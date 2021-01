Inicia el Futsal en Río Grande este fin de semana

Guillermo Vargas, secretario del Departamento de Futsal AFA de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, adelantó el regreso del Futsal y del Fútbol 11 y Fútbol 9, en sus distintas categorías y divisiones. Confirmó que sendos torneos por el Centenario de Río Grande llevarán el nombre del extinto dirigente del Real Madrid Carlos ‘Tano’ Hernández. El dirigente deportivo apeló a la responsabilidad de las hinchadas para respetar los protocolos sanitarios del COE y el distanciamiento social.

Río Grande.- En diálogo con JCANoticias, Guillermo Vargas, secretario del Departamento de Futsal AFA de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, anticipó el inicio de la actividad del fútbol y el futsal.

“La verdad es que estamos muy contentos porque hemos logrado las aprobaciones correspondientes a través de las cuestiones protocolares; hemos realizado las pruebas, los entrenamientos; asimismo hemos realizado encuentros con lo que es la Primera División, el Futsal, el Fútbol Infantil y el Fútbol Femenino y más allá de todas las circunstancias, el próximo paso es volver a la normalidad en cuanto a las competencias con todos los protocolos habidos y por haber para que esto se pueda desarrollar”, destacó el dirigente deportivo.

Agregó que “desde el Departamento de Futsal AFA de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande se pone en marcha la Copa Ciudad de Río Grande del Centenario que va a llevar el nombre de Carlos ‘Tano’ Hernández en homenaje al extinto dirigente del Real Madrid; de la misma manera se va a llamar la copa del Fútbol 11 que si Dios quiere ya este fin de semana va a estar rodando en la Cancha de Césped Sintético”.

En este sentido detalló que “nosotros vamos a separar las disciplinas, se va a jugar miércoles, jueves y viernes Futsal, gracias a la gestión de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud de Río Grande y de Sebastián Bendaña y Ramiro Sutil que están trabajando en el tema de los espacios físicos; se va a jugar en el Anexo del Polideportivo ‘Carlos Margalot’, en el Gimnasio ‘Malvinas Argentinas’ de la ex Chacra XIII y en el Gimnasio de la Margen Sur”.

Añadió que “el fin de semana se va a abocar al Fútbol 11 en el Estadio Municipal y el Fútbol Infantil los días de entre semana después de las colonias”.

Guillermo Vargas compartió que ha mantenido las reuniones correspondientes en referencia a los protocolos del COE. “Ayer (por este martes) mantuve una reunión con Carlos Turdó porque la gente de la Secretaría de Deportes de la Provincia también está haciendo un esfuerzo enorme en la presentación ante el COE, nosotros también hemos mantenido charlas con este Comité Operativo de Emergencia por la aprobación de los protocolos sanitarios y por la vuelta a la competencia”.

Detalló que serán de la partida, “los doce equipos que están afiliados a la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, tanto en Primera División, Femenino, Reserva, Sub 17. Y el Fútbol 9, para que los chicos puedan volver a la competencia -también en conjunto con la Agencia Municipal de Deportes y Juventud- va a ser desde los 5 años hasta los 16”.

23 equipos confirmados para el Futsal AFA

Por otra parte, Guillermo Vargas precisó que “en principio hay 23 equipos confirmados para el Futsal AFA; la cuestión es que viene la aprobación de los protocolos y el seguro por el COVID-19; de ahí si algún equipo está a disposición o no, se va a terminar de definir antes del viernes”.

Explicó que estos 23 clubes de Primera División “jugarían una modalidad de campeonato; el campeón de varones obtendría la plaza al próximo torneo patagónico clasificatorio al nacional del Consejo del cual el último campeón fue el equipo de Río Grande Estrella Austral”.

Destacó que “le hemos dicho a todos los dirigentes que hemos puesto todo lo que tenía que estar a disposición de las instituciones, de los clubes. Lo único que les pedimos es que respeten los protocolos; si nosotros respetamos los protocolos, vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto hasta ahora. Hay partidos de Fútbol 11 de manera recreativa y no ha habido contagios, por lo menos dentro de los mismos, tampoco en los partidos recreativos de Fútbol 9 femeninos que han tenido gran participación”.

Respetar el protocolo sanitario

Finalmente, a modo de mensaje, pidió respetar a rajatabla los protocolos sanitarios. No queremos jugar la primera fecha el fin de semana y que luego se desmadre todo. Este mensaje se lo doy especialmente a la gente del Fútsal, sabe que la gente no va a poder ir; se va a acreditar a la prensa correspondiente, pero cada club va a tener la posibilidad de ingresar una persona y transmitir a través de su red social los partidos que juegue su equipo. Lamentablemente, por cuestiones del protocolo a los gimnasios no van a poder ir y a los que les corresponde ir en auto a aquellos partidos de Fútbol 11 y Fútbol 9, por favor, quedarse dentro del vehículo respetando el distanciamiento”.