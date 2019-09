Industria fueguina trabaja al 50 por ciento de su capacidad reveló AFARTE

Así lo marcó el presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, refiriéndose respecto de lo que resta para la finalización del año. Puntualizó que “solo va a quedar el nivel de actividad actual, por lo cual si se tiene que hacer una apuesta, desafortunadamente uno tiene que ser muy conservador”. Con respecto a la 19640 resaltó que “lamentablemente la crisis hace que la agenda de coyuntura te lleve puesto los temas de mediano plazo, por lo cual hoy estamos completamente sobrepasado por lo acuciante de la coyuntura”. En este sentido sentenció que “hoy las plantas industriales en la provincia están trabajando al 50% de su capacidad, con lo cual básicamente podríamos estar produciendo el doble de lo que estamos produciendo hoy”. También consideró que “en el primer semestre la industria electrónica presentó una caída en la fabricación de todos los productos, tal como estimamos al inicio del año”.

Río Grande.- El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, realizó un análisis respecto de la situación de la industria electrónica durante el primer semestre de este año, donde producto de la recesión que se está viviendo en el país, la producción y venta de celulares, televisores y acondicionadores de aire en el mercado local registró caídas de hasta 71% interanual en el primer semestre.

Por FM del Sur afirmó que “las cifras y los números que brindamos días atrás de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos del primer semestre de 2019 no son alentadoras, no es ninguna sorpresa, nosotros sabemos, y sabíamos que el año 2019 iba a ser un año difícil, dado que el año 2018 también lo fue, y si bien comenzó un poco más auspicioso, con la devaluación del mes de mayo de ese año, en el segundo semestre se desplomó el consumo, y la tendencia continuó a lo largo de 2019”, confío.

Puntualizó que “durante el mes de junio parecía que la tendencia parecía llegar a corregirse, siendo que durante ese mes se relanzó el programa Ahora 12, con tasas muy convenientes, sobre todo para lo que era la tasa de referencia del Banco Central, parecía que iba a haber una corrección en la tendencia, pero después sucedieron las elecciones primarias, lo cual generó una nueva corrida cambiaria, con lo que esa incipiente tendencia que podía generarse de reactivación, la realidad es que el consumo continua planchado, y esta situación se va a estirar hasta fin de año”.

Con respecto a qué medidas de acciones directas reactivarían el consumo, dijo que “son medidas muy puntuales como por ejemplo brindar herramientas financieras como en su momento fue el Ahora 12, otra es a través de planes de cuotas o cuotas sin interés, estimulando el consumo de alguna línea de producto por cuestiones por ejemplo de deficiencias energéticas, nosotros producimos aire acondicionado con motores tipo inverter, que son de alta eficiencia energética, y si el gobierno para favorecer el consumo de estos equipos, que consumen menor cantidad de energía eléctrica, podría sacar una línea para que esa gente use el financiamiento para ese propósito, pero siempre son herramientas financieras, no hay otra manera directa de estimular el consumo”, puntualizó.

Asimismo el delegado de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica indicó que “el gobierno puede hacer de manera indirecta para movilizar el consumo son otros tipos de medidas, medidas que tienen que ver con el restablecimiento del poder adquisitivo del salario, que son medidas más de índole general, transversales para todo tipo de economía, que no son puntuales para nuestro sector”.

Prórroga de la 19640

Consultado sobre la prórroga de la ley19640 de cara a lo que se viene para después de las elecciones del 27 de octubre, dijo que “a nivel provincial todos los candidatos que participaron en la contienda electoral de junio pasado, tenían la prorroga dentro de su plataforma de gobierno, mientras que a nivel nacional los dos candidatos con más chances de ganar las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre tienen dentro de sus agendas la continuidad de la 19640, por supuesto que con abordajes distintos, pero ambos la tienen”.

Por tal motivo indicó que “es un tema fundamental que hay que tratar, pero que tiene que ver con el mediano plazo, dado que la industria necesita ese marco de certidumbre, de manera de poder llevar adelante inversiones productivas, inversiones que vayan más allá de las inmediatas necesarias como para implementar una línea de producción, pero el tema es que nosotros vivimos en un país donde lo coyuntural, lo urgente por la crisis, suele ganar mucho tiempo de gestión, entonces sinceramente con párate que ha habido en el consumo desde abril de 2018 a la fecha, que lleva más de un año, no te digo que le quitemos esfuerzo a la procura de la prórroga, por supuesto que lo mantenemos, pero en lo inmediato estamos mucho más preocupados por mantener los puestos de trabajo, por estimular el consumo para poder incrementar los niveles de actividad, teniendo en cuenta que nosotros en este momento estamos con una actividad ociosa muy alta en las plantas de la provincia, dependiendo de las líneas de producto, puede llegar hasta el 50%, con lo cual básicamente podríamos estar produciendo el doble de lo que estamos produciendo hoy”, expuso.

En este sentido sostuvo que “lamentablemente la crisis hace que la agenda de coyuntura te lleve puesto los temas de mediano plazo, por lo cual hoy estamos completamente sobrepasado por lo acuciante de la coyuntura”.

Si bien consideró que “hoy hablar de la prórroga de la 19640 es muy necesario, se puede lograr una prórroga con todas las características del subregimen industrial hasta ahora, y por ahí no se complementan con las negociaciones internacionales que se llevan adelante, o con una baja del arancel externo común, o la tenes, pero no tenes el nivel de consumo esperado, y por ende no tenes el nivel de actividad como para llega al momento de la prorroga”.

Visión de acá a fin de año

Por otro lado Hellemeyer se refirió a la situación de la actividad de cara a fin de año, para lo cual señaló que “a esta altura del partido, con el marco de incertidumbre política que hay, con la inestabilidad macroeconómica, y con ningún indicador confiable, dado que las tendencias cambiaron desde el 12 de agosto a la fecha, es muy difícil decir cómo va a hacer el fin de año, desafortunadamente uno tiende a ser un poco pesimista respecto de la actividad económica, la sensación que tenemos todos es que con un año donde vamos a tener las elecciones generales el 27 de octubre, o sea a fin de octubre, donde todavía quedan 45 días más o menos hasta ese momento, y después queda un período hasta el cambio de mandato, sea cual fuere el resultado de las elecciones, la sensación es que el año está medio terminado económicamente, entonces lo que va a quedar es el nivel de actividad actual, por lo cual si uno tiene que hacer una apuesta, desafortunadamente uno tiene que ser muy conservador”, sentenció.

Refiriéndose a la producción que resta hasta la finalización del año, señaló que “tenemos algunos productos que tienen una estacionalidad como por ejemplo son los aire acondicionados, con lo cual y en la medida que el clima te acompañe, va a haber un incremento en la demanda, pero todo dentro de un contexto no muy expansivo del consumo”.

Por último consideró que “la industria tiene un rol social muy importante dentro de la provincia porque es uno de los principales empleadores del sector privado, entonces a nosotros nos encantaría dar otras perspectivas, no queremos contribuir a la angustia generalizada, ni generar ningún tipo de expectativa negativa, pero también tenemos la responsabilidad de comunicar con precisión cual son las tendencias, y esta es la situación en la cual nos encontramos, tenemos la esperanza de que esto cambie, que esta situación se revierta, pero por el momento sigue siendo muy importante que todos los que participamos de la actividad productiva en la provincia seamos conscientes de que estamos dentro de una situación que requiere que sigamos poniendo el esfuerzo por todas partes para mantener el nivel de actividad , concluyó

Datos brindados por AFARTE

Desde AFARTE evaluaron el mal semestre que atravesó el sector electrónico en Tierra del Fuego, donde por la recesión, la producción y venta de celulares, televisores y acondicionadores de aire en el mercado local registró caídas de hasta 71% interanual en el primer semestre.

La entidad detalló, en un extenso informe, que en el primer semestre de 2019 la fabricación de celulares cayó 23% respecto del mismo período de 2018 y el consumo de estos dispositivos bajó también 24% interanual.

Entre enero y junio se comercializaron 3,5 millones de celulares en el mercado argentino, 1,1 millón menos de unidades que en el 2018 (4,6 millones de celulares).

Sin embargo, durante el segundo trimestre tanto el consumo como la fabricación mostraron una “incipiente mejora”, según AFARTE: a nivel ventas, junio tuvo un resultado interanual negativo (-10%) pero redujo a menos de la mitad la caída de mayo (-23,9%).

En fabricación, junio mostró un leve repunte de 5% respecto del mismo mes de 2018, después de 13 meses con variaciones interanuales negativas.

Respecto de la conformación del mix en el mercado, la demanda de celulares se mantuvo concentrada entre la gama baja (58%) y media (40%), con una pequeña participación de los celulares de gama alta (2%).

Por otra parte, la entidad empresaria señaló que el mercado de televisores también presentó en el primer semestre una fuerte caída en la producción (-71%) y una baja del 65% en las ventas.

En el caso de este producto, se acentuó la caída por la comparación interanual contra 2018, que fue un año con Mundial de Fútbol en el que el primer semestre presentó un crecimiento de la demanda (versus 2017) del orden del 70%.

En términos de pulgadas, las caídas más fuertes se dieron en las categorías de mayor tamaño, que son las de precio más alto.

En tanto, AFARTE puntualizó que en el mercado de los acondicionadores de aire se observó una caída del 37% en la producción del primer semestre y una variación interanual positiva en el consumo (+16%).

Si bien el comportamiento de este producto es muy estacional (en general el 70% de las ventas se concentra en el segundo semestre del año) en 2018 la baja del consumo del último trimestre fue del orden del 30%, “lo cual podría explicar las variaciones interanuales positivas en las ventas de los primeros meses de 2019”, explicó la entidad.

Sobre este producto, en el primer semestre hubo un crecimiento del 24% interanual en la venta final de los acondicionadores frío/calor y una caída del 26% en los aparatos sólo frío.