lamentándose, pero no es nuestra actitud. A veces hay que protestar porque quisiera que se hicieran las cosas de otra manera, pero lo que hacemos es ser creativos. Don Bosco decía ‘a grandes urgencias, grandes proyectos, y me lanzo hasta la temeridad’. Él avanzaba y en esto hay que ser creativos y avanzar, romper prejuicios. A todos nos cuesta, porque uno tiene otra mirada ideológica y tiene que romper prejuicios. Lo hemos charlado mucho con Gastón, y tengo que reconocer su generosidad, por no quedarse sentado mirando y acompañarnos”, valoró el intendente del diputado del PRO.

“Como municipio buscamos de qué manera generar bienestar, trabajo, y a veces el estado no tiene todo el financiamiento, sino que lo tiene el privado. Y hay que articular, mientras ese financiamiento sea justo, razonable y transparente. Por ese camino vamos a avanzar, en esta y otras acciones más. Esperamos el acompañamiento de los concejales, porque hasta ahora no tuvimos solución ni con el Fideicomiso Austral ni por el endeudamiento de la provincia, así que tenemos que buscar nuestro propio camino. Nos dijeron que no entraba en el Fideicomiso porque no había dinero, le enviamos una nota al coordinador -Tito Stefani- para que nos indique qué otra posibilidad hay y nunca respondió. No nos podemos quedar esperando a ver si, a puertas cerradas y en un cono de silencio, se está analizando”, enfatizó.

¿Duplicidad en puerta?

Ante la posibilidad de que se repitan experiencias como la presentación de proyectos para margen sur que luego duplicó el gobierno, Melella no descartó que ahora aparezca una propuesta de construcción del puente de parte de la gestión Bertone. “Nada me sorprende ya, pero si es real y viable, me alegro y soy el primero en aplaudirlo. Así lo venga a hacer el presidente Macri, lo aplaudo. Cuando las cosas están bien, las acompaño. No me sorprendería, pero que se haga”, pidió.

Además, espera que de surgir una propuesta de este tipo “consulten a la ciudad, porque después quien lleva adelante la ciudad somos nosotros. Imaginen si construyen en medio de San Martín y Belgrano una torre para lanzar cohetes. Acá tienen que consultar y tienen que ser respetuosos de la autonomía de la ciudad”, reclamó.

19640 y los beneficios

Finalmente se le preguntó a los inversores si estudiaron el régimen especial fueguino y los beneficios a los que podrían acogerse. “No lo tenemos estudiado en profundidad pero sabemos que, por la situación geográfica y los beneficios fiscales, es muy atractivo para poder venir aquí. Fue uno de los puntos que nos atrajo y por lo cual pusimos la mira en esta zona”, concluyeron.